Frente frío 2 llegará a Sonora con lluvias, vientos y descenso de temperaturas; estas serán las mínimas por región

Protección Civil prevé cambios en el clima por la interacción del sistema frontal con los remanentes del ciclón postropical Rachel.

La llegada del frente frío número 2 de la temporada 2026-2027 favorecerá cambios en las condiciones del tiempo en Sonora, con aumento de nubosidad, lluvias, rachas de viento y un descenso gradual de las temperaturas, principalmente en el norte y las zonas serranas.

El sistema avanzará sobre el noroeste de México e interactuará con los remanentes del ciclón postropical Rachel, lo que propiciará condiciones de inestabilidad atmosférica en la entidad.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora, las temperaturas mínimas podrían bajar hasta los 5 °C en algunas regiones serranas y alcanzar valores de entre 0 y 5 °C en las zonas de mayor altitud durante las madrugadas.

¿Qué efectos tendrá el frente frío 2 en Sonora?

El paso del frente frío 2, en combinación con los remanentes de Rachel, modificará las condiciones meteorológicas en distintas zonas del estado. Entre los principales efectos previstos se encuentran:

Lluvias y aumento de nubosidad en la entidad.

Rachas de viento asociadas con la interacción de los sistemas meteorológicos.

Descenso gradual de las temperaturas, principalmente en el norte y las regiones serranas.

Madrugadas frías en zonas de mayor altitud, donde los termómetros podrían marcar entre 0 y 5 °C.

La intensidad de estos cambios dependerá de las condiciones que se presenten en cada región. Por ello, las temperaturas máximas y mínimas previstas muestran diferencias importantes entre el norte, el centro, el sur y la sierra de Sonora.

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¿Cuánto bajará la temperatura en cada región de Sonora?

El pronóstico de Protección Civil contempla distintos rangos de temperatura máxima y mínima según la zona geográfica. Las regiones del norte y la sierra podrían registrar los valores más bajos, mientras que el sur mantendrá temperaturas máximas de hasta 35 °C.

Estas son las temperaturas estimadas para cada región:

Noroeste: temperaturas máximas de 28 a 33 °C y mínimas de 18 a 20 °C.

temperaturas máximas de 28 a 33 °C y mínimas de 18 a 20 °C. Norte: temperaturas máximas de 22 a 26 °C y mínimas de 7 a 15 °C.

temperaturas máximas de 22 a 26 °C y mínimas de 7 a 15 °C. Noreste y región serrana: temperaturas máximas de 20 a 30 °C y mínimas de 5 a 15 °C. En las zonas de mayor altitud, el termómetro podría marcar entre 0 y 5 °C durante las madrugadas.

temperaturas máximas de 20 a 30 °C y mínimas de 5 a 15 °C. En las zonas de mayor altitud, el termómetro podría marcar entre 0 y 5 °C durante las madrugadas. Centro: temperaturas máximas de 28 a 32 °C y mínimas de 14 a 20 °C.

temperaturas máximas de 28 a 32 °C y mínimas de 14 a 20 °C. Sur: temperaturas máximas de 30 a 35 °C y mínimas de 17 a 22 °C.

¿Hasta cuándo durará el descenso de temperaturas?

De acuerdo con Protección Civil estatal, las condiciones térmicas previstas podrían mantenerse hasta la segunda mitad de la semana.

Después de ese periodo, se anticipa una recuperación gradual de las condiciones atmosféricas y un nuevo repunte de las temperaturas máximas, principalmente en las regiones centro, sur y noroeste de Sonora.

Esto significa que el descenso asociado con el frente frío no necesariamente se mantendrá durante el resto de la semana con la misma intensidad. El comportamiento de las temperaturas dependerá del desplazamiento del sistema frontal y de la evolución de las condiciones meteorológicas.

¿Qué precauciones conviene tomar ante el cambio de tiempo?

Ante el pronóstico de lluvias, viento y bajas temperaturas en algunas zonas, se recomienda mantenerse informado a través de los avisos oficiales y tomar precauciones de acuerdo con las condiciones de cada localidad.

Consulte las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones pueden cambiar conforme avance el frente frío y evolucione la interacción con los remanentes de Rachel.

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