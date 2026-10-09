Cinco cateos y ocho verificaciones en CDMX permiten asegurar 266 máquinas tragamonedas y otros equipos de juego tras detectar establecimientos sin permisos que acreditaran su procedencia legal

Autoridades aseguraron 266 máquinas tragamonedas durante cinco cateos y ocho verificaciones administrativas en la CDMX. | Crédito: (@PabloVazC)

Los cateos y las verificaciones administrativas también dejaron el aseguramiento de computadoras, monitores, dispositivos de videovigilancia y dinero en efectivo.

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales y de la Ciudad de México aseguraron 266 máquinas tragamonedas durante cinco cateos y ocho verificaciones administrativas en establecimientos de las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Las acciones se realizaron tras detectar equipos de juego que operaban sin los permisos correspondientes y locales que no acreditaron la procedencia legal de las máquinas inspeccionadas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), los operativos se llevaron a cabo mediante la coordinación de dependencias federales y capitalinas.

¿En qué alcaldías de CDMX aseguraron las máquinas tragamonedas?

Los operativos se concentraron en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa, donde las autoridades identificaron establecimientos que presuntamente operaban máquinas de juego sin las autorizaciones necesarias.

Para realizar las intervenciones, las instituciones llevaron a cabo trabajos de inteligencia e investigación. Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público Federal solicitó las órdenes de cateo correspondientes, que fueron autorizadas por un juez.

En total, se ejecutaron cinco órdenes de cateo y se realizaron ocho verificaciones administrativas. Las acciones se efectuaron de manera simultánea y bajo protocolos policiales, con disposiciones sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

En el despliegue participaron elementos de:

SSPC

Fiscalía General de la República (FGR)

Secretaría de Marina (Marina)

Guardia Nacional (GN)

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

ecretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México

¿Cuántas máquinas tragamonedas fueron aseguradas en los cateos?

Durante las cinco intervenciones judiciales, las autoridades aseguraron 163 máquinas tragamonedas. Los equipos se localizaron en distintos establecimientos de las dos alcaldías.

Cateos en la calle López, en la colonia Centro

En dos establecimientos ubicados en la calle López, en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, los agentes aseguraron 24 unidades de procesamiento central (CPU), 22 monitores y dos dispositivos de grabación de videovigilancia.

En esos inmuebles también encontraron máquinas para extraer peluches tipo garra y 20 máquinas tragamonedas tipo pinball.

En otro establecimiento de la misma calle, el personal operativo aseguró 17 máquinas tipo pinball, 10 equipos de cómputo con sus respectivos monitores y CPU, ocho máquinas pequeñas para extraer peluches, cinco máquinas tragamonedas y dos equipos adicionales para extraer peluches.

Intervenciones en San José Aculco, Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, uno de los cateos se realizó en un inmueble ubicado en la calle Santa María la Purísima, en la colonia San José Aculco.

En ese sitio fueron asegurados 26 equipos con juegos integrados, 13 muebles de escritorio, siete máquinas tipo pinball, cuatro máquinas barredoras, dos pantallas y dinero en efectivo.

En una segunda intervención, en un establecimiento de la calle Cosmógrafos, también en la colonia San José Aculco, los agentes aseguraron 20 CPU y nueve máquinas tragamonedas.

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¿Por qué aseguraron otras 103 máquinas en verificaciones administrativas?

Además de los cateos, las autoridades realizaron ocho verificaciones administrativas en distintos puntos de la Ciudad de México. Estas inspecciones contaron con el apoyo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina.

Las revisiones se llevaron a cabo en inmuebles ubicados en Arcos de Belén, la Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael, Corregidora, General Anaya, San Cosme, Rosario y Manzanares, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante las inspecciones, el personal solicitó documentos que acreditaran la procedencia legal de las máquinas tragamonedas. Al no presentarse la documentación requerida, las autoridades aseguraron 103 equipos adicionales.

Este procedimiento se sumó a los cateos realizados en Cuauhtémoc e Iztapalapa y elevó a 266 el total de máquinas tragamonedas aseguradas durante el operativo.

¿Qué otros objetos quedaron bajo resguardo?

El aseguramiento no se limitó a las máquinas tragamonedas. Durante las intervenciones, las autoridades también recogieron equipos y objetos utilizados en los establecimientos inspeccionados.

Entre los artículos asegurados se encuentran:

Máquinas tragamonedas tipo pinball.

Equipos de cómputo y unidades de procesamiento central.

Monitores y pantallas.

Dispositivos de grabación de videovigilancia.

Máquinas para extraer peluches.

Máquinas barredoras.

Muebles de escritorio.

Dinero en efectivo.

Los objetos fueron trasladados a instalaciones de resguardo, donde permanecerán mientras las autoridades competentes dan seguimiento a las investigaciones y a los procedimientos correspondientes.

¿Qué sigue después del aseguramiento de las máquinas?

Las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades que correspondan y establecer la situación legal de los establecimientos y de los equipos asegurados.

La operación forma parte de la coordinación entre autoridades federales y capitalinas para identificar actividades presuntamente ilícitas, intervenir en establecimientos irregulares y verificar que los equipos utilizados en actividades comerciales cuenten con la documentación correspondiente.

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