Una pareja buscaba recuperar a su perrita y terminó entregando tres anillos de oro, un caso que derivó en una detención en Iztapalapa

Una mujer de 30 años fue detenida en la alcaldía Iztapalapa por el robo de la mascota. | Crédito: canva / captura en X (@c4jimenez)

De acuerdo con la SSC, la pareja denunció que no tenía efectivo para cubrir la cantidad que presuntamente le exigían por devolver a su mascota.

CIUDAD DE MÉXICO.- Una mujer de 30 años fue detenida en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, luego de que una pareja la señalara por presuntamente quitarles a su perrita y exigirles dinero para devolverla.

Como los afectados no contaban con efectivo, entregaron anillos de oro, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

¿Cómo ocurrió el presunto cobro para devolver a la perrita?

Según el reporte de la SSC, los policías recorrían la colonia Santa Martha Acatitla cuando una pareja se acercó para solicitar ayuda en el cruce de las calles Manuel Pérez Romero y Francisco C. Morales.

Las personas informaron que, momentos antes, una mujer les había quitado una perrita de raza pequeña y color café. Después, presuntamente les exigió un pago a cambio de devolverles a su mascota.

Al no tener dinero en efectivo para cubrir la cantidad solicitada, la pareja aseguró que entregó anillos de oro.

Con la información proporcionada por los afectados, los oficiales buscaron a la mujer y la ubicaron metros más adelante. De acuerdo con el comunicado, los policías realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación y encontraron tres anillos de oro.

La SSC no precisó el monto que presuntamente se exigió por la devolución de la perrita ni el valor de las joyas aseguradas.

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¿De qué acusan a la mujer detenida en Iztapalapa?

La mujer, de 30 años, fue detenida por su probable responsabilidad en los hechos denunciados por la pareja.

Los policías le informaron sus derechos constitucionales y la pusieron a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados.

Esta autoridad será la encargada de analizar los hechos, reunir los elementos correspondientes y determinar la situación jurídica de la detenida.

Hasta que se establezca su responsabilidad mediante el procedimiento legal, debe considerarse como probable responsable y no como culpable.

¿Dónde denunciar una extorsión en Ciudad de México?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que existen canales de atención para reportar posibles actos de extorsión y recibir orientación.

Si usted enfrenta una situación en la que alguien le exige dinero o bienes mediante amenazas, presión o condiciones para devolverle una pertenencia, puede recurrir a las siguientes vías de atención:

089. Número para denunciar de manera anónima posibles delitos, incluidos actos de extorsión.

Número para denunciar de manera anónima posibles delitos, incluidos actos de extorsión. 55 5036 3301. Línea que la SSC señala para brindar asesoría, apoyo psicoemocional y canalización inmediata.

Si se encuentra ante una situación de riesgo inmediato, procure mantenerse en un lugar seguro y solicitar apoyo policial. También es conveniente conservar mensajes, comprobantes u otros elementos relacionados con los hechos, siempre que pueda hacerlo sin exponerse a un peligro mayor.

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