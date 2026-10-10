Trabajadores del IMSS convocan a paro nacional tras rechazar aumento salarial; protestas afectan vialidades en CDMX y Querétaro

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron un paro nacional luego de que una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación concluyera sin acuerdos.

Las movilizaciones se intensificaron después de más de siete horas de diálogo entre representantes de los trabajadores y autoridades federales. Al no alcanzar un acuerdo, un grupo de inconformes instaló un plantón frente a las oficinas centrales del IMSS, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

La protesta también se extendió a otras entidades, entre ellas Querétaro, donde trabajadores bloquearon vialidades cercanas a unidades médicas para exigir un incremento salarial mayor, medicamentos e insumos suficientes y respeto a sus derechos laborales.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

El principal desacuerdo gira en torno al aumento salarial de 2.9% directo al sueldo tabular para el periodo 2026-2027, porcentaje que los manifestantes consideran insuficiente. Los inconformes demandan un incremento de 10%, además de mejoras en las condiciones de trabajo y el abastecimiento de materiales necesarios para atender a los pacientes.

Entre sus exigencias también se encuentran:

Abasto suficiente de medicamentos, jeringas, gasas y otros insumos médicos.

Respeto a los derechos laborales y sindicales.

Convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

Destitución de Rafael Olivos Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), a quien los manifestantes acusan de no defender sus demandas.

Estas últimas son exigencias de los trabajadores inconformes y no decisiones que las autoridades hayan confirmado.

El conflicto se agravó luego de que la reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación concluyera sin acuerdos. Los trabajadores también rechazan la consulta sindical prevista para el 14 de octubre, mediante la cual se someterían a consideración de los afiliados los acuerdos salariales.

¿Qué vialidades resultaron afectadas en la Ciudad de México?

Las movilizaciones del jueves 8 y viernes 9 de octubre provocaron cierres y congestionamientos en distintos puntos de la capital.

Uno de los principales focos de protesta fue Paseo de la Reforma, frente a las oficinas centrales del IMSS. También se reportaron bloqueos en Insurgentes, Viaducto, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan y Francisco del Paso y Troncoso, así como en las inmediaciones de clínicas y hospitales.

Sin embargo, el estado de las vialidades cambió durante la jornada. La noche del viernes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana replegaron a los manifestantes y la circulación en ambos sentidos de Reforma fue reabierta. Al cierre de los reportes, algunos trabajadores permanecían en la zona con casas de campaña.

Por ello, quienes necesiten transitar por la capital deben verificar los avisos de movilidad antes de salir, ya que la presencia de manifestantes puede ocasionar nuevas afectaciones.

Tras intercambio de bebés en IMSS de Mexicali, realizarán segunda prueba de ADN l Foto: Ilustrativa

¿Habrá bloqueos en Querétaro este sábado?

Querétaro también registró movilizaciones de personal del IMSS. Durante las protestas, trabajadores se concentraron en las inmediaciones del Hospital General Regional número 1, sobre avenida Zaragoza, y bloquearon Paseo 5 de Febrero. También se reportaron manifestaciones en San Juan del Río y en la zona de La Pradera, en el municipio de El Marqués.

El gobierno estatal informó que había solicitado la intervención de autoridades federales para atender las demandas y facilitar el diálogo. Ante la posibilidad de nuevas protestas durante el fin de semana, pidió a la población tomar precauciones en sus traslados.

No obstante, los cierres anunciados para una hora o recorrido específicos deben confirmarse con los avisos locales más recientes. No hay que asumir que todas las vialidades mencionadas permanecen cerradas durante este sábado.

¿El paro afectará las consultas, urgencias y hospitalizaciones?

La posibilidad de un paro ha generado preocupación entre los derechohabientes, pero las protestas no equivalen a una suspensión total de los servicios médicos.

América Barragán, representante de trabajadores de la sección 3 de Jalisco, señaló que la convocatoria al paro contempla mantener en operación las áreas críticas, como urgencias, hospitalización y quirófanos. La protesta busca presionar a las autoridades sin dejar de atender a pacientes que requieren atención inmediata.

En Querétaro, la delegada del IMSS, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, aseguró que los hospitales mantenían sus servicios con normalidad durante la jornada del viernes. Esa declaración corresponde a la situación reportada en ese momento y no garantiza que todas las unidades del país tengan idénticas condiciones durante el fin de semana.

Si tienes una cita médica, considera las siguientes recomendaciones:

Confirma tu consulta: comunícate con tu unidad antes de trasladarte para verificar que el servicio esté disponible.

comunícate con tu unidad antes de trasladarte para verificar que el servicio esté disponible. No pospongas una urgencia: ante una emergencia médica, busca atención inmediata.

ante una emergencia médica, busca atención inmediata. Calcula tiempo adicional: los bloqueos cerca de hospitales pueden retrasar el acceso, incluso cuando la unidad continúa operando.

los bloqueos cerca de hospitales pueden retrasar el acceso, incluso cuando la unidad continúa operando. Consulta fuentes oficiales: revisa los avisos del IMSS y de las autoridades de movilidad de tu localidad.

¿Qué sigue en el conflicto laboral del IMSS?

El movimiento se mantiene en medio de las diferencias entre una parte de la base trabajadora y la dirigencia sindical. Los inconformes buscan que se revise la propuesta salarial y se atiendan sus reclamos sobre las condiciones de trabajo y el suministro de insumos.

La consulta sindical prevista para el 14 de octubre constituye una fecha relevante en el conflicto, aunque no implica por sí misma que las diferencias vayan a quedar resueltas.

Mientras no se anuncie un acuerdo que satisfaga a los trabajadores inconformes, podrían continuar las movilizaciones. La magnitud de las afectaciones viales y médicas dependerá de las acciones que se realicen en cada entidad y de la respuesta de las autoridades.

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