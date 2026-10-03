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CFE informó que la identidad de los cuerpos de sus trabajadores hallados en Huachinango aún no está confirmada y que le corresponde a FGR esclarecer los hechos

Los familiares y la empresa mantuvieron el seguimiento del caso desde que se perdió contacto con el personal operativo.

CFE informó que la identidad de los cuerpos de sus trabajadores hallados en Huachinango aún no está confirmada y que le corresponde a FGR esclarecer los hechos

La CFE inicia el cambio obligatorio de medidores por nuevos equipos inteligentes con Bluetooth y tecnología AMI, una sustitución nacional gratuita que garantiza cobros exactos y el monitoreo del consumo real | Imagen hecha con IA

Por Pablo Rubio  

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MÉXICO. — La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las autoridades competentes aún no han confirmado la identidad de los cuerpos localizados en el municipio de Huauchinango, Puebla.

La precisión ocurre tras las versiones que vinculaban el hallazgo con dos trabajadores de la empresa pública reportados como no localizados desde el mes de junio.

De acuerdo con información publicada por el diario El Universal a partir del comunicado oficial emitido por la empresa estatal, los empleados buscados son Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García.

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La CFE hizo un llamado a esperar los peritajes oficiales y evitar especulaciones mientras las autoridades realizan los estudios correspondientes.

Cronología de la desaparición y antecedente de las víctimas

Los familiares y la empresa mantuvieron el seguimiento del caso desde que se perdió contacto con el personal operativo:

  • Lugar de los hechos: Los dos empleados desaparecieron en el municipio de Acaxochitlán, en la zona limítrofe entre Puebla e Hidalgo.
  • Motivo del viaje: Ambos regresaban hacia su base de trabajo tras concluir labores en Huauchinango, Puebla.
  • Último reporte: Perdieron comunicación luego de reportar que el vehículo en el que se trasladaban presentó un contratiempo técnico en el camino.
  • Soporte a familiares: La CFE señaló que brinda acompañamiento institucional y asistencia a las familias de los trabajadores desde que se emitió la alerta de búsqueda.
La CFE desarrolla medidores con Bluetooth que permitirían consultar el consumo eléctrico desde dispositivos inteligentes sin visita técnica al hogar. /Ilustrativa hecha con IA

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¿Qué autoridad encabeza las investigaciones e identificación?

La empresa del Estado detalló la vía legal encargada de esclarecer el caso y llevar a cabo las pruebas de ley:

  • Intervención federal: Corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar las pruebas periciales, análisis forenses y diligencias necesarias para determinar la identidad de las personas halladas.
  • Llamado a la información oficial: La CFE insistió en que “resulta importante esperar la información oficial” que emita la fiscalía antes de dar por concluidos los peritajes de identificación.
  • Postura institucional: La CFE sostuvo que mantendrá el respeto al desarrollo de las indagatorias y priorizará la tranquilidad y atención continua a los familiares de los colaboradores.

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