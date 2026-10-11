Huracán Simón se debilita a categoría 3 frente a Jalisco, pero mantiene lluvias extraordinarias y podría tocar tierra en Sinaloa el jueves

El ciclón registra vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250, mientras autoridades mantienen alertas por precipitaciones intensas, oleaje elevado e inundaciones en el Pacífico mexicano

El huracán Simón se debilitó a categoría 3 este domingo frente a las costas de Jalisco, en el Pacífico mexicano, pero continúa generando lluvias extraordinarias, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) modificó su pronóstico de trayectoria y ahora prevé un posible ingreso a tierra en Sinaloa durante la tarde del jueves.

A las 18:00 horas del domingo, tiempo local, el sistema registraba vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora, mientras avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora.

El centro del huracán se encontraba aproximadamente a 80 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 175 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Simón?

El huracán Simón, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano y avanza hacia Jalisco y Colima, donde podría acercarse a tierra durante el fin de semana. Su circulación provoca lluvias intensas a torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados. Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de que alcance una categoría mayor y aumente el riesgo de inundaciones y deslaves. | Crédito: SMN/Canva

Aunque el ciclón perdió intensidad, su circulación mantiene condiciones de riesgo en el occidente de México. Para las próximas 24 horas, el SMN pronosticó precipitaciones de distinta intensidad en los siguientes estados:

Jalisco: lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros.

lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros. Colima: lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros.

lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros. Nayarit y Michoacán: lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros.

lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros. Sinaloa: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Las precipitaciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones.

¿Dónde se esperan los vientos más fuertes y el oleaje elevado?

Las condiciones más adversas se prevén principalmente en las costas de Jalisco, donde se esperan vientos sostenidos de hasta 220 kilómetros por hora y olas de hasta 10 metros de altura, de acuerdo con el pronóstico citado.

Además, permanece una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Las autoridades mantienen el llamado a evitar actividades marítimas y alejarse de las zonas costeras expuestas al oleaje.

¿Cuándo podría tocar tierra el huracán Simón?

El pronóstico inicial contemplaba que Simón ingresara a tierra este domingo en Jalisco. Sin embargo, la trayectoria prevista cambió durante la jornada y ahora se considera un posible impacto en Sinaloa hasta el jueves.

De acuerdo con las previsiones, el sistema podría llegar a territorio sinaloense como tormenta tropical o ciclón postropical, después de perder intensidad gradualmente.

Simón alcanzó la categoría 4 durante la madrugada del sábado, tras intensificarse rápidamente desde tormenta tropical hasta huracán el jueves y categoría 2 el viernes.

¿Qué afectaciones ha provocado el ciclón?

Durante su aproximación a las costas mexicanas, Simón ha ocasionado inundaciones en localidades como Manzanillo, Colima, y Puerto Vallarta, Jalisco. En ambas zonas, los aeropuertos suspendieron temporalmente sus operaciones.

También se realizaron evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables, se cerraron puertos y zonas turísticas, y se desplegó personal de emergencia, incluidos más de 4 mil 600 elementos de la Marina.

Ante el avance del sistema, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los habitantes de las zonas amenazadas resguardarse en lugares seguros y evitar salir a la vía pública hasta que las autoridades levanten las alertas.

Las autoridades meteorológicas mantienen el seguimiento de Simón debido a las lluvias, los vientos y el oleaje que todavía puede generar en el litoral del Pacífico mexicano.

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