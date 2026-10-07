Sheinbaum asegura que CFE cerrará 2026 con superávit y anuncia inversión de 1.16 billones de pesos para ampliar la red eléctrica de México

CFE presenta nuevos proyectos de energía solar en México; Sheinbaum afirma que ayudarán a reducir la dependencia de combustibles fósiles

La presidenta explicó que la CFE cuenta con distintos mecanismos de financiamiento y detalló un programa de inversión para ampliar la generación, transmisión, distribución y red de gasoductos en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “van muy bien” y que la empresa pública terminará 2026 con superávit, mientras su gobierno prepara una inversión de 1 billón 168 mil 710 millones de pesos para ampliar la generación, transmisión y distribución de electricidad, además de la red de gasoductos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de octubre, la mandataria explicó que la CFE cuenta con distintos mecanismos de financiamiento y que los proyectos de inversión mixta permitirán aumentar la capacidad del sistema eléctrico sin transferir la propiedad de la infraestructura estratégica.

La información presentada durante la conferencia presidencial y retomada por Infobae incluye avances de la CFE, la Secretaría de Energía y las metas del Gobierno de México para 2030.

¿Por qué Sheinbaum dice que la CFE cerrará 2026 con superávit?

Sheinbaum atribuyó la situación financiera de la CFE a los mecanismos con los que actualmente puede financiar sus proyectos y a la participación de capital privado mediante esquemas mixtos.

Perfectas. CFE tiene distintos mecanismos de financiamiento”, respondió la presidenta al ser cuestionada sobre las finanzas de la empresa.

Después agregó que estos mecanismos permitirán mantener las obras previstas y sostuvo que la empresa pública terminará el año con un resultado positivo.

Tiene distintos mecanismos de financiamiento que le permiten estar, incluso este año va a cerrar con superávit. Entonces, va muy bien”, afirmó.

La presidenta también explicó que los proyectos mixtos permiten utilizar financiamiento privado para desarrollar infraestructura, pero bajo un esquema en el que los activos permanecen bajo control de la CFE.

Esto significa que la participación privada no implica, de acuerdo con la explicación del Gobierno, que las plantas o infraestructura estratégica sean entregadas en propiedad a empresas particulares.

¿Cuánto dinero se invertirá en el sector eléctrico?

El Gobierno federal contempla una inversión de 1 billón 168 mil 710 millones de pesos durante el sexenio para proyectos relacionados con electricidad y gasoductos.

La distribución presentada es la siguiente:

794 mil millones de pesos para generación eléctrica.

para generación eléctrica. 161 mil millones de pesos para transmisión.

para transmisión. 72 mil millones de pesos para distribución.

para distribución. 140 mil 906 millones de pesos para gasoductos.

La inversión en generación combinará recursos de la CFE, proyectos mixtos y capital privado.

Del monto destinado a generación, alrededor de 452 mil millones de pesos corresponden a proyectos mixtos, cerca de 200 mil millones a inversión privada y 142 mil millones a recursos de la CFE.

Sheinbaum señaló que se trata de una estrategia para ampliar la capacidad eléctrica ante el crecimiento de la demanda en México.

¿Cuánta electricidad nueva planea generar México?

Aquí es importante distinguir entre las cifras presentadas en la conferencia.

La planeación oficial establece la incorporación de alrededor de 32 mil megawatts (MW) de nueva capacidad al Sistema Interconectado Nacional hacia 2030. Esta meta también fue incluida por Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno.

Durante la presentación del 7 de octubre, la presidenta habló además de una inversión para movilizar alrededor de 38 mil MW, considerando los distintos proyectos de generación contemplados en la estrategia energética.

El plan incluye centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural, así como instalaciones solares, eólicas y geotérmicas.

La diferencia entre ambas cifras responde a que el Gobierno ha presentado diferentes alcances del programa energético según el indicador utilizado. Por ello, para la meta de nueva capacidad instalada al cierre del sexenio, la cifra oficial de referencia es 32 mil MW adicionales.

¿Qué papel tendrán las energías renovables?

La Secretaría de Energía informó que México busca aumentar la participación de las fuentes renovables en la generación eléctrica.

La meta es pasar de alrededor de 24% actualmente a por lo menos 38% en 2030.

El plan incluye generación solar, eólica, geotérmica y trabajos de modernización de centrales hidroeléctricas. La estrategia presentada previamente por el Gobierno establece que buena parte de la nueva capacidad provendrá de fuentes renovables.

Al mismo tiempo, la administración busca aumentar la participación del sector público en la generación eléctrica.

Actualmente, de acuerdo con los datos presentados por la Secretaría de Energía, el Estado participa con alrededor de 57% de la generación, mientras que la meta para 2030 se ubica en alrededor de 60% a 61%.

CFE ya incorporó más de 3 mil MW con seis centrales

La directora general de la CFE, Emilia Calleja, informó que entre 2025 y 2026 entraron en operación seis centrales de ciclo combinado, que en conjunto incorporaron 3 mil 203 MW de capacidad.

Las instalaciones se encuentran en:

Guanajuato.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Colima.

Yucatán.

Baja California.

Entre las centrales mencionadas se encuentran El Bajío, Salamanca I, Villa de Reyes, José Ortiz Téllez Girón II, Manzanillo III, Elvia Carrillo Puerto y González Ortega.

La incorporación de estas plantas busca atender el aumento de la demanda eléctrica en regiones donde existe actividad industrial, manufacturera, turística, comercial y logística.

¿Cuántas centrales eléctricas nuevas se construirán?

La CFE prevé incorporar nueve centrales adicionales hacia 2030, con una capacidad conjunta superior a 9 mil 300 MW.

A estos proyectos se suman 58 proyectos de generación renovable, que representan más de 10 mil 400 MW de capacidad.

En una primera convocatoria ya fueron adjudicados proyectos solares y eólicos en distintos estados del país. El Gobierno también ha informado que continuará utilizando esquemas de inversión mixta para ampliar la generación.

También avanzan las obras de transmisión y distribución

La expansión de la generación eléctrica requiere nuevas líneas y redes para transportar la energía hasta las regiones donde será utilizada.

Por ello, el programa contempla 161 mil millones de pesos para transmisión y alrededor de 72 mil millones para distribución.

El objetivo es evitar que el aumento de la capacidad de generación quede limitado por la falta de infraestructura para transportar y entregar la electricidad.

La CFE también mantiene proyectos para modernizar sus redes y atender regiones donde el crecimiento industrial está elevando la demanda.

¿Por qué también se invertirán más de 140 mil millones en gasoductos?

El programa energético contempla 140 mil 906 millones de pesos para gasoductos.

La razón está relacionada con las centrales de ciclo combinado, debido a que estas instalaciones utilizan gas natural como combustible.

De acuerdo con la explicación presentada por el Gobierno, el sector eléctrico representa cerca de 60% del consumo de gas natural en México.

La CFE contempla destinar alrededor de 53 mil millones de pesos a infraestructura de transporte de gas, mientras que el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas) proyecta alrededor de 87 mil millones de pesos.

La intención es ampliar y reforzar la infraestructura necesaria para garantizar el suministro de gas a las centrales eléctricas.

¿Qué pasará con la cobertura eléctrica en México?

Otro de los objetivos presentados durante la conferencia es aumentar la cobertura eléctrica nacional.

La Secretaría de Energía reportó una cobertura de 99.88% de los hogares y una meta de llegar a 99.9%.

La previsión del Gobierno es alcanzar ese porcentaje entre 2028 y principios de 2029.

Entre 2025 y 2026, la CFE realizó más de 21 mil obras de electrificación, con las que se benefició a más de 600 mil personas.

Una parte de estas obras corresponde a zonas consideradas dentro de los planes de justicia energética.

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También se modernizan centrales hidroeléctricas

La estrategia energética no se limita a nuevas plantas.

La CFE informó que entre 2025 y 2026 concluyó ocho proyectos de rehabilitación, modernización y repotenciación de centrales hidroeléctricas.

Estas obras forman parte de la estrategia para aumentar la capacidad disponible y aprovechar infraestructura que ya forma parte del sistema eléctrico nacional.

En paralelo, el Gobierno busca incrementar la participación de las energías renovables de 24% a 38% hacia 2030.