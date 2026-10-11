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Rachel deja 25 colonias sin luz en Ensenada; continúan inundaciones y cierres viales

La CFE trabaja para restablecer el servicio eléctrico, mientras autoridades mantienen operativos de rescate y atención a familias afectadas por las lluvias.

Rachel deja 25 colonias sin luz en Ensenada; continúan inundaciones y cierres viales

Cuadrillas de la CFE trabajan para restablecer la electricidad en colonias de Ensenada tras el paso de Rachel. Foto: Cortesía

Tijuana BC.- Un total de 25 colonias de Ensenada permanecen sin energía eléctrica tras el paso de la tormenta tropical Rachel, mientras cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajan para restablecer el servicio, informó el Gobierno Municipal.

Cuadrillas de la CFE trabajan para restablecer la electricidad en colonias de Ensenada tras el paso de Rachel. Foto: Cortesía

Cuadrillas de la CFE trabajan para restablecer la electricidad en colonias de Ensenada tras el paso de Rachel. Foto: Cortesía

Aunque las lluvias han disminuido y Rachel se degradó a una baja presión remanente, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las afectaciones continúan en distintas zonas del municipio.

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Ensenada

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¿Qué afectaciones dejó Rachel en Ensenada?

El Gobierno Municipal reportó vialidades inundadas en las zonas centro, sur y norte, así como en diversas colonias. También señaló que hay decenas de vehículos varados, zonas de riesgo y calles cerradas.

Entre las vialidades más afectadas se encuentra la avenida Reforma, donde las inundaciones han complicado la circulación y dejado vehículos atrapados.

Cuadrillas de la CFE trabajan para restablecer la electricidad en colonias de Ensenada tras el paso de Rachel. Foto: Cortesía

Cuadrillas de la CFE trabajan para restablecer la electricidad en colonias de Ensenada tras el paso de Rachel. Foto: Cortesía

Mantienen rescates y atención a familias afectadas

Personal de Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública, Tránsito, DIF y Servicios Públicos continúa con las labores de atención a las familias afectadas, rescate de personas y recuperación de las zonas dañadas.

Los operativos se realizan en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, mientras se atienden reportes de personas en riesgo, traslados a refugios temporales y trabajos para liberar las vialidades.

Ante las condiciones que persisten, el Gobierno Municipal exhortó a la población a permanecer en sus hogares y evitar salir mientras continúan las labores de emergencia.

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