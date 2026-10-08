Depresión Tropical Veinte-E ahora ya es Simón frente a costas del Pacífico: trayectoria y estados afectados 

La depresión tropical Veinte-E se formó el 7 de octubre de 2026 frente al Pacífico mexicano y evolucionó a la tormenta tropical Simón.

El sistema se formó el 7 de octubre al sur de Michoacán y evolucionó a tormenta tropical. El NHC emitió vigilancia de huracán desde Manzanillo hasta Punta Mita y advirtió sobre posibles inundaciones y deslaves.

MÉXICO.—La depresión tropical Veinte-E, que se formó el miércoles 7 de octubre frente a las costas del Pacífico mexicano, evolucionó a la tormenta tropical Simón, un sistema que podría intensificarse rápidamente hasta convertirse en un huracán de categoría 4 antes de aproximarse al litoral occidental del país durante el fin de semana.

De acuerdo con el aviso de las 9:00 horas de este jueves 8 de octubre del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Simón se localizaba a unos 415 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste a aproximadamente 7 km/h.

El organismo emitió una vigilancia de huracán para el tramo costero comprendido entre Manzanillo, Colima, y Punta Mita, Nayarit. Esto significa que podrían presentarse condiciones de huracán dentro de la zona vigilada, aunque su intensidad y trayectoria todavía pueden cambiar.

Michoacán y Colima figuran entre las entidades con mayor riesgo de lluvias extraordinarias, inundaciones y deslaves asociados con Simón.

¿Cuál será la trayectoria de Simón y cuándo podría acercarse a México?

La evolución del fenómeno ha cambiado considerablemente desde su formación.

Durante la mañana del miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la depresión tropical Veinte-E se encontraba aproximadamente a 455 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos sostenidos de 55 km/h y movimiento hacia el oeste-noroeste.

En menos de un día alcanzó la categoría de tormenta tropical y recibió el nombre de Simón.

El pronóstico del NHC del 8 de octubre señala que el ciclón continuará desplazándose lentamente hacia el oeste y oeste-noroeste, antes de realizar un giro hacia el norte durante el viernes y sábado.

Su aproximación a las costas del suroeste y centro-occidente de México se espera para finales del sábado 10 de octubre. Los especialistas prevén que las condiciones atmosféricas y oceánicas favorezcan una rápida intensificación, con posibilidad de que alcance la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson antes de acercarse a tierra.

La categoría 4 corresponde a huracanes con vientos sostenidos de entre 209 y 251 km/h. Sin embargo, alcanzar esa intensidad sigue siendo un pronóstico, no una condición confirmada del sistema.

¿Qué estados podrían resultar afectados por Simón?

Las principales áreas de vigilancia se concentran en el litoral del Pacífico, aunque las precipitaciones pueden extenderse más allá de la trayectoria exacta del centro del ciclón.

Entre las entidades que deben prestar especial atención a su evolución se encuentran:

Guerrero: lluvias intensas y riesgo de inundaciones y deslaves, principalmente en zonas costeras y montañosas.

lluvias intensas y riesgo de inundaciones y deslaves, principalmente en zonas costeras y montañosas. Oaxaca: precipitaciones fuertes a intensas y condiciones de oleaje elevado.

precipitaciones fuertes a intensas y condiciones de oleaje elevado. Michoacán: lluvias abundantes, oleaje peligroso y posibilidad de acumulaciones extraordinarias de precipitación.

lluvias abundantes, oleaje peligroso y posibilidad de acumulaciones extraordinarias de precipitación. Colima: riesgo elevado por lluvias, viento y la aproximación prevista del ciclón.

riesgo elevado por lluvias, viento y la aproximación prevista del ciclón. Jalisco: vigilancia de huracán en parte de su litoral y posibles afectaciones por viento y precipitaciones.

vigilancia de huracán en parte de su litoral y posibles afectaciones por viento y precipitaciones. Nayarit: vigilancia en el sector de Punta Mita y posibles lluvias durante el fin de semana.

vigilancia en el sector de Punta Mita y posibles lluvias durante el fin de semana. Sinaloa: posibilidad de lluvias conforme el sistema avance hacia el norte, aunque el alcance dependerá de su trayectoria.

Los efectos previstos no serán iguales en todos estos estados. Las regiones bajo vigilancia de huracán requieren especial atención por el riesgo de vientos destructivos, mientras que otras zonas podrían experimentar principalmente lluvias y oleaje.

Lluvias acumuladas podrían alcanzar niveles peligrosos en Michoacán y Colima

Uno de los mayores riesgos asociados con Simón es la cantidad de lluvia que podría dejar durante los próximos días.

Según el NHC, se prevén acumulaciones generales de entre 200 y 305 milímetros en sectores del suroeste mexicano, con máximos aislados que podrían alcanzar aproximadamente entre 380 y 635 milímetros en zonas de Colima y Michoacán hasta el domingo.

Estas cantidades pueden provocar inundaciones repentinas y deslaves capaces de poner en peligro la vida, especialmente en terrenos montañosos.

También existe riesgo por marejadas, oleaje peligroso y corrientes de resaca a lo largo de las costas del suroeste y centro-occidente del país.

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El pronóstico se suma a los avisos difundidos desde el miércoles por el SMN, cuando se anticiparon lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca, además de oleaje de dos a tres metros en sus costas.

En el reporte sobre la depresión tropical Veinte-E y la tormenta Isaías también se detallaron los riesgos de crecidas de ríos, desbordamientos e inundaciones asociados con ambos sistemas.

¿Qué significa la vigilancia de huracán para Jalisco, Colima y Nayarit?

El NHC estableció una vigilancia desde Manzanillo hasta Punta Mita ante la posibilidad de que se presenten condiciones de huracán durante los próximos días.

La medida no significa que el impacto en un punto específico esté confirmado. Indica que existe una amenaza potencial y que las comunidades costeras deben prepararse ante cambios en el pronóstico.

La trayectoria todavía puede modificarse y, por ello, las zonas bajo vigilancia o advertencia podrían ampliarse o ajustarse conforme el ciclón avance.

La población que habita en comunidades costeras, cercanas a ríos o ubicadas en laderas debe seguir los avisos de Protección Civil y evitar ingresar al mar ante condiciones de oleaje peligroso.

Los efectos del ciclón también deben distinguirse de las lluvias generadas por otros sistemas meteorológicos. En el pronóstico de lluvias, vientos y oleaje del 8 al 10 de octubre se identificaron condiciones adversas en distintas regiones del país, no todas atribuibles exclusivamente a Simón.

La evolución del fenómeno será determinante durante las siguientes 48 horas. Su fortalecimiento, el momento en que gire hacia el norte y su cercanía a las costas definirán qué comunidades podrían enfrentar las afectaciones más severas.

Las fechas y alertas que deben vigilarse

7 de octubre: se forma la depresión tropical Veinte-E y posteriormente evoluciona a Simón.

se forma la depresión tropical Veinte-E y posteriormente evoluciona a Simón. 8 de octubre: Simón alcanza vientos de 100 km/h y se establece vigilancia de huracán entre Manzanillo y Punta Mita.

Simón alcanza vientos de 100 km/h y se establece vigilancia de huracán entre Manzanillo y Punta Mita. 9 de octubre: se prevé que continúe su intensificación y comience a cambiar de dirección.

se prevé que continúe su intensificación y comience a cambiar de dirección. 10 de octubre: el pronóstico contempla su aproximación a las costas mexicanas como un huracán de gran intensidad.

el pronóstico contempla su aproximación a las costas mexicanas como un huracán de gran intensidad. Hasta el 11 de octubre: se anticipan lluvias que podrían provocar inundaciones y deslaves en sectores del suroeste del país.

El pronóstico puede cambiar con cada aviso meteorológico y debe consultarse en las fuentes oficiales.