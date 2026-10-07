Tres ciclones tropicales ponen en alerta por lluvias intensas a 12 estados mientras Oaxaca enfrenta varios días de tormentas, vientos y oleaje por la depresión tropical Veinte-E

La tormenta tropical Simón, antes depresión tropical Veinte-E, mantiene vigilancia sobre las costas del Pacífico mexicano por sus posibles efectos de lluvia, viento y oleaje.

Oaxaca tendrá lluvias de muy fuertes a intensas durante los próximos días, mientras Conagua mantiene vigilancia sobre sistemas tropicales que también provocarán precipitaciones en otras entidades del país

México enfrenta un periodo de lluvias de muy fuertes a intensas en distintas regiones debido a la presencia de varios sistemas tropicales. Oaxaca se encuentra entre los estados que deben mantener especial atención ante las precipitaciones, los vientos y el oleaje que pueden presentarse en los próximos días.

De acuerdo con información publicada por El Universal Oaxaca, con base en los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la depresión tropical Veinte-E se formó frente a las costas del Pacífico mexicano durante la mañana del miércoles 7 de octubre y generó condiciones de lluvia intensa en Oaxaca y Guerrero. Posteriormente, el sistema evolucionó a tormenta tropical Simón, por lo que este es el nombre con el que debe identificarse en los reportes meteorológicos más recientes.

La situación también involucra a Guerrero, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Quintana Roo, entidades donde se esperan precipitaciones de distinta intensidad, además de viento y oleaje en algunas zonas costeras.

Oaxaca tendrá varios días de lluvias

En Oaxaca, el pronóstico contempla un temporal lluvioso que puede generar precipitaciones de fuertes a intensas en diferentes regiones del estado.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) señaló que las lluvias pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento, principalmente en la Sierra Sur, Costa, Mixteca, norte del Istmo, Cuenca del Papaloapan y Sierra de Juárez.

El riesgo no se limita a la cantidad de agua que pueda caer. Las autoridades advierten que las lluvias intensas pueden provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones y deslaves, especialmente en zonas bajas o susceptibles.

En la costa de Oaxaca también se mantienen medidas preventivas debido a las condiciones del mar. Entre los puertos considerados en los avisos se encuentran Puerto Escondido y Huatulco, por lo que las personas que realizan actividades marítimas deben mantenerse atentas a las indicaciones de las autoridades.

Veinte-E se convirtió en la tormenta tropical Simón

Uno de los principales cambios respecto al reporte inicial de El Universal Oaxaca ocurrió durante la tarde del miércoles.

La depresión tropical Veinte-E evolucionó a tormenta tropical Simón frente a las costas del Pacífico mexicano. De acuerdo con los reportes más recientes, el centro del sistema se ubicó a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de alrededor de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores, y mantiene su desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Su evolución es importante para Oaxaca porque la circulación del ciclón favorece la entrada de humedad y puede mantener las condiciones de lluvia en zonas del sur del país.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también mantiene vigilancia sobre Simón debido a la posibilidad de que se fortalezca durante los siguientes días. El pronóstico contempla un acercamiento hacia la costa del Pacífico mexicano durante el fin de semana.

Isaias mantiene condiciones de lluvia en el Golfo

Mientras Simón se desplaza por el Pacífico, en el Golfo de México se encuentra la tormenta tropical Isaias.

En el reporte utilizado por El Universal Oaxaca, el centro de Isaias se encontraba aproximadamente a 395 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, con rachas de hasta 95 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el este-noreste.

Su circulación genera lluvias intensas en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, además de precipitaciones muy fuertes en Tamaulipas y lluvias fuertes en Quintana Roo. También se prevén vientos y oleaje elevado en zonas costeras.

¿Qué ocurre con el huracán Rachel?

El reporte original también contemplaba al huracán Rachel dentro del panorama meteorológico de esta semana.

Sin embargo, su evolución y trayectoria deben diferenciarse de las condiciones que actualmente generan Simón e Isaias. El Servicio Meteorológico Nacional había informado previamente que Rachel se alejaría de las costas nacionales y dejaría gradualmente de afectar al país.

Por ello, el seguimiento de los sistemas que actualmente representan mayor interés para las condiciones de lluvia en México se concentra principalmente en Simón e Isaias.

Así se prevén las lluvias durante los próximos días

Las condiciones meteorológicas variarán de una entidad a otra y también cambiarán conforme avancen los sistemas tropicales.

Miércoles 7 de octubre: se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. También se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Quintana Roo.

En las costas de Guerrero y Oaxaca se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura.

Jueves 8 de octubre: se esperan lluvias de intensas a torrenciales en Guerrero, mientras Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán tendrán precipitaciones de muy fuertes a intensas. Michoacán y Jalisco también registrarán lluvias de fuertes a muy fuertes.

Viernes 9 de octubre: se prevén lluvias torrenciales en las costas de Michoacán y Guerrero. Oaxaca y Chiapas tendrán precipitaciones de muy fuertes a intensas, mientras que Jalisco, Colima, Veracruz y Yucatán tendrán lluvias de fuertes a muy fuertes.

Sábado 10 de octubre: el pronóstico contempla lluvias de intensas a muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Para Oaxaca, Veracruz y Tabasco se esperan precipitaciones de fuertes a muy fuertes.

Domingo 11 de octubre: se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas en Nayarit, Jalisco y Colima; de fuertes a muy fuertes en Sinaloa y Michoacán, además de lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

¿Qué hacer ante las lluvias intensas?

La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda mantener las medidas de prevención durante los periodos de lluvia intensa y seguir los avisos emitidos por las autoridades.

Entre las principales recomendaciones se encuentra no transitar por zonas inundadas, debido a que la profundidad y fuerza del agua pueden ser mayores de lo que aparentan.

También se debe evitar cruzar ríos, arroyos, cauces, vados y zonas bajas, además de mantenerse alejado de postes, cables de electricidad y estructuras que pudieran representar un riesgo.

Al transitar por brechas y caminos rurales es necesario extremar precauciones porque las lluvias pueden reducir la visibilidad y aumentar la posibilidad de deslaves.

Las autoridades recomiendan consultar de manera constante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, Conagua y Protección Civil, especialmente para quienes viven en zonas cercanas a ríos, arroyos, laderas o regiones costeras.