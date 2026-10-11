CFE despliega 3 mil 812 electricistas y 511 grúas por los fenómenos Rachel y Simon en 8 estados

La CFE ha recuperado el 84.7% del suministro en Sonora y Baja California. | CFE

En Sonora y Baja California se han dispuesto 673 electricistas y 84 grúas; el suministro se ha recuperado al 84.7% en los municipios afectados.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que, para atender todas las posibles afectaciones al suministro eléctrico derivadas de los fenómenos meteorológicos Rachel y Simon, ha desplegado en puntos estratégicos a personal calificado y los recursos necesarios.

En los estados Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa se han dispuesto 3,139 electricistas, 427 grúas, 904 vehículos ligeros, 17 vehículos todoterreno, 1 vehículo de comunicaciones, 208 plantas de emergencia, 120 torres de iluminación y 4 helicópteros.

El despliegue en Baja California y Sonora

Para la atención de la contingencia en Baja California y Sonora, se han dispuesto en puntos estratégicos a 673 electricistas, 84 grúas, 215 vehículos ligeros, 8 vehículos todo terreno, 1 vehículo de comunicaciones, 21 torres de iluminación y 1 helicóptero.

Derivado del paso de la tormenta tropical Rachel, durante la noche del 10 de octubre se reportaron las primeras interrupciones en el servicio eléctrico en municipios de Baja California y Sonora. La CFE se encuentra monitoreando la zona para atender las incidencias a la brevedad.

De las personas usuarias afectadas en los municipios de San Quintín, Ensenada, Mexicali y Tijuana, en Baja California; y General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en Sonora, se ha recuperado el suministro al 84.7%.

Las afectaciones por Simon y el 99.78% restablecido

Por su parte, el huracán Simon ha provocado afectaciones en algunos municipios de Michoacán, Colima y Jalisco. De las personas usuarias afectadas en los municipios de Aquila y Lázaro Cárdenas del estado de Michoacán, Manzanillo del estado de Colima y Cihuatlán, Jalisco, se han restablecido el 99.78%.

Las centrales generadoras en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit se encuentran sin novedad; en las grandes presas y las centrales del proceso termoeléctrico, se tienen disponibles 5,663 MW, de los cuales están en operación 1,795 MW.

Te puede interesar: Sheinbaum pide a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán no salir de casa ante el impacto del huracán Simón de categoría 4 y mantener el resguardo hasta que termine el peligro

El personal de Seguridad Industrial y los Puestos de Comando

Adicionalmente, se cuenta con 90 elementos de Seguridad Industrial / Protección Civil y, en caso de una condición de mayor severidad, se tiene prevista la incorporación inmediata de 16 elementos más. Personal de la Subdirección de Distribución mantendrá presencia en los 3 Puestos de Comando establecidos por las autoridades en Puerto Vallarta, Cihuatlány Manzanillo.

La CFE mantiene comunicación con representantes de los gobiernos estatales y municipales afectados. A través del Sistema Nacional de Protección Civil, se tiene estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, los gobiernos estatales y municipales, para la atención de esta contingencia.

Te puede interesar: Suspenden clases en Baja California este lunes por afectaciones de Rachel