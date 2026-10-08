La Consar explica cómo localizar tu Afore si cotizaste en el IMSS o ISSSTE para consultar tus ahorros acumulados aunque hoy trabajes por tu cuenta

Aunque actualmente se desempeñen como trabajadores independientes sin un patrón formal, los recursos acumulados permanecen guardados y continúan generando rendimientos.

La Consar ofrece tres vías gratuitas para ubicar la cuenta individual, revisar saldos acumulados y realizar aportaciones voluntarias al retiro.

MÉXICO.- Las personas que trabajaron de forma formal en el pasado y aportaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mantienen su cuenta individual de Afore registrada a su nombre. Aunque actualmente se desempeñen como trabajadores independientes sin un patrón formal, los recursos acumulados permanecen guardados y continúan generando rendimientos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), ubicar esta cuenta permite a los trabajadores independientes tomar el control de su dinero, consultar sus movimientos y mantener actualizada su información financiera para el futuro.

Una vez ubicada la administradora, el trabajador debe ponerse en contacto con la institución para solicitar el envío del estado de cuenta y verificar el saldo.

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¿Para qué le sirve a un trabajador independiente ubicar su Afore?

Tener localizada la administradora de fondos para el retiro abre la puerta a trámites indispensables de protección financiera:

Consultar saldo y estado de cuenta: Permite conocer la cantidad exacta acumulada durante el periodo laboral formal y revisar el desglose de rendimientos generados.

Permite conocer la cantidad exacta acumulada durante el periodo laboral formal y revisar el desglose de rendimientos generados. Actualizar datos y expedientes: Facilita la corrección de inconsistencias administrativas, la generación del expediente electrónico de identificación y el registro oficial de beneficiarios.

Facilita la corrección de inconsistencias administrativas, la generación del expediente electrónico de identificación y el registro oficial de beneficiarios. Ahorro voluntario: Habilita la opción de realizar aportaciones adicionales a través de la aplicación AforeMóvil, la plataforma AforeWeb, domiciliación bancaria o establecimientos autorizados.

Es importante precisar que recuperar el acceso a la cuenta o incrementar su saldo mediante ahorro voluntario ayuda a aumentar los recursos disponibles para el retiro, pero no recupera semanas de cotización ni garantiza por sí solo una pensión, ya que esta última se rige por las leyes del marco de seguridad social.

Las personas que trabajaron de forma formal en el pasado y aportaron IMSS o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mantienen su cuenta individual de Afore registrada a su nombre. | Magnific

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¿Qué documentos se necesitan para la consulta?

Para realizar una búsqueda básica de la cuenta, el usuario debe tener a la mano:

Clave Única de Registro de Población ( CURP ).

). Número de Seguridad Social ( NSS ), si cotizó ante el IMSS.

), si cotizó ante el IMSS. Registro Federal de Contribuyentes ( RFC ), opcional pero recomendable.

), opcional pero recomendable. Identificación oficial vigente.

Si se requiere corregir datos personales o actualizar beneficiarios en un paso posterior, también se solicitará acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente, un número celular y un correo electrónico activo.

¿Cuáles son las vías gratuitas para localizar la cuenta?

La Consar pone a disposición del público tres alternativas sin costo para identificar la administradora encargada de los fondos:

Por internet: Ingresar al portal AforeWeb, seleccionar la opción para localizar la cuenta e introducir la CURP, el NSS o los datos de contacto. Por teléfono: Comunicarse a la línea de SARTEL al 55 1328 5000 y proporcionar la información personal solicitada por el sistema. De forma presencial: Acudir a un módulo de atención de cualquier Afore o solicitar asistencia durante eventos de orientación al público como la Feria de Afores.

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¿Qué pasos deben realizarse tras identificar la Afore?

Una vez ubicada la administradora, el trabajador debe ponerse en contacto con la institución para solicitar el envío del estado de cuenta y verificar el saldo. Posteriormente, se recomienda actualizar la información de contacto, registrar a los beneficiarios y, en caso de decidirlo, establecer un plan de aportaciones voluntarias ajustado a sus posibilidades económicas.