Por segunda ocasión, multan a directora del Issste en Sonora por desacato a una orden de un juez federal

La primera multa, dijo, fue por un incidente de incumplimiento por la programación de una cirugía de otro paciente del Issste, y están por salir dos más también por desacato.

Por segunda ocasión, la directora del hospital del Issste, “doctor Fernando Ocarranza”, Alba Priscila Sauceda López fue multada con alrededor de 13 mil pesos por desacato de la medida que concedió un juez federal.

El abogado, Andrés Ortega, informó que la nueva sanción económica es de cerca de 13 mil pesos, directamente a la servidora pública luego de no atender la medida que ordenó el Juzgado Decimocuarto de Distrito del pago de viáticos, hospedaje, alimentos y todo lo que comprende para que se pueda llevar a cabo una cita programada de un paciente.

“Conseguimos adelantar esa cita, pero al final de cuentas también estaban pendiente ese tema de los viáticos. El Issste no los quiso facilitar y al no poder justificar la razón de la cual no proporcionaron esa información, el juez la multó a la directora del hospital justamente en el desacato de la instrucción que ya le había dado”, puntualizó.

La primera multa, dijo, fue por un incidente de incumplimiento por la programación de una cirugía de otro paciente del Issste, y están por salir dos más también por desacato.

“Las dos que faltan es por el mismo tema de atención médica, igual frente al desacato de una conducta reiterada, le llama el juez, que es básicamente cuando ya te están percibiendo que no hay más a dónde sacarle la vuelta. Tienes que cumplir y frente a ese incumplimiento se impone la sanción correspondiente”, indicó.