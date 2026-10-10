Detectan posibles irregularidades por 957 millones de pesos en Birmex y Migración; hay pagos sin comprobar y recursos fuera de plazo

El órgano fiscalizador atribuyó los hallazgos a deficiencias en los controles internos y de supervisión, falta de capacitación del personal y desconocimiento de la normatividad aplicable.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó posibles daños al erario por 957.1 millones de pesos en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y el Instituto Nacional de Migración (INM), de acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025.

Las observaciones incluyen compras de medicamentos sin respaldo documental, posibles pagos en exceso y fallas en el registro de ingresos por servicios migratorios.

Los resultados corresponden a revisiones de los órganos internos de control y no significan que todo el monto constituya un daño definitivo ni que exista una responsabilidad administrativa o penal acreditada. La propia dependencia señala que las observaciones pueden encontrarse en proceso de aclaración. En el caso del INM, además, se reportaron recursos recuperados y créditos fiscales enviados al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para su cobro.

Las revisiones ponen bajo la lupa dos áreas distintas del Gobierno federal: la adquisición y distribución de medicamentos, por un lado, y la supervisión de ingresos relacionados con los servicios migratorios para pasajeros que viajan por avión, por el otro.

Birmex concentra posibles daños por 419.5 millones de pesos

En Birmex, las auditorías realizadas durante 2024 y 2025 identificaron un posible daño patrimonial de 419.5 millones de pesos, relacionado con compras consolidadas de medicamentos y expedientes que no contaban con el respaldo documental necesario.

El informe también señala la posible contratación indebida de bienes y servicios por 192.8 millones de pesos. Estos hallazgos fueron detectados por el Órgano Interno de Control (OIC) de la empresa estatal.

Además, Birmex fue la única entidad cuyos estados financieros de 2024 no pudieron ser dictaminados. Según el documento, el auditor externo no recibió la información contable y presupuestal anual necesaria para realizar esa revisión.

Detectan posible sobrepago de 65.6 millones a Farmacéuticos Maypo

Entre los casos específicos, una auditoría identificó un posible pago en exceso de 65.6 millones de pesos a Farmacéuticos Maypo por dos claves de medicamentos de patente, adquiridas a un precio unitario de 81 mil 26 pesos.

El documento señaló que no se presentó la cotización correspondiente y advirtió que el sobrepago podría representar un daño al erario.

La revisión también encontró problemas en la compra consolidada de medicamentos para el periodo 2025-2026. En ese procedimiento se adjudicaron 423 claves por 49 mil 738 millones de pesos a nueve empresas que, según el órgano fiscalizador, no entregaron la documentación legal y administrativa obligatoria, por lo que sus propuestas debieron ser desechadas.

A esto se sumaron diferencias entre las cantidades de medicamentos requeridas por las instituciones participantes, una situación que, de acuerdo con la auditoría, podría representar un riesgo de desabasto.

El órgano fiscalizador atribuyó los hallazgos a deficiencias en los controles internos y de supervisión, falta de capacitación del personal y desconocimiento de la normatividad aplicable.

Migración reportó fallas en el control de 537.6 millones de pesos

En el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría Anticorrupción identificó 537.6 millones de pesos en ingresos que no fueron reportados o se enteraron fuera de tiempo, debido a fallas en la supervisión de los recursos relacionados con servicios migratorios para personas que viajan por vía aérea.

El informe indica que se revisaron ingresos por un total de 31 mil 412.6 millones de pesos y que se encontraron deficiencias en la supervisión de esos recursos.

Sin embargo, el documento no especifica a qué ejercicio corresponden los ingresos revisados ni identifica a las aerolíneas involucradas.

Para corregir estas fallas, la dependencia determinó establecer conciliaciones mensuales sistematizadas y mecanismos de control que permitan comprobar que las aerolíneas entreguen los recursos correspondientes por medio de la Dirección General de Administración del INM.

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¿Cuánto dinero se recuperó o se envió al SAT?

El informe reporta dos acciones relacionadas con la regularización de los ingresos migratorios:

284.1 millones de pesos fueron recuperados a favor de la Tesorería de la Federación.

399.6 millones de pesos en créditos fiscales fueron remitidos al SAT para su cobro, con las actualizaciones y recargos correspondientes.

La Secretaría Anticorrupción indicó que estas acciones permitieron regularizar ingresos y avanzar en el cobro de créditos fiscales.

No obstante, las cifras deben interpretarse con cuidado: los recursos recuperados y los créditos enviados al SAT corresponden a acciones de regularización y cobro, por lo que no deben confundirse automáticamente con una resolución definitiva sobre todas las observaciones detectadas.

El reporte también señala que el INM no aparece en la relación de informes de irregularidades que los órganos internos de control turnaron durante 2025 a las áreas de denuncias e investigaciones.