Ante la llegada del huracán Simón, Protección Civil llama a no salir de casa ni de refugios por amenaza a cuatro estados con vientos de 250 km/h y olas de 10 metros

Huracán Simon de categoría 4 pone en alerta al Pacífico mexicano: CNPC pide no salir a las calles ni acercarse a playas por oleaje de hasta 10 metros. | Crédito: SMN/Imagen de fondo hecha por IA de ChatGPT

La CNPC pidió a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán mantenerse bajo resguardo hasta que las autoridades descarten el peligro, debido al riesgo de inundaciones, oleaje elevado y vientos asociados al ciclón de categoría 4.

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el avance del huracán Simon, de categoría 4, hacia las costas del Pacífico mexicano, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a permanecer dentro de sus viviendas o refugios temporales y evitar salir a las calles o acercarse a las playas. La advertencia responde a los pronósticos de lluvias, vientos y oleaje que podrían provocar inundaciones y daños en zonas costeras. El punto exacto de ingreso del centro del huracán a tierra aún depende de su trayectoria, por lo que las autoridades pidieron atender los avisos oficiales.

De acuerdo con los comunicados de la CNPC y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jalisco y Colima se encuentran entre las entidades expuestas al impacto del ciclón, mientras que Michoacán y Nayarit también enfrentan riesgos por las precipitaciones y los efectos del sistema. La dependencia federal insistió en que la población no debe abandonar los lugares de resguardo hasta recibir la autorización correspondiente, incluso si los vientos disminuyen durante algunos minutos.

La advertencia cobra importancia por la cercanía de Simon a la zona de Cabo Corrientes, Jalisco, donde se mantiene el riesgo de vientos asociados al huracán, oleaje y aumento del nivel del mar. Las lluvias también pueden provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves y afectaciones en comunidades alejadas de la línea de costa.

¿Por qué Protección Civil pide no salir de casa durante el huracán Simon?

La CNPC advirtió que permanecer bajo resguardo es una de las principales medidas para reducir la exposición a los efectos del huracán, especialmente en localidades donde las condiciones del viento y la lluvia impiden desplazarse con seguridad.

La indicación consiste en mantenerse en el interior de una vivienda segura o acudir a un refugio temporal cuando así lo determinen las autoridades.

La dependencia emitió el siguiente llamado:

Para transitar esta contingencia con seguridad, es indispensable permanecer en resguardo total dentro del hogar o en el refugio temporal hasta que las autoridades emitan el aviso oficial de que el peligro ha terminado”.

Para este domingo, @conagua_clima pronostica ⛈️ #Lluvias extraordinaria y torrenciales en regiones de #Jalisco y #Colima debido al paso de #Simón.



🏠Permanece en un lugar seguro

🌊No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de agua

🚷No camines en zonas inundadas porque… pic.twitter.com/m6X1IndCVT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 11, 2026

La recomendación incluye evitar desplazamientos, suspender actividades al aire libre y no acudir a playas, malecones o zonas costeras para observar el paso del fenómeno.

Permanecer en casa no sustituye una orden de evacuación. Si una vivienda se encuentra en una zona de riesgo o las autoridades indican trasladarse a un refugio, debe seguirse esa instrucción.

¿Dónde se esperan los vientos y las olas más altas por el huracán Simon?

Los pronósticos meteorológicos contemplan condiciones de riesgo en varios estados del Pacífico. El reporte proporcionado señala los siguientes escenarios para las próximas horas:

Estado Condiciones previstas Jalisco Rachas de 240 a 250 km/h en la franja costera, oleaje de 8 a 10 metros y marea de tormenta de hasta 2.5 metros. Colima Lluvias torrenciales, vientos de hasta 140 km/h y oleaje de 6 a 8 metros. Nayarit Lluvias intensas en el sur, rachas de hasta 140 km/h y oleaje de 4 a 6 metros. Michoacán Lluvias muy fuertes en el oeste de la entidad. Sinaloa Lluvias muy fuertes en el centro y sur, además de un incremento del viento en las costas.

Estas cifras corresponden al escenario meteorológico presentado y pueden cambiar con las actualizaciones del SMN. Como referencia, el comunicado oficial de Conagua del 10 de octubre reportó oleaje de 6 a 8 metros en las costas de Jalisco y Colima, por lo que los valores superiores requieren confirmación en los avisos posteriores.

La combinación de viento, oleaje y lluvia aumenta el riesgo de inundaciones en zonas bajas, caída de árboles, daños en infraestructura y afectaciones a la circulación.

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¿Dónde podría impactar el huracán Simon y qué significa que sea categoría 4?

La trayectoria prevista coloca a Cabo Corrientes, Jalisco, entre las zonas de mayor riesgo, aunque la posición definitiva del centro del ciclón y su posible ingreso a tierra deben confirmarse con los reportes meteorológicos.

El huracán Simón se mantiene en categoría 4 este domingo 11 de octubre. | Crédito: SMN

El huracán Simon alcanzó la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, clasificación correspondiente a ciclones con vientos máximos sostenidos de entre 209 y 251 km/h.

En su reporte de las 15:00 horas del sábado 10 de octubre, Conagua ubicó el centro del huracán a 165 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h.

Sin embargo, la categoría del huracán no determina por sí sola todos los riesgos. Las lluvias, el oleaje y el aumento del nivel del mar pueden provocar afectaciones incluso en localidades donde no pase directamente el centro del ciclón.

¿Por qué es peligroso salir cuando deja de soplar el viento durante un huracán?

Una de las principales advertencias de Protección Civil es no confundir una disminución temporal del viento con el final del huracán.

Cuando el ojo del ciclón atraviesa una localidad, puede presentarse un periodo de calma que dura algunos minutos o más, dependiendo de las condiciones del fenómeno.

Sin embargo, esa tranquilidad puede terminar cuando la otra parte del huracán llega a la zona.

En ese momento:

Los vientos pueden regresar con intensidad.

La dirección del viento puede cambiar.

Las lluvias pueden continuar.

Los objetos y estructuras dañados pueden representar un riesgo.

Las calles pueden permanecer inundadas o bloqueadas.

Por esta razón, no se debe salir para revisar daños, grabar videos o tomar fotografías, aunque aparentemente haya terminado la tormenta.

La recomendación es permanecer dentro de la vivienda o refugio hasta que Protección Civil confirme que las condiciones permiten salir.

¿Qué hacer para protegerse durante el paso del huracán Simon?

La CNPC recomendó adoptar medidas de prevención dentro de las viviendas y refugios, principalmente en las localidades expuestas a vientos, lluvias e inundaciones.

Entre las acciones señaladas se encuentran:

Mantener puertas y ventanas cerradas y permanecer lejos de los cristales.

Desconectar aparatos electrónicos para reducir riesgos ante posibles fallas eléctricas.

Cerrar los suministros de gas y electricidad, siempre que sea seguro hacerlo.

Preparar una mochila de emergencia con documentos protegidos, medicamentos, linterna, radio de baterías y artículos básicos.

Evitar las playas, malecones, ríos y arroyos, incluso cuando disminuya la lluvia.

Atender las órdenes de evacuación y dirigirse a los refugios habilitados cuando lo indiquen las autoridades.

Consultar información oficial antes de realizar cualquier desplazamiento.

También se recomienda mantenerse alejado de cables caídos, árboles y estructuras que puedan desprenderse por la fuerza del viento.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911 y proporcionar su ubicación para facilitar la atención de los cuerpos de auxilio.

¿Qué municipios de Jalisco y Colima deben extremar precauciones?

La CNPC identificó desde el 9 de octubre varios municipios donde la población debe mantenerse bajo resguardo o acudir a refugios temporales, según las condiciones de riesgo.

En Jalisco, el llamado comprende:

Cihuatlán.

La Huerta.

Tomatlán.

Cabo Corrientes.

Puerto Vallarta.

En Colima, las localidades señaladas son:

Manzanillo.

Armería.

Tecomán.

La dependencia informó que las autoridades federales, estatales y municipales coordinan acciones de prevención, preparación y atención ante el acercamiento del huracán.

El 9 de octubre, las autoridades reportaron la evacuación preventiva de 261 personas en Jalisco y la habilitación de 13 refugios temporales con capacidad para 1,900 personas. En Colima se habían habilitado cinco refugios y determinado el cierre de playas.

Estas cifras corresponden a las acciones reportadas en esa fecha y pueden modificarse conforme avance la emergencia.

¿Qué otros estados tendrán lluvias por Rachel y el frente frío número 2?

Mientras Simon afecta el Pacífico central, otros sistemas meteorológicos ocasionarán precipitaciones y vientos en el noroeste del país durante este domingo 11 de octubre.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los remanentes de Rachel y su interacción con el frente frío número 2 provocarán:

Baja California : Lluvias muy fuertes en el norte y centro, rachas de viento de 80 a 90 km/h y oleaje de 4 a 6 metros en la costa occidental, con tendencia a disminuir durante el día.

: Lluvias muy fuertes en el norte y centro, rachas de viento de 80 a 90 km/h y oleaje de 4 a 6 metros en la costa occidental, con tendencia a disminuir durante el día. Sonora: Lluvias fuertes en el norte y oleaje de 2 a 3 metros en la costa.

La barda del Colegio Servet colapsó sobre vehículos en el fraccionamiento Nueva Ensenada. Foto: Cortesía

Estas condiciones son independientes del impacto directo de Simon, aunque forman parte del panorama de lluvias y viento que afecta simultáneamente a distintas regiones de México.

¿En qué otros estados de México lloverá este domingo 11 de octubre?

Además de los efectos de Simon y Rachel, la onda tropical número 43, los canales de baja presión y la inestabilidad atmosférica mantendrán la probabilidad de precipitaciones en el centro, oriente, sur y sureste del país.

El pronóstico contempla:

Lluvias muy fuertes: Chiapas.

Lluvias fuertes: Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Durango.

Chubascos: Campeche, Hidalgo, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua.

Lluvias aisladas: Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. Observatorio Informativo

Las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas, encharcamientos y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que el SMN recomienda mantener precauciones también en las entidades alejadas de la trayectoria de los ciclones.

¿Cuándo será seguro salir después del paso del huracán Simon?

La CNPC reiteró que el momento seguro para abandonar una vivienda o refugio no depende de que termine la lluvia o deje de soplar el viento, sino de las indicaciones que emitan las autoridades.

Después del paso de un huracán pueden persistir riesgos por inundaciones, árboles caídos, cables eléctricos y daños en caminos o edificios.

Por ello, antes de regresar a una vivienda evacuada o reanudar actividades, es necesario confirmar que las autoridades hayan permitido el acceso a la zona.

Los avisos oficiales sobre la trayectoria de Simon, las condiciones meteorológicas y las recomendaciones de seguridad pueden consultarse mediante el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La principal indicación es permanecer bajo resguardo, seguir las órdenes de evacuación cuando correspondan y no salir hasta que Protección Civil confirme que el peligro ha terminado.

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