Isaias se intensifica de tormenta tropical a huracán categoría 1 y amenaza con lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en varios estados de México

El sistema se ubicó al noroeste de Progreso, Yucatán, y mantiene pronóstico de lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en varios estados del oriente y sureste del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este miércoles por la noche que Isaias se intensificó a huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, por lo que se mantienen condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en varios estados del oriente y sureste de México.

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 22:00 horas el sistema se localizó a 290 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán, y a 370 kilómetros al nor-noroeste de Campeche, Campeche.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Isaias?

La amplia circulación del huracán favorecerá lluvias de distinta intensidad en entidades del sureste y oriente del país.

Se pronostican lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Veracruz, principalmente en el sur.

Tabasco, en las regiones sur, oeste y norte.

Campeche, en el suroeste y norte.

Yucatán, en el norte y oeste.

Además, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa de Tamaulipas, mientras que Quintana Roo, principalmente en el norte, podría registrar lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

¿Dónde habrá fuertes vientos y oleaje?

El huracán Isaias también generará condiciones adversas en las zonas costeras.

En la costa de Veracruz se esperan vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

Para las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora.

El oleaje podría alcanzar entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco, mientras que en Campeche se prevé oleaje de 1 a 2 metros.

SMN pide extremar precauciones

Ante estas condiciones, el SMN pidió a la población de las entidades mencionadas extremar precauciones por las lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

La recomendación también incluye a quienes realizan actividades de navegación marítima, debido a las condiciones que podría generar la circulación del sistema.

Las autoridades llamaron a mantenerse atentos a la evolución del huracán y a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad, especialmente ante posibles afectaciones por acumulación de agua, viento y condiciones peligrosas en el mar.

Te puede interesar: Tres ciclones tropicales ponen en alerta por lluvias intensas a 12 estados mientras Oaxaca enfrenta varios días de tormentas, vientos y oleaje por la depresión tropical Veinte-E