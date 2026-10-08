IMSS cambia el pago de incapacidades desde octubre de 2026: estos son los montos que deberán depositarse en cuenta bancaria

El IMSS modificó los parámetros para pagar las incapacidades laborales mediante depósitos bancarios a partir de octubre de 2026.

Un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece tres montos a partir de los cuales las incapacidades por enfermedad general, riesgos de trabajo y maternidad deberán pagarse mediante depósito bancario.

MÉXICO.— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) modificó las condiciones para pagar los subsidios por incapacidad temporal para el trabajo. A partir del 6 de octubre de 2026, los pagos que alcancen determinados montos deberán realizarse mediante depósito en una cuenta bancaria, de acuerdo con el tipo de incapacidad que tenga el trabajador.

La decisión fue establecida por el Consejo Técnico del IMSS mediante el acuerdo ACDO.AS2.HCT.020926/266.P.DPES, publicado el 5 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La disposición busca ampliar el uso de transferencias electrónicas para entregar los subsidios correspondientes a enfermedades generales, riesgos de trabajo y maternidad, como parte de un programa institucional para mejorar los procesos de pago.

Sin embargo, hay una diferencia importante: el IMSS no anunció una reducción en el dinero que corresponde a los trabajadores incapacitados, sino un ajuste en la forma de entregarlo cuando se alcanzan los montos establecidos.

¿Desde qué cantidad el IMSS deberá depositar las incapacidades?

El acuerdo establece tres límites que determinan cuándo el depósito bancario será obligatorio.

Tipo de incapacidad Monto a partir del cual se exige depósito Enfermedad general $2,835.36 Riesgos de trabajo $5,040.64 Maternidad $31,188.96

Las cantidades fueron calculadas a partir del salario mínimo general de 315.04 pesos diarios utilizado como referencia en el propio acuerdo.

Esto significa que, cuando el importe del subsidio sea igual o superior al límite correspondiente, el IMSS deberá efectuar el pago mediante acreditamiento en una cuenta bancaria.

Por ejemplo, si una persona recibe un subsidio de 3,000 pesos por enfermedad general, su pago supera el umbral de 2,835.36 pesos y entra en el supuesto de depósito bancario obligatorio.

En cambio, cuando el importe de la incapacidad sea inferior al límite establecido, el personal de Prestaciones Económicas promoverá que el asegurado registre voluntariamente una cuenta bancaria, sin que el nuevo acuerdo imponga ese medio de pago por razón del monto.

Esta distinción es importante porque no todas las incapacidades quedarán sujetas automáticamente a la misma obligación de depósito.

¿Cómo registrar una cuenta bancaria para cobrar una incapacidad del IMSS?

Los trabajadores pueden registrar su Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) para recibir los subsidios directamente en una cuenta a su nombre.

De acuerdo con la información oficial del IMSS, existen dos modalidades para realizar este procedimiento:

Por internet: mediante los servicios de IMSS Digital, utilizando la firma electrónica avanzada (e.firma) para registrar, modificar o dar de baja una cuenta bancaria.

mediante los servicios de IMSS Digital, utilizando la firma electrónica avanzada (e.firma) para registrar, modificar o dar de baja una cuenta bancaria. En ventanilla: acudiendo al área de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, con la documentación requerida para acreditar la identidad y la titularidad de la cuenta.

El registro bancario permite recibir los subsidios que correspondan sin necesidad de realizar nuevamente el alta de la cuenta por cada incapacidad.

El Instituto también ofrece la posibilidad de modificar los datos bancarios cuando el trabajador cambie de cuenta.

Los requisitos y las instrucciones del trámite pueden consultarse directamente en el portal oficial del IMSS.

¿Cambió la cantidad que paga el IMSS por incapacidad?

No. El acuerdo publicado en el DOF establece expresamente que los nuevos parámetros no modifican los requisitos para obtener los subsidios, su cuantía ni la vigencia de los derechos de los asegurados.

Por lo tanto, las reglas legales para calcular las incapacidades se mantienen:

Enfermedad general: subsidio equivalente al 60% del salario diario de cotización, a partir del cuarto día de incapacidad, siempre que se cumplan los requisitos.

subsidio equivalente al 60% del salario diario de cotización, a partir del cuarto día de incapacidad, siempre que se cumplan los requisitos. Riesgos de trabajo: subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización al inicio de la incapacidad temporal, cuando el riesgo es reconocido por el Instituto.

subsidio equivalente al 100% del salario base de cotización al inicio de la incapacidad temporal, cuando el riesgo es reconocido por el Instituto. Maternidad: subsidio equivalente al 100% del último salario diario de cotización, conforme a los requisitos de aseguramiento y cotización.

Las diferencias entre estos porcentajes explican por qué el dinero que recibe una persona puede variar según el motivo y la duración de su incapacidad.

Para calcular esas prestaciones también resulta relevante el salario base de cotización registrado ante el IMSS, debido a que constituye una referencia para determinar diversos derechos y prestaciones de los trabajadores.

¿Por qué el IMSS decidió modificar las reglas de pago?

El nuevo acuerdo forma parte del Programa de Mejora para el Pago de Subsidios, a través de la Universalización del Pago en Cuenta Bancaria.

El Consejo Técnico tomó conocimiento de los avances del programa y aprobó nuevos parámetros para ampliar el uso de depósitos electrónicos, así como para fortalecer los procesos de validación y dispersión de recursos.

El documento también instruye a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales a emitir una circular con las directrices operativas que deberán aplicar las áreas administrativas responsables de tramitar y pagar los subsidios.

La disposición representa un avance en la utilización de cuentas bancarias como medio de cobro, aunque no significa que todas las personas aseguradas deban registrar una cuenta sin importar la cantidad que vayan a recibir.

El cambio se suma a los esfuerzos de digitalización de trámites del Instituto, que desde años anteriores permite a los trabajadores consultar sus incapacidades y registrar cuentas para recibir pagos electrónicos.

¿Qué deben revisar los trabajadores incapacitados?

Para quienes reciban una incapacidad después de la entrada en vigor del acuerdo, lo más importante será conocer el monto del subsidio autorizado y verificar si alcanza el límite establecido para su categoría.

También será conveniente confirmar que los datos de su cuenta bancaria estén actualizados y que el registro se haya realizado mediante los canales oficiales.

El Instituto mantiene procedimientos para verificar las incapacidades que expide, por lo que es importante utilizar certificados auténticos. El uso de incapacidades o justificantes médicos falsos puede ocasionar consecuencias laborales y legales.

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Por ahora, el punto central de la modificación es que la forma de cobro dependerá del importe del subsidio, mientras que el derecho a la prestación y el cálculo del dinero continúan sujetos a la Ley del Seguro Social.

La circular operativa que ordena emitir el acuerdo será relevante para conocer las instrucciones administrativas específicas de aplicación.

Los puntos del cambio de pago del IMSS