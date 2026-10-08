Aumentar tu pensión del IMSS requiere invertir en la Modalidad 40 y este es el pago estimado que tendrías que realizar por 250 semanas de cotización para alcanzar el tope de 25 UMA

El esquema está dirigido prioritariamente a los trabajadores amparados bajo el régimen de la Ley de 1973. Foto: Canva.

El esquema de Continuación Voluntaria exige aportaciones mensuales directas y beneficia principalmente a trabajadores regidos por la Ley del Seguro Social de 1973.

MÉXICO.- La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida popularmente como Modalidad 40 del IMSS, permite a las personas que fueron dadas de baja de su empleo formal realizar aportaciones voluntarias directas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este mecanismo tiene como objetivo evitar la pérdida de derechos y aumentar el monto final de la jubilación al elevar el promedio salarial de los últimos años cotizados.

El esquema está dirigido prioritariamente a los trabajadores amparados bajo el régimen de la Ley de 1973. A través de esta modalidad, el asegurado continúa sumando semanas de cotización y puede registrar un Salario Base de Cotización (SBC) más alto que el que percibía en su último empleo, respetando un límite máximo de hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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¿Cuáles son los requisitos de ingreso a la Modalidad 40?

Para contratar este esquema, el Instituto Mexicano del Seguro Social establece las siguientes condiciones obligatorias:

Estar dado de baja: No mantener una relación laboral activa bajo el régimen obligatorio con un patrón.

No mantener una relación laboral activa bajo el régimen obligatorio con un patrón. Límite de tiempo: No haber dejado transcurrir más de cinco años consecutivos desde la fecha de baja formal.

No haber dejado transcurrir más de desde la fecha de baja formal. Semanas previas: Contar con el mínimo de semanas cotizadas requeridas ante el instituto.

Contar con el mínimo de semanas cotizadas requeridas ante el instituto. Selección del salario: Elegir un Salario Base de Cotización igual o superior al último registrado, sin rebasar el tope de 25 UMA.

¿Cuánto cuesta inscribirse según las UMA elegidas?

La cuota que debe cubrir el asegurado equivale al 14.438% sobre el Salario Base de Cotización diario seleccionado. Con un valor de la UMA diaria fijado en 117.31 pesos, el tope de 25 UMA se ubica en un salario diario de 2,932.75 pesos.

Las aportaciones se realizan mediante pagos mensuales adelantados a más tardar el día 17 de cada mes. Para una proyección de 250 semanas (aproximadamente 4 años y 10 meses), los costos aproximados son los siguientes:

10 UMA ($1,173.10 diarios): Inversión aproximada de 1,185.61 pesos semanales , acumulando un total cercano a 296,401 pesos .

Inversión aproximada de , acumulando un total cercano a . 15 UMA ($1,759.65 diarios): Inversión de 1,778.41 pesos semanales , sumando un desembolso estimado de 444,602 pesos .

Inversión de , sumando un desembolso estimado de . 25 UMA ($2,932.75 diarios): Inversión de 2,964.01 pesos semanales, alcanzando un costo total estimado de 741,003 pesos.

La cuota que debe cubrir el asegurado equivale al 14.438% sobre el Salario Base de Cotización diario seleccionado.

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¿Qué limitaciones y riesgos existen en el esquema?

Es indispensable considerar que la Modalidad 40 no otorga servicio de atención médica ni quirúrgica. Quienes requieran cobertura de salud para ellos o sus familias deben contratar por separado el Seguro de Salud para la Familia del IMSS.

Asimismo, el convenio se cancela automáticamente si el asegurado acumula dos meses consecutivos sin realizar el pago correspondiente o si vuelve a cotizar en el régimen obligatorio con un patrón formal. Los especialistas recomiendan realizar un análisis previo para contrastar el pago mensual y el desembolso total con la ganancia real esperada en la pensión.

¿Cómo se realiza el trámite de inscripción?

La solicitud de inscripción a la Modalidad 40 es completamente gratuita y puede gestionarse por dos vías: