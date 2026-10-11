Tormenta Rachel deja más de 150 personas en albergues y daños en San Quintín

Más de 150 personas recibieron albergue temporal en San Quintín por las afectaciones de la tormenta Rachel. Foto: Cortesía

Las autoridades atendieron 52 solicitudes de traslado a refugios, además de reportes de árboles caídos, cortocircuitos, cables colgando y bardas derrumbadas durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Tijuana BC.- Más de 150 personas recibieron albergue temporal y otras 50 fueron trasladadas a domicilios de familiares debido a las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Rachel en San Quintín, donde se reportaron daños en viviendas, árboles caídos y problemas en la infraestructura eléctrica.

Entre las 17:00 horas del sábado 10 de octubre y las 04:00 horas del domingo 11, el Ayuntamiento de San Quintín atendió 52 solicitudes de traslado a albergues, 14 reportes de árboles caídos, 14 cortocircuitos, 10 reportes de cables colgando y dos bardas derrumbadas.

Más de 150 personas recibieron albergue temporal en San Quintín por las afectaciones de la tormenta Rachel. Foto: Cortesía

Durante ese mismo periodo, las autoridades recibieron otros 19 reportes de apoyo a la ciudadanía relacionados con la tormenta. También atendieron un incendio en un comercio y otro en una palmera.

¿Qué daños dejó la tormenta Rachel en San Quintín?

A través de Protección Civil, la alcaldesa Miriam Cano informó que se mantienen los operativos de emergencia y la coordinación con las fuerzas armadas, dependencias federales y estatales, así como con la Cruz Roja Mexicana, para atender los incidentes derivados de las lluvias y los fuertes vientos.

En las delegaciones de Camalú, Vicente Guerrero y San Quintín, personal de Servicios Públicos Municipales desplegó cuadrillas de trabajo, camiones de volteo y maquinaria pesada para retirar árboles caídos y atender daños en viviendas, afectaciones al alumbrado público y escurrimientos de agua en vialidades.

Más de 150 personas recibieron albergue temporal en San Quintín por las afectaciones de la tormenta Rachel. Foto: Cortesía

Mantienen atención en zonas de riesgo

El Ayuntamiento informó que continúa el seguimiento de los puntos considerados de riesgo en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil, con el objetivo de responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a las indicaciones y avisos difundidos a través de las páginas oficiales, mientras continúan las labores de atención por las afectaciones de Rachel.