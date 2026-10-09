Huracán Simón alcanza categoría 1 y amenaza con fortalecerse hasta categoría 4: esta es su trayectoria y los estados afectados en México

El huracán Simón, categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se fortalece frente a las costas del Pacífico mexicano y avanza hacia Jalisco y Colima, donde podría acercarse a tierra durante el fin de semana. Su circulación provoca lluvias intensas a torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados. Las autoridades mantienen vigilancia ante la posibilidad de que alcance una categoría mayor y aumente el riesgo de inundaciones y deslaves. | Crédito: SMN/Canva

El ciclón avanza hacia las costas de Jalisco y Colima, donde podría provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves durante el fin de semana. Protección Civil mantiene vigilancia ante su posible llegada a tierra.

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Simón alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano, con una trayectoria que amenaza principalmente a Jalisco y Colima durante el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2026. El sistema podría convertirse en un huracán de categoría 3 o 4 antes de acercarse a tierra, por lo que las autoridades pidieron a la población de las zonas costeras prepararse ante posibles inundaciones, deslaves y afectaciones por el viento. Aunque existe una zona de posible impacto, todavía no está confirmado el punto exacto donde ingresaría el ciclón.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) y los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Simón presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h y mantiene su desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h. La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que el fenómeno podría cambiar de dirección hacia el norte, lo que incrementaría el riesgo para las comunidades costeras de Jalisco y Colima.

El avance del huracán ocurre después de las lluvias registradas en Guerrero, donde se reportaron inundaciones, deslaves, daños materiales y cortes de electricidad. Aunque las autoridades estatales informaron que no tenían registro de personas fallecidas ni desaparecidas, la emergencia continúa por los efectos de las precipitaciones y las dificultades para restablecer algunos servicios.

¿Dónde está el huracán Simón y cuál es su trayectoria?

El boletín del NHC emitido a las 6:00 horas, tiempo del centro de México, de este viernes 9 de octubre, ubicó el centro del huracán aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 515 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Las condiciones registradas eran las siguientes:

Categoría actual: 1 en la escala Saffir-Simpson.

Vientos máximos sostenidos: 150 km/h.

Velocidad de desplazamiento: 7 km/h.

Dirección: Noroeste, con un giro posterior previsto hacia el norte.

Presión mínima central: 978 milibares.

Zona de mayor vigilancia: Costas de Michoacán, Colima, Jalisco y el sur de Nayarit.

La trayectoria prevista coloca al ciclón frente a las costas del occidente del país durante el sábado 10 de octubre. Sin embargo, el pronóstico puede cambiar conforme evolucione la velocidad, dirección e intensidad del huracán.

¿Cuándo y dónde podría tocar tierra el huracán Simón?

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que el huracán podría dirigirse hacia una franja costera comprendida entre Cihuatlán y Puerto Vallarta, en Jalisco, o hacia Manzanillo, Colima.

La funcionaria explicó que todavía existen incertidumbres sobre la intensidad que podría alcanzar el fenómeno al aproximarse a territorio mexicano.

Todavía no se puede determinar si el ingreso a nuestras costas mexicanas pueda ser de categoría 3 o 4”, advirtió.

El NHC prevé que Simón continúe intensificándose y pueda convertirse en un huracán mayor durante el sábado 10 de octubre. Esto significa que alcanzaría al menos la categoría 3, con vientos sostenidos de 178 km/h o superiores.

La aproximación de su núcleo a la costa se espera durante el fin de semana, pero no hay una hora ni un municipio de impacto confirmados. La fecha y el lugar dependerán de los cambios que registre su trayectoria.

¿Qué estados serán afectados por el huracán Simón?

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la circulación de Simón provocará precipitaciones en distintas regiones del occidente y sur de México, incluso antes de que el centro del huracán llegue a la costa.

Trayectoria del huracán Simón. | Crédito: SMN

Para este viernes 9 de octubre, se esperan las siguientes condiciones:

Guerrero : Lluvias puntuales torrenciales, con riesgo de inundaciones y deslaves.

: Lluvias puntuales torrenciales, con riesgo de inundaciones y deslaves. Michoacán : Lluvias puntuales torrenciales, principalmente en zonas expuestas a la circulación del ciclón.

: Lluvias puntuales torrenciales, principalmente en zonas expuestas a la circulación del ciclón. Colima : Lluvias puntuales intensas, viento y oleaje elevado.

: Lluvias puntuales intensas, viento y oleaje elevado. Jalisco : Lluvias muy fuertes, con condiciones que podrían empeorar conforme se aproxime Simón.

: Lluvias muy fuertes, con condiciones que podrían empeorar conforme se aproxime Simón. Oaxaca : Lluvias intensas en algunas regiones, asociadas también a otros sistemas atmosféricos.

: Lluvias intensas en algunas regiones, asociadas también a otros sistemas atmosféricos. Nayarit: Se mantiene bajo vigilancia por la proximidad de la trayectoria prevista y las alertas costeras.

El NHC mantiene un aviso de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, lo que incluye zonas costeras de Colima y Jalisco.

Esta advertencia implica que se esperan condiciones de huracán en algún punto de la zona señalada. No significa que todo el territorio comprendido en esa franja vaya a recibir vientos de la misma intensidad.

¿Qué municipios de Jalisco y Colima están bajo vigilancia?

Durante la conferencia matutina de este viernes, Laura Velázquez señaló que se mantiene atención sobre nueve municipios de Jalisco y Colima ante el posible acercamiento del huracán.

#AvisoMeteorológico



El @GobiernoMX informa que debido al #Huracán #Simon, se pronostican lluvias torrenciales en zonas de #Guerrero y #Michoacán.



Se prevé que #Simon siga intensificándose rápidamente y llegue a huracán mayor, mientras se aproxima a costas del occidente de… pic.twitter.com/ONdUagHv5U — Conagua (@conagua_mx) October 9, 2026

Entre los puntos mencionados por las autoridades se encuentran:

Puerto Vallarta, Jalisco : Uno de los principales puntos de vigilancia por la posible trayectoria del ciclón.

: Uno de los principales puntos de vigilancia por la posible trayectoria del ciclón. Cihuatlán, Jalisco : Municipio costero situado en la franja donde podría ingresar Simón.

: Municipio costero situado en la franja donde podría ingresar Simón. Manzanillo, Colima: Puerto cercano a la zona hacia donde se dirige el sistema.

La coordinadora informó que desde el mediodía de este viernes comenzarían a operar centros de mando en esas tres localidades para coordinar las acciones de prevención y respuesta.

Les pedimos que se resguarden en sus domicilios y en sus refugios temporales”, expresó Velázquez.

En Jalisco también se anunció la suspensión de clases en 22 municipios costeros y el inicio de evacuaciones preventivas, de acuerdo con reportes de Associated Press basados en las medidas anunciadas por las autoridades estatales.

¿Qué tan peligroso podría ser Simón si alcanza la categoría 4?

El principal riesgo no depende únicamente de la intensidad de sus vientos. Las lluvias acumuladas, las condiciones del terreno y la cercanía de comunidades a ríos, arroyos o laderas pueden incrementar las afectaciones.

La escala Saffir-Simpson clasifica a los huracanes según la velocidad de sus vientos sostenidos:

Categoría 1: De 119 a 153 km/h.

Categoría 2: De 154 a 177 km/h.

Categoría 3: De 178 a 208 km/h.

Categoría 4: De 209 a 251 km/h.

Categoría 5: A partir de 252 km/h.

Si Simón alcanza la categoría 4, podría registrar vientos capaces de causar daños estructurales, derribar árboles y postes, interrumpir el suministro eléctrico y dificultar el tránsito en las zonas afectadas.

El NHC también advierte sobre el peligro de inundaciones, deslaves, oleaje y marejada ciclónica, especialmente en comunidades costeras o cercanas a terrenos montañosos.

El pronóstico de intensificación no significa que ya haya alcanzado esa categoría ni que necesariamente toque tierra con esa fuerza.

¿Qué daños dejó Simón en Guerrero antes de acercarse a Jalisco y Colima?

En Guerrero, las lluvias vinculadas a Simón provocaron inundaciones en distintas colonias de Acapulco, deslizamientos de tierra y afectaciones a viviendas, vehículos y servicios.

Desde Acapulco, la gobernadora Evelyn Salgado informó que, hasta el corte presentado este viernes, no se tenían reportes de víctimas mortales ni de personas desaparecidas.

No tenemos registro de personas fallecidas ni reporte de personas no localizadas”, señaló.

El gobierno estatal también reportó la suspensión de clases en cinco regiones como medida de prevención.

Por su parte, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, dio a conocer las afectaciones al suministro eléctrico.

65,078 usuarios afectados por cortes de electricidad

90.5% del servicio restablecido al corte de las 5:00 horas

Según el informe presentado por la CFE, las inundaciones en la subestación Puerto Marqués y los daños en líneas y circuitos ocasionaron interrupciones que alcanzaron al 4.5% de los usuarios de Guerrero.

Al corte de las 5:00 horas de este viernes, 6 mil 135 usuarios continuaban sin electricidad, principalmente en San Luis Acatlán.

En esa zona, los deslaves bloquearon accesos y obligaron a utilizar maquinaria pesada para permitir el ingreso de los equipos de reparación.

Aunque el reporte estatal se presentó como un saldo sin pérdidas humanas, las afectaciones materiales y las labores de recuperación continúan formando parte de la emergencia.

¿Qué otros ciclones están afectando a México?

Además de Simón, las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre otros dos sistemas que evolucionan en distintas regiones.

Huracán Isaías, en el Golfo de México

El Centro Nacional de Huracanes informó durante la madrugada del viernes que Isaías registraba vientos máximos sostenidos de aproximadamente 175 km/h y se desplazaba hacia el norte-noreste, alejándose de las costas mexicanas.

Su circulación todavía podía generar lluvias en la península de Yucatán y condiciones de viento y oleaje en zonas del litoral del Golfo de México.

Aunque el reporte inicial lo identificaba como categoría 2 y otro apartado mencionaba categoría 3, la información del NHC correspondiente a la madrugada del viernes lo situaba aún en categoría 2, cerca del umbral de categoría 3.

Tormenta tropical Rachel, en el Pacífico

Rachel se mantiene como tormenta tropical al oeste de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 85 km/h.

El sistema presenta una trayectoria hacia el noreste y se vigila su posible aproximación a Baja California y al sur de California, en Estados Unidos. Su llegada a tierra y la intensidad que conservaría requieren confirmación mediante boletines posteriores.

¿Qué recomendaciones deben seguir las familias ante el acercamiento de Simón?

Protección Civil pidió a quienes viven en zonas costeras o lugares propensos a inundaciones que permanezcan atentos a los comunicados de las autoridades.

Las principales medidas preventivas son:

Consultar los avisos oficiales del SMN, Conagua y Protección Civil estatal y municipal.

Identificar los refugios temporales disponibles en cada municipio y las rutas para llegar a ellos.

Evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas, incluso cuando el nivel del agua parezca bajo.

No acercarse a playas, malecones o escolleras durante episodios de oleaje elevado.

Tener disponibles documentos personales, medicamentos, agua potable y una linterna, ante posibles evacuaciones o interrupciones eléctricas.

Atender las órdenes de evacuación en las zonas donde las autoridades determinen que existe peligro.

Evitar difundir trayectorias o alertas sin verificar, ya que los pronósticos pueden modificarse en pocas horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población de las costas a mantenerse informada sobre el desplazamiento de Simón y las lluvias previstas, y a seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿Dónde consultar la trayectoria actualizada del huracán Simón?

La ubicación, intensidad y trayectoria del huracán se actualizan periódicamente conforme se obtienen nuevas observaciones meteorológicas.

Los reportes pueden consultarse en los siguientes sitios oficiales:

Centro Nacional de Huracanes (NHC): Publica avisos, pronósticos de intensidad, trayectoria y advertencias para las costas.

Servicio Meteorológico Nacional (SMN): Informa sobre lluvias, vientos, oleaje y estados afectados en México.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: Canal institucional para consultar información relacionada con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Simón continúa como huracán categoría 1 en el reporte matutino de este viernes 9 de octubre, pero podría alcanzar una categoría mayor durante el fin de semana. La atención se concentra en las costas de Jalisco y Colima, aunque las lluvias también representan un riesgo en Guerrero y Michoacán.

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