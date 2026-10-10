José “N” llegó a un banco para cobrar 420 mil 800 pesos con un cheque falso, pero la operación fue detectada antes de concretarse y terminó con su detención, tras lo cual un juez federal ordenó prisión preventiva

José “N” fue detenido tras intentar cobrar 420 mil 800 pesos con un cheque que resultó ser falso. (FGR)

El imputado fue detenido después de presentar un documento bancario apócrifo. La FGR informó que una investigación permitió llevar el caso ante un juez federal, quien determinó su vinculación a proceso

José “N” fue detenido luego de que presuntamente intentó cobrar 420 mil 800 pesos con un cheque falsificado, una operación que fue detectada antes de que pudiera concretar el cobro.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), difundida por La Jornada, el hombre se presentó en la ventanilla de una institución bancaria para cambiar el documento, que posteriormente fue identificado como falso.

La intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México permitió detenerlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público Federal.

¿Qué ocurrió después de la detención?

Tras la detención, el Ministerio Público Federal realizó las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que José “N” habría intentado utilizar el cheque.

Con las pruebas reunidas durante la indagatoria, la FGR ejerció acción penal en su contra por la probable comisión del delito de posesión de cheque falsificado.

El caso pasó entonces a manos de un juez federal, quien revisó los elementos presentados por la Fiscalía antes de determinar la situación jurídica del imputado.

Juez federal dicta prisión preventiva

Como resultado de la audiencia, el juez federal dictó auto de vinculación a proceso contra José “N” por su probable responsabilidad en el delito relacionado con la posesión del cheque falsificado.

Además, el juzgador determinó imponerle prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer bajo esta medida cautelar mientras continúa el proceso.

La prisión preventiva no significa que exista una sentencia definitiva. El imputado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

¿Qué investiga la Fiscalía?

La FGR señaló que José “N” sería integrante de una banda dedicada a la falsificación de cheques que opera en la Ciudad de México.

Sin embargo, la información disponible sobre este caso no establece que exista una sentencia que confirme esa participación. Por ahora, se trata de una línea de investigación relacionada con la indagatoria.

El punto central del proceso es determinar la probable responsabilidad de José “N” por la posesión del cheque falsificado que habría presentado para intentar obtener 420 mil 800 pesos.

El caso continuará ante la justicia federal

Con la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, el procedimiento judicial continuará mientras la autoridad reúne y analiza los elementos necesarios para esclarecer los hechos.

La investigación deberá determinar las circunstancias en las que fue obtenido y utilizado el documento bancario, así como cualquier posible relación con otras personas involucradas en la falsificación de cheques.

Por ahora, José “N” permanece sujeto a un proceso federal por la probable posesión de un cheque falsificado, luego de que el intento de cobrar 420 mil 800 pesos terminara con su detención.