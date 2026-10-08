Trump suspende a Microsoft y Adobe el trámite de residencia permanente para trabajadores extranjeros y las acusa de sustituir a estadounidenses por inmigrantes con salarios más bajos

El Gobierno de Trump acusa a Microsoft y Adobe de reemplazar a trabajadores estadounidenses por inmigrantes con salarios más bajos. (Reuters)

La medida también alcanza a varias empresas de servicios informáticos, mientras el Gobierno de Trump anuncia investigaciones a nueve universidades por el uso de visas para estudiantes, investigadores y docentes extranjeros.

El Gobierno de Donald Trump suspendió indefinidamente a Microsoft y a otras empresas tecnológicas del programa que permite tramitar la residencia permanente para trabajadores extranjeros, al acusarlas de utilizar el sistema para sustituir a empleados estadounidenses por personal inmigrante con salarios más bajos.

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, anunció la medida el jueves y señaló que Microsoft fue una de las compañías sancionadas tras una investigación encabezada por un grupo de trabajo contra el fraude que él preside.

Según los resultados presentados por las autoridades, Microsoft despidió a unos 6 mil trabajadores estadounidenses el año pasado, mientras empleaba a 6 mil 300 personas extranjeras que habían llegado al país con visas H-1B.

Gobierno acusa a Microsoft de reemplazar a trabajadores estadounidenses

Vance explicó que las visas H-1B permiten a determinados trabajadores extranjeros ingresar a Estados Unidos, mientras que el programa PERM es una vía para que puedan obtener la residencia permanente.

El vicepresidente acusó a Microsoft de abusar de este mecanismo al solicitar la residencia para empleados extranjeros con habilidades que, según las autoridades, también están disponibles entre los trabajadores estadounidenses. Sostuvo que el programa debe utilizarse para cubrir puestos que requieren conocimientos especializados difíciles de encontrar en el país.

“El fraude radica en que, al solicitar este programa, presentan declaraciones fundamentalmente ilegítimas y, por ende, ilegales”, afirmó Vance.

El funcionario no detalló qué pasos concretos deberán seguir Microsoft y las demás compañías para recuperar el acceso al trámite. Indicó que espera que modifiquen sus prácticas y demuestren que están dando prioridad a los trabajadores estadounidenses.

Microsoft rechaza las acusaciones y defiende sus salarios

Microsoft rechazó los señalamientos del Gobierno y aseguró que la mayoría de sus solicitudes de visas H-1B no corresponden a nuevas contrataciones.

En una publicación en su sitio web, la compañía afirmó que 80% de las aproximadamente 6 mil solicitudes de visas H-1B presentadas durante el último año fiscal tenían como objetivo extender o modificar el estatus migratorio de empleados que ya trabajaban en la empresa. El resto correspondía a personas contratadas que ya se encontraban legalmente en Estados Unidos.

La tecnológica también negó que pague menos a sus empleados extranjeros por realizar trabajos similares a los de trabajadores estadounidenses.

Aseguró que ofrece remuneraciones entre las más altas del sector y que paga lo mismo a empleados con visa H-1B y a otros trabajadores que desempeñan funciones comparables.

🟢 Trump pone trabas a las tecnológicas para contratar a extranjeros



El Gobierno de Estados Unidos acusa a Microsoft y Adobe, entre otras tecnológicas, de abusar del sistema migratorio y les impide recurrir al programa que permite patrocinar la residencia permanente a… pic.twitter.com/UCA6JK9hmi — DW Español (@dw_espanol) October 9, 2026

Adobe y empresas de servicios informáticos también están sancionadas

La suspensión no se limita a Microsoft. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos también está excluyendo indefinidamente del programa PERM a Adobe y a varias compañías dedicadas a la externalización de servicios informáticos.

La medida implica que las autoridades no procesarán nuevas solicitudes ni las que estén pendientes para obtener la residencia permanente de los trabajadores extranjeros de esas empresas.

El anuncio generó cuestionamientos por coincidir con una ceremonia en la que el presidente Donald Trump tenía previsto entregar la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación al director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella.

El reconocimiento es uno de los principales honores que otorga Estados Unidos por contribuciones tecnológicas. Vance restó importancia a la coincidencia y sostuvo que el Gobierno quiere que Microsoft prospere, pero que contrate y dé oportunidades a ciudadanos estadounidenses.

Gobierno también investigará a nueve universidades por visas J-1

Por separado, funcionarios del Gobierno de Trump anunciaron que investigarán a nueve universidades por presuntamente abusar del programa de visas J-1, que permite la llegada de ciudadanos extranjeros a Estados Unidos para realizar actividades como estudiar, investigar o enseñar.

Vance señaló que las autoridades sospechan que algunas instituciones recurren a trabajadores extranjeros para reducir los salarios que pagarían a empleados estadounidenses en puestos similares.

Las universidades bajo investigación son Harvard, Yale, Stanford, Brown, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California en Davis, el Instituto de Tecnología de California, el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad Estatal de Arizona.

Las medidas forman parte de los esfuerzos del Gobierno de Trump para combatir lo que considera fraude en programas federales y defender el acceso de los estadounidenses a empleos y beneficios.

Las acusaciones contra las empresas y universidades, sin embargo, corresponden a los señalamientos de las autoridades y no deben interpretarse por sí solas como una determinación judicial de que hubo fraude.