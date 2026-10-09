Huracán Isaías alcanza categoría 3 y se acerca a Florida y Alabama con riesgo de inundaciones antes de tocar tierra este viernes

Isaías alcanzó fuerza de huracán mayor este viernes mientras avanzaba hacia la costa norte del Golfo de México. FOTO ESPECIAL/NHC

Pensacola y Destin figuran entre las zonas que vigilan el avance del ciclón, ante el peligro de marejada ciclónica, lluvias intensas y posibles tornados.

MÉXICO.- El huracán Isaías alcanzó categoría 3 este viernes 9 de octubre de 2026, con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 195 km/h, mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México. Según la actualización del Centro Nacional de Huracanes de EUA (NHC), emitida a las 7:20 horas, tiempo del centro de EUA, el ciclón se encontraba a unos 390 kilómetros al sur de Pensacola, Florida.

El pronóstico sitúa su llegada a tierra entre la tarde y la noche de este viernes en la costa de Alabama o el noroeste de Florida. Según el Servicio Meteorológico Nacional de EUA en Mobile/Pensacola, la zona más probable se ubica entre la bahía de Mobile y la bahía de Choctawhatchee, posiblemente cerca de Pensacola, con riesgo de inundaciones costeras, vientos dañinos, lluvias intensas y tornados.

¿DÓNDE ESTÁ EL HURACÁN ISAÍAS Y QUÉ CAMBIÓ?

Después de alcanzar categoría 2 durante el jueves, Isaías continuó fortaleciéndose hasta convertirse en un huracán mayor, clasificación que comprende las categorías 3, 4 y 5.

La actualización del NHC de las 7:20 horas reportó:

Vientos máximos sostenidos: 120 mph, equivalentes a unos 195 km/h.

120 mph, equivalentes a unos 195 km/h. Ubicación: 27.0 grados de latitud norte y 87.6 grados de longitud oeste.

27.0 grados de latitud norte y 87.6 grados de longitud oeste. Distancia de Pensacola, Florida: aproximadamente 390 kilómetros al sur.

aproximadamente 390 kilómetros al sur. Movimiento: al nor-noreste a unos 24 km/h.

al nor-noreste a unos 24 km/h. Presión central mínima: 959 milibares.

El pronóstico ubica la posible llegada de Isaías en la costa de Alabama o el noroeste de Florida durante este viernes. FOTO: ESPECIAL/NHC





¿DÓNDE PODRÍA TOCAR TIERRA ISAÍAS ESTE VIERNES?

La costa de Alabama y el noroeste de Florida concentran la vigilancia ante la llegada del huracán. El pronóstico de Mobile/Pensacola identifica el tramo entre las bahías de Mobile y Choctawhatchee como la zona más probable de entrada.

La ubicación exacta importa para las inundaciones costeras: el organismo advierte que una entrada entre Mobile y Pensacola podría agravar la marejada en Pensacola; si ocurre entre Pensacola y Choctawhatchee, el riesgo podría concentrarse en Destin. Estos son escenarios de pronóstico, no puntos de impacto confirmados.

MAREJADA CICLÓNICA, LLUVIAS Y TORNADOS: LOS RIESGOS PREVISTOS

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EUA en Tallahassee, las afectaciones pueden extenderse cientos de kilómetros al este del lugar donde entre el centro del huracán.

Entre los riesgos previstos se encuentran:

Marejada ciclónica: inundación de aproximadamente 1.5 a 2.1 metros sobre el terreno en sectores de la costa del noroeste de Florida, cerca y al este del punto de entrada.

inundación de aproximadamente en sectores de la costa del noroeste de Florida, cerca y al este del punto de entrada. Lluvias intensas: acumulados generalizados de unos 100 a 250 milímetros , con cantidades locales cercanas a 380 milímetros , según el pronóstico regional.

acumulados generalizados de unos , con cantidades locales cercanas a , según el pronóstico regional. Inundaciones repentinas y urbanas: especialmente donde las bandas de lluvia pasen repetidamente por el mismo lugar.

especialmente donde las bandas de lluvia pasen repetidamente por el mismo lugar. Posibles tornados: desde la tarde del viernes y durante el sábado.

desde la tarde del viernes y durante el sábado. Vientos dañinos y cortes de electricidad: tanto en la costa como en zonas del interior.

¿QUÉ DEBE HACER LA POBLACIÓN EN LAS ZONAS BAJO ALERTA?

El Servicio Meteorológico Nacional de EUA pidió concluir los preparativos durante la mañana, antes de que empeoren las condiciones.

Las recomendaciones oficiales incluyen:

Seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Permanecer en un lugar seguro durante el paso del ciclón.

Contar con varias formas de recibir alertas meteorológicas, incluidas las de tornado.

Evitar traslados durante las condiciones peligrosas.

No conducir por calles o carreteras inundadas.

Las autoridades advierten que los efectos pueden sentirse lejos de la costa y del ojo del huracán. Por ello, el seguimiento debe considerar los avisos locales de viento, inundación y tornado, además de la trayectoria de Isaías.