Huracán Simón se intensifica a categoría 2 frente a Jalisco y Colima y podría alcanzar categoría 4 antes de tocar tierra en México

El ciclón amenaza con lluvias torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado en varios estados del Pacífico mexicano durante el fin de semana. | Crédito: SMN/Canva

El ciclón registra vientos sostenidos de 155 km/h y avanza hacia el noroeste del Pacífico mexicano. Su circulación provoca lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, mientras las autoridades mantienen alertas por vientos de huracán en las costas del occidente del país.

CIUDAD DE MÉXICO.- El huracán Simón se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson este viernes 9 de octubre de 2026, mientras avanza frente a las costas de Jalisco y Colima. El fenómeno amenaza con fortalecerse hasta categoría 4 antes de acercarse a territorio mexicano, por lo que las autoridades mantienen alertas ante el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones, deslaves, vientos y oleaje elevado. Aunque los pronósticos muestran una posible entrada a tierra durante el fin de semana, su intensidad y punto de impacto todavía pueden cambiar.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Simón se ubicaba a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 155 km/h y rachas de 195 km/h. Su circulación ya genera lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, además de precipitaciones intensas en Colima y muy fuertes en zonas de Jalisco.

El fortalecimiento de Simón ocurre mientras se desplaza lentamente hacia el noroeste, a una velocidad de 6 km/h. Esta trayectoria mantiene bajo vigilancia a comunidades costeras de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, donde podrían presentarse afectaciones por viento, lluvia y oleaje incluso antes de que el centro del huracán llegue a tierra.

¿Dónde se encuentra el huracán Simón y qué tan fuertes son sus vientos?

El reporte meteorológico de las 09:00 horas del viernes ubica el centro de Simón sobre aguas del océano Pacífico, al sur de las costas de Colima y Jalisco.

Sus características son las siguientes:

Categoría actual: huracán categoría 2.

Ubicación: latitud norte 16.0 y longitud oeste 104.7.

Distancia de Manzanillo, Colima: 335 kilómetros al sur.

Distancia de Cabo Corrientes, Jalisco: 500 kilómetros al sur-sureste.

Desplazamiento: hacia el noroeste a 6 km/h.

Vientos máximos sostenidos: 155 km/h.

Rachas máximas: 195 km/h.

Presión mínima central: 973 hectopascales.

La categoría 2 corresponde a huracanes con vientos sostenidos de entre 154 y 177 km/h. Sin embargo, los efectos de un ciclón no dependen únicamente de su categoría: también influyen las lluvias acumuladas, la duración del fenómeno y las condiciones de cada región.

¿Cuándo podría tocar tierra el huracán Simón y con qué categoría?

El pronóstico del SMN señala que Simón podría alcanzar la categoría 4 durante el sábado 10 de octubre, mientras se aproxima a las costas de Colima y Jalisco.

Trayectoria del huracán Simón. | Crédito: SMN

La proyección también contempla que el centro del huracán ingrese a tierra en Jalisco durante el domingo 11 de octubre, aunque podría comenzar a provocar condiciones de huracán desde antes.

La trayectoria prevista por el organismo es la siguiente:

Viernes 9 de octubre, 18:00 horas : podría alcanzar categoría 3, con vientos sostenidos de 195 km/h, a 290 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

: podría alcanzar categoría 3, con vientos sostenidos de 195 km/h, a 290 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Sábado 10 de octubre, 06:00 horas : se pronostica que llegue a categoría 4, con vientos de 230 km/h, a 215 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo.

: se pronostica que llegue a categoría 4, con vientos de 230 km/h, a 215 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo. Sábado 10 de octubre, 18:00 horas : continuaría como categoría 4, a 120 kilómetros al suroeste de Manzanillo y 155 kilómetros al sur de Playa Pérula, Jalisco.

: continuaría como categoría 4, a 120 kilómetros al suroeste de Manzanillo y 155 kilómetros al sur de Playa Pérula, Jalisco. Domingo 11 de octubre, 06:00 horas : se mantendría en categoría 4, con vientos sostenidos de 215 km/h, a 20 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula.

: se mantendría en categoría 4, con vientos sostenidos de 215 km/h, a 20 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula. Domingo 11 de octubre, 18:00 horas : el pronóstico ubica su centro en tierra, a 45 kilómetros al noreste de Cabo Corrientes, Jalisco, con intensidad de categoría 2 y vientos de 175 km/h.

: el pronóstico ubica su centro en tierra, a 45 kilómetros al noreste de Cabo Corrientes, Jalisco, con intensidad de categoría 2 y vientos de 175 km/h. Lunes 12 de octubre, 06:00 horas : podría debilitarse a categoría 1, a 55 kilómetros al noroeste de San Blas, Nayarit.

: podría debilitarse a categoría 1, a 55 kilómetros al noroeste de San Blas, Nayarit. Martes 13 de octubre, 06:00 horas : se prevé como tormenta tropical en tierra, a 50 kilómetros al nor-noreste de Mazatlán, Sinaloa.

: se prevé como tormenta tropical en tierra, a 50 kilómetros al nor-noreste de Mazatlán, Sinaloa. Miércoles 14 de octubre, 06:00 horas: podría convertirse en un sistema postropical o de remanentes sobre territorio nacional.

Estas posiciones corresponden a un pronóstico, no a una trayectoria confirmada. Cambios en la velocidad o dirección del ciclón podrían modificar los lugares y horarios de impacto.

El Centro Nacional de Huracanes también advierte sobre el fortalecimiento de Simón y su aproximación a las costas mexicanas durante el fin de semana.

¿Qué estados tendrán lluvias torrenciales por el huracán Simón?

Aunque el centro de Simón permanece sobre el océano, sus bandas nubosas ya favorecen lluvias en distintas regiones del occidente y sur de México.

El huracán Simón alcanzó la categoría 2 frente a Jalisco y Colima y podría intensificarse a categoría 4 antes de tocar tierra el domingo 11 de octubre. | Crédito: SMN/Canva

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los mayores acumulados se esperan en:

Guerrero : lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones de la costa y el oeste.

: lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones de la costa y el oeste. Michoacán : lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en las regiones de la costa y el este.

: lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en las regiones de la costa y el este. Colima : lluvias intensas de 75 a 150 milímetros.

: lluvias intensas de 75 a 150 milímetros. Jalisco: lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las zonas este y sur.

Estas cantidades representan lluvia acumulada sobre una superficie. Como referencia, 100 milímetros equivalen a 100 litros de agua por cada metro cuadrado.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, especialmente en localidades donde el suelo ya se encuentre saturado de agua.

La presencia del huracán también puede generar lluvia en sitios alejados de su centro, por lo que las comunidades fuera de la trayectoria prevista deben mantenerse pendientes de los avisos meteorológicos.

¿Dónde hay alertas por vientos de huracán y tormenta tropical?

Ante el acercamiento de Simón, las autoridades meteorológicas establecieron zonas de prevención y vigilancia a lo largo del Pacífico mexicano.

Según el aviso oficial del Centro Nacional de Huracanes, las alertas vigentes a las 09:00 horas del viernes son:

Zona de prevención por efectos de huracán: desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

Zona de vigilancia por efectos de huracán: desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit.

Zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical: desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Centro Nacional de Huracanes

Estas alertas no significan lo mismo.

Una zona de prevención indica que se esperan condiciones de huracán en alguna parte del área señalada. En cambio, una zona de vigilancia significa que esas condiciones son posibles, pero todavía existe incertidumbre sobre su alcance.

Por esta razón, la población de las zonas costeras debe considerar que los vientos pueden comenzar antes de la llegada del centro del ciclón.

¿Qué tan alto será el oleaje en las costas de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco?

El SMN advierte que la circulación de Simón también ocasionará vientos y oleaje elevado en las costas del Pacífico, con los mayores efectos previstos para Michoacán y Guerrero.

Las condiciones pronosticadas son:

Michoacán y Guerrero : vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3.5 a 4.5 metros.

: vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje de 3.5 a 4.5 metros. Colima : vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y olas de 2.5 a 3.5 metros.

: vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y olas de 2.5 a 3.5 metros. Jalisco: vientos de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

El oleaje previsto puede representar un riesgo para embarcaciones, personas que realizan actividades marítimas y quienes permanecen en playas o zonas rocosas cercanas al mar.

Además, estas condiciones corresponden al pronóstico inmediato y podrían intensificarse conforme Simón se acerque a tierra.

¿Qué significa que Simón pueda llegar a categoría 4?

Un huracán de categoría 4 registra vientos sostenidos de entre 209 y 251 km/h, de acuerdo con la escala Saffir-Simpson.

Esta intensidad puede ocasionar daños en viviendas, infraestructura eléctrica, árboles y caminos expuestos a los vientos.

Sin embargo, la categoría mide la intensidad del viento y no determina por sí sola el peligro de las lluvias, las inundaciones o el oleaje.

En el caso de Simón, el principal riesgo no se limita a las zonas donde podría pasar el centro del huracán. Las bandas de lluvia pueden extenderse sobre distintos estados y provocar afectaciones en regiones montañosas o cercanas a ríos.

Por ello, incluso si el ciclón pierde fuerza antes de ingresar a tierra, sus precipitaciones podrían continuar representando un riesgo para la población.

¿Qué precauciones deben tomar las personas ante el huracán Simón?

El SMN recomienda extremar precauciones por las lluvias, los vientos y el oleaje, además de atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre las medidas que deben considerarse se encuentran:

Consultar los avisos del SMN y de Protección Civil estatal y municipal.

Evitar cruzar calles, arroyos o caminos inundados, tanto a pie como en vehículos.

Alejarse de playas, escolleras y zonas costeras cuando exista oleaje elevado.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Preparar documentos, medicamentos, agua potable y artículos necesarios en caso de evacuación.

Identificar refugios temporales y rutas de salida en las comunidades bajo alerta.

Atender las restricciones para navegación y actividades marítimas.

Seguir las órdenes de evacuación cuando sean emitidas por las autoridades.

La población puede consultar los reportes meteorológicos en el portal oficial del Servicio Meteorológico Nacional y los avisos de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes.

Simón permanece como huracán categoría 2, pero su posible fortalecimiento a categoría 4 y su acercamiento a Jalisco, Colima y Nayarit mantienen abierta la posibilidad de afectaciones durante el fin de semana.

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