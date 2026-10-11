Rachel se debilita, pero mantiene las lluvias en Sonora; Puerto Peñasco y Altar esperan precipitaciones moderadas

Precipitaciones previstas en municipios del noroeste, norte, noreste y centro de Sonora. | Foto: Teodoro Borbón

El sistema se degradó a baja presión remanente sobre Estados Unidos, aunque la humedad asociada todavía puede generar lluvias y riesgos en el noroeste de México.

El sistema tropical Rachel se debilitó durante la mañana de este domingo 11 de octubre y se degradó a una baja presión remanente sobre Estados Unidos.

Sin embargo, sus efectos todavía favorecen el incremento de nubosidad y la continuidad del temporal lluvioso en Sonora, con precipitaciones previstas en municipios del noroeste, norte, noreste y centro de la entidad.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora, las lluvias moderadas se concentrarían durante la mañana en las regiones de Puerto Peñasco y Altar.

Además, se esperan precipitaciones intermitentes y ligeras en el norte y noreste del estado, con posibilidad de que se extiendan hacia la zona centro durante las siguientes seis horas.

¿En qué zonas de Sonora se esperan lluvias este domingo?

La nubosidad asociada con el debilitamiento de Rachel mantendrá condiciones para que continúen las precipitaciones en distintas regiones de Sonora. El pronóstico de Protección Civil estatal identifica las siguientes zonas:

Puerto Peñasco y Altar. Se prevén lluvias moderadas durante la mañana.

Se prevén lluvias moderadas durante la mañana. Norte de Sonora. Se esperan precipitaciones intermitentes de intensidad ligera.

Se esperan precipitaciones intermitentes de intensidad ligera. Noreste de Sonora. La nubosidad favorecerá lluvias ligeras durante el periodo previsto.

La nubosidad favorecerá lluvias ligeras durante el periodo previsto. Zona centro. Las precipitaciones podrían extenderse hacia esta región durante las siguientes seis horas a partir del aviso.

Estas condiciones podrían variar conforme avance el sistema y evolucione la nubosidad.

Por ello, se recomienda consultar las actualizaciones meteorológicas oficiales, especialmente si tiene previsto trasladarse por carretera o realizar actividades al aire libre.

¿Dónde se encuentra Rachel y qué informó Conagua?

En su último reporte, Conagua indicó que el centro de la baja presión remanente se localizaba sobre tierra, en Estados Unidos, a 415 kilómetros al nor-noreste de San Diego, California, y a 480 kilómetros al nor-noreste de Ensenada, Baja California.

El sistema presentaba las siguientes condiciones:

Vientos máximos sostenidos: 55 kilómetros por hora.

55 kilómetros por hora. Rachas de viento: hasta 75 kilómetros por hora.

hasta 75 kilómetros por hora. Desplazamiento: hacia el nor-noroeste a 46 kilómetros por hora.

hacia el nor-noroeste a 46 kilómetros por hora. Ubicación: sobre territorio estadounidense.

Debido a su debilitamiento, las autoridades mexicanas descontinuaron las zonas de prevención y vigilancia por efectos de tormenta tropical. Conagua señaló que este sería el último aviso que emitiría específicamente sobre Rachel.

Esto no significa que hayan terminado todos los riesgos relacionados con las lluvias, pues las precipitaciones y sus posibles consecuencias deben evaluarse con base en los pronósticos vigentes para cada región.

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Baja California mantiene el riesgo de lluvias fuertes, viento y oleaje elevado

Aunque el sistema se debilitó, Conagua advirtió que sus efectos todavía podrían generar condiciones meteorológicas adversas en Baja California.

El pronóstico contempla:

Lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros.

con acumulados de entre 25 y 50 milímetros. Vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora.

de 30 a 50 kilómetros por hora. Rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las costas.

de entre 50 y 70 kilómetros por hora en las costas. Oleaje de 4 a 6 metros en la costa occidental de Baja California.

El organismo indicó que las condiciones de viento podrían disminuir a lo largo del día. No obstante, el oleaje y las precipitaciones representan factores de riesgo para quienes se encuentren cerca de la costa o tengan previsto realizar actividades marítimas.

¿Qué dijo el gobernador Alfonso Durazo?

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó el debilitamiento del sistema Rachel, pero alerto que la lluvia podría continuar en las próximas horas, en los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Hermosillo y localidades del Río Sonora.

Durazo aseguró que las autoridades estatales mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas y su evolución.

Aunque el ciclón Rachel ya se disipó, la humedad que dejó en nuestra región podría generar lluvias y tormentas durante las próximas horas, principalmente en municipios como San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Cananea, Agua Prieta, Hermosillo y localidades del… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 11, 2026

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias?

Las precipitaciones generadas por Rachel y el huracán Simon podrían ocasionar afectaciones incluso en zonas donde no se presenten lluvias intensas durante periodos prolongados.

Entre los principales riesgos señalados por las autoridades se encuentran:

Deslaves, especialmente en zonas con pendientes o terrenos susceptibles a la saturación de agua.

especialmente en zonas con pendientes o terrenos susceptibles a la saturación de agua. Crecidas de ríos y arroyos, que pueden aumentar el peligro en cauces y cruces de agua.

que pueden aumentar el peligro en cauces y cruces de agua. Desbordamientos, cuando el volumen de agua supera la capacidad de los cauces.

cuando el volumen de agua supera la capacidad de los cauces. Inundaciones en zonas bajas, donde el agua puede acumularse con rapidez.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda mantenerse informado mediante fuentes meteorológicas oficiales y atender las indicaciones de las autoridades locales.

¿Qué deben hacer los habitantes de Sonora ante el pronóstico?

Mientras continúe el temporal lluvioso, las autoridades recomiendan tomar precauciones y consultar los avisos oficiales antes de realizar actividades que puedan verse afectadas por las condiciones meteorológicas.

Entre las medidas preventivas están:

Revisar los avisos de la Coordinación Estatal de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

Evitar cruzar arroyos, vados o calles con acumulaciones de agua.

Mantenerse alejados de cauces que presenten aumentos en su nivel.

Extremar precauciones al conducir sobre pavimento mojado o con visibilidad reducida.

Atender las indicaciones de las autoridades ante posibles evacuaciones o restricciones de circulación.

El panorama meteorológico para este domingo indica que Rachel ya perdió su categoría de tormenta tropical, pero la nubosidad y las precipitaciones todavía pueden afectar a Sonora y Baja California.

En Sonora, la atención se concentra en las lluvias moderadas previstas para Puerto Peñasco y Altar, así como en las precipitaciones ligeras que podrían extenderse desde el norte y noreste hacia la zona centro.

La evolución de estas condiciones deberá seguirse mediante los reportes oficiales, ya que la intensidad y la distribución de las lluvias pueden cambiar durante el día.

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