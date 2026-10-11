Sheinbaum pide a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán no salir de casa ante el impacto del huracán Simón de categoría 4 y mantener el resguardo hasta que termine el peligro

Ante la llegada del huracán Simón de categoría 4, Sheinbaum se suma al llamado de Protección Civil y pide permanecer en refugios mientras continúan las evacuaciones preventivas. | Crédito: Presidencia/CNPC

La presidenta Claudia Sheinbaum se sumó al llamado de Protección Civil para evitar salir a las calles ante el avance del huracán Simón, mientras continúan las evacuaciones preventivas en municipios costeros del Pacífico mexicano.

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este domingo 11 de octubre a la población de los municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán permanecer en sus viviendas o refugios temporales ante la cercanía del huracán Simón, de categoría 4. La mandataria advirtió que las personas deben evitar salir a la vía pública y esperar hasta que las autoridades confirmen que el peligro terminó. El llamado ocurre mientras continúan las evacuaciones preventivas en comunidades expuestas a los efectos del ciclón, cuyo ingreso definitivo a tierra todavía no estaba confirmado.

A través de su cuenta oficial en la red social X, Sheinbaum respaldó las recomendaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y compartió información sobre la ubicación del fenómeno, que al momento de su publicación se encontraba a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. La advertencia también responde al riesgo de lluvias, inundaciones, deslaves, vientos y oleaje en las costas del occidente de México.

El mensaje presidencial se difundió en medio de los operativos de Protección Civil para trasladar a habitantes de zonas vulnerables hacia sitios seguros. Aunque el centro de Simón permanecía frente a las costas mexicanas, sus efectos ya representaban un riesgo para las comunidades cercanas al mar y las regiones montañosas.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el huracán Simón?

La presidenta hizo un llamado directo a la población para mantenerse bajo resguardo y seguir las indicaciones de las autoridades mientras el huracán se aproxima a las costas del Pacífico mexicano.

En su publicación en X, Sheinbaum expresó:

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado”.

La mandataria también informó sobre la posición del ciclón y confirmó que las autoridades mantienen los operativos para trasladar a las personas que habitan en zonas de riesgo.

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado.



Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al… pic.twitter.com/0b7CSK50Nd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2026

Finalmente, agradeció la colaboración de la ciudadanía y reiteró que debe evitarse la circulación en las calles.

Agradecemos su colaboración; sigamos atentos a recomendaciones de protección civil y evitemos transitar por la vía pública”.

El mensaje coincide con las medidas difundidas por Protección Civil para reducir los riesgos asociados al paso del huracán.

¿Dónde se encuentra el huracán Simón y qué estados están en riesgo?

Según la ubicación compartida por Sheinbaum este domingo 11 de octubre, el centro del huracán Simón se encontraba frente a las costas de Colima y Jalisco.

La información difundida por la presidenta estableció las siguientes distancias:

Manzanillo, Colima: 95 kilómetros al oeste.

Cabo Corrientes, Jalisco: 175 kilómetros al sur-sureste.

Intensidad: Huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Estados incluidos en el llamado presidencial: Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

Estas coordenadas corresponden al momento del reporte presidencial y no representan una posición fija, debido al desplazamiento del ciclón.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) señaló que el centro de Simón se mantenía frente a la costa y que todavía existía incertidumbre sobre si ingresaría a tierra.

Sin embargo, la posibilidad de que el centro del huracán permanezca sobre el océano no elimina los riesgos para las poblaciones costeras.

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¿Por qué Protección Civil mantiene evacuaciones ante el huracán Simón?

Las evacuaciones preventivas buscan trasladar a las personas que viven en lugares donde las lluvias, los vientos o el aumento del nivel del mar pueden poner en riesgo su seguridad.

Las autoridades han identificado zonas vulnerables a inundaciones y deslaves, principalmente en municipios costeros de Jalisco y Colima.

La CNPC mantiene medidas de prevención y alertas por los efectos del ciclón. De acuerdo con Reuters, 28 municipios de Jalisco y Colima se encontraban bajo el máximo nivel de alerta ciclónica, mientras otros 93 permanecían en un nivel de riesgo elevado.

Los operativos incluyen la habilitación de refugios temporales y el traslado de habitantes de comunidades expuestas a inundaciones o daños por el viento.

El llamado a permanecer en casa no significa que todas las personas deban quedarse en sus viviendas. Cuando Protección Civil determine que un domicilio no es seguro, debe atenderse la orden de evacuación y trasladarse al refugio indicado.

¿Qué tan peligroso es el huracán Simón de categoría 4?

La categoría 4 de la escala Saffir-Simpson corresponde a huracanes con vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora.

Estos sistemas pueden provocar daños en construcciones, caída de árboles, afectaciones a infraestructura eléctrica y dificultades para transitar por las calles.

El huracán Simón se mantiene en categoría 4 este domingo 11 de octubre. | Crédito: SMN

Según un comunicado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del sábado 10 de octubre, Simón registraba vientos máximos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h cuando se encontraba al sur-suroeste de Manzanillo, Colima.

Además del viento, el riesgo se concentra en las precipitaciones que acompañan al huracán.

En su pronóstico del 10 de octubre, Conagua contemplaba:

Lluvias extraordinarias: Más de 250 milímetros en regiones de Michoacán y Colima.

Lluvias torrenciales: Entre 150 y 250 milímetros en zonas de Jalisco.

Lluvias intensas: Entre 75 y 150 milímetros en el suroeste de Guerrero.

Lluvias muy fuertes: Entre 50 y 75 milímetros en el sur de Nayarit.

Oleaje elevado: De 6 a 8 metros en las costas de Jalisco y Colima.

Estas cantidades corresponden a un pronóstico previo y pueden modificarse conforme avance el huracán.

La combinación de lluvia, oleaje y vientos puede provocar crecidas de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en regiones montañosas.

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¿Qué debe hacer la población mientras continúa la alerta por el huracán Simón?

La principal recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum y de Protección Civil es mantenerse bajo resguardo hasta recibir un aviso oficial que confirme el fin del peligro.

Entre las medidas de seguridad se encuentran:

Permanecer en un sitio seguro: Evitar salir de casa o del refugio temporal mientras continúe la emergencia.

Seguir las órdenes de evacuación: Trasladarse cuando las autoridades indiquen que una zona debe desalojarse.

No acercarse a playas o malecones: El oleaje y las corrientes pueden representar un riesgo incluso lejos del centro del huracán.

Evitar cruzar calles inundadas: El agua puede ocultar desniveles, alcantarillas abiertas u otros peligros.

Alejarse de ventanas y cristales: Los objetos impulsados por el viento pueden ocasionar lesiones.

Mantener una mochila de emergencia: Incluir documentos protegidos, medicamentos, agua, linterna, radio de baterías y artículos básicos.

Consultar avisos oficiales: Revisar las actualizaciones del SMN y de las autoridades de Protección Civil.

En caso de emergencia, la población puede solicitar apoyo a través del 911.

¿Cuándo podrán salir de sus viviendas las personas afectadas por Simón?

La presidenta Sheinbaum insistió en que los habitantes de los municipios costeros deberán esperar hasta que las autoridades comuniquen oficialmente que el peligro terminó.

Esta medida también debe mantenerse cuando disminuyan las lluvias o los vientos, pues durante el paso del ojo de un huracán puede presentarse una calma temporal antes de que regresen las condiciones de riesgo.

Después del paso del ciclón también pueden permanecer inundaciones, caminos bloqueados, árboles caídos y cables eléctricos dañados.

Por ello, el regreso a las viviendas evacuadas y la reanudación de actividades deben realizarse conforme a las instrucciones de las autoridades locales.

La ubicación y trayectoria de Simón pueden consultarse mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, la Conagua y el Centro Nacional de Huracanes.

El llamado de Sheinbaum es permanecer en resguardo, evitar traslados innecesarios y atender las instrucciones de Protección Civil mientras continúa el riesgo por el huracán Simón en el Pacífico mexicano.

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