Tras detención de alcalde y ex alcalde de Suchiapa, la Fiscalía de Chiapas revela cómo operaba la presunta red de corrupción en la región que liberaba detenidos por narcomenudeo para entregarlos a grupos criminales

Elementos de la Policía Municipal recibían instrucciones de sus mandos para no poner a los detenidos a disposición de la autoridad correspondiente. | Crédito: captura/Fiscalía de Chiapas

Policías municipales habrían recibido órdenes para dejar libres a personas detenidas por narcomenudeo y portación de armas.

La investigación que llevó a la detención de 21 personas en Suchiapa, Chiapas, revela una posible estructura de corrupción dentro de la Policía Municipal.

Durante una transmisión en vivo realizada la tarde del lunes, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que elementos de la corporación han aportado información sobre un esquema en el que presuntamente se ordenaba liberar a personas detenidas por narcomenudeo y portación de armas de fuego, para que después fueran recogidas por integrantes de un grupo criminal.

El dato representa una nueva etapa en el caso tras la detención del alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero, el expresidente municipal Alexis Nucamendi Gómez y otros funcionarios en el marco de la Operación Enjambre que lleva el Gabinete de Seguridad para combatir el abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa.

El esquema comenzaba con una detención

De acuerdo con la explicación de Llaven Abarca, el mecanismo investigado habría comenzado después de que policías municipales detenían a una persona relacionada con algún delito. Entre los casos que ahora investiga la Fiscalía se encuentran personas detenidas por narcomenudeo y portación de armas de fuego.

En lugar de que esos detenidos fueran puestos a disposición de la autoridad competente para continuar el procedimiento correspondiente, los elementos municipales habrían recibido instrucciones para liberarlos.

El fiscal señaló que la información obtenida durante las investigaciones indica que esta práctica no habría ocurrido una sola vez.

Tenemos información de que esta conducta de evadir a los detenidos se hacía de manera periódica”, afirmó.

La Fiscalía sostiene que parte de esa información proviene de los propios policías municipales detenidos, quienes estarían aportando datos sobre la forma en que funcionaba la estructura.

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¿Qué órdenes recibían los policías?

Según el fiscal, algunos elementos de la Policía Municipal recibían instrucciones de sus mandos para no poner a los detenidos a disposición de la autoridad correspondiente y para liberar a determinadas personas.

Las órdenes habrían incluido casos relacionados tanto con delitos del fuero común como con delitos del fuero federal.

También se investiga la presunta entrega de sumas de dinero a los mandos como parte del esquema. La Fiscalía busca establecer:

Quién daba las instrucciones.

Quién recibía los recursos.

Qué personas eran liberadas bajo este mecanismo.

¿Qué papel habrían tenido el alcalde y el ex presidente municipal?

La Fiscalía también investiga la presunta participación del actual alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y del ex presidente municipal Alexis Nucamendi Gómez.

Según la información proporcionada por el fiscal, algunos policías señalaron que los mandos recibían llamadas para ordenar la liberación de determinados detenidos y que en esas instrucciones estaban involucrados ambos ex servidores públicos.

La investigación busca determinar si ambos participaron en las instrucciones relacionadas con la liberación de detenidos y cuál habría sido, en su caso, el alcance de esa participación.

El fiscal también advirtió que la investigación no terminará con las personas que ya fueron detenidas.

Se está ampliando la investigación a otras autoridades; no nos vamos a quedar solo con la municipal. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.

La fuga de “La Gretel” permitió descubrir el mecanismo

La investigación sobre esta presunta estructura comenzó a tomar forma después de la fuga de uno de cuatro hombres detenidos el 25 de septiembre durante un operativo contra el narcomenudeo.

Entre ellos estaba Humberto Javier “N”, alias “La Gretel”, quien escapó tras ser trasladado a los separos de la casa municipal de Suchiapa

El entonces director de la Policía Municipal, Jesús Antonio “N”, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de evasión de detenido.

Durante la conferencia del lunes, Llaven Abarca explicó que las investigaciones y los videos obtenidos por las autoridades permitieron reconstruir lo ocurrido. Las grabaciones muestran la llegada de dos vehículos y de tres hombres que se dirigen hacia los separos municipales.

Los hombres habrían hablado directamente con el director de la Policía Municipal y posteriormente este habría entregado a uno de los detenidos.

Este episodio fue el punto de partida para ampliar la investigación al resto de la corporación. Entre las personas detenidas hay mandos, policías municipales, expolicías y una ex funcionaria que se desempeñó como juez calificadora.

El Gabinete de Seguridad informó previamente que el operativo dejó 21 personas detenidas y que las investigaciones estaban relacionadas con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

La investigación comenzó por reportes de venta de droga cerca de escuelas

El caso tiene además un antecedente relacionado con la venta de drogas en distintos puntos de Suchiapa. Llaven Abarca explicó que desde meses atrás las autoridades habían recibido reportes sobre un incremento de la venta de droga al menudeo, particularmente cerca de centros educativos.

Entre los lugares mencionados por el fiscal están la Universidad Politécnica, la preparatoria Juan Sabines Gutiérrez y algunas secundarias.

Estos reportes llevaron a las autoridades a realizar investigaciones y posteriormente al operativo del 25 de septiembre, en el que fueron detenidos los cuatro hombres que terminarían vinculados con el caso de la fuga.

¿Dónde está “La Gretel”?

El hombre que escapó continúa siendo buscado por las autoridades.

Durante la conferencia, el fiscal confirmó que existe un operativo para localizarlo y que también se busca a las personas que presuntamente participaron en su salida de los separos.

Él está desaparecido; fue entregado por los policías municipales a un grupo criminal y lo estamos buscando desde el primer momento”, declaró Llaven Abarca.

Su localización es una de las líneas que permanecen abiertas dentro de la investigación.

El Gobierno estatal asumió el control de la seguridad en Suchiapa

A raíz de la investigación, el gobierno estatal ordenó que la Secretaría de Seguridad del Pueblo asumiera el control de la seguridad en el municipio. También se establecerá un Mando Único.

La decisión ocurre después de los reportes sobre la presencia de personas armadas en calles cercanas a la presidencia municipal y de las investigaciones sobre una posible relación entre autoridades y grupos criminales.

El fiscal sostuvo que cuando una organización criminal puede actuar con libertad en un territorio, debe investigarse si existe alguna forma de colusión con autoridades.

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