TikTok paga hasta 70 mil pesos por hacer videos con su nuevo programa

Algunos usuarios ya reciben entre 60,000 y 70,000 pesos al mes; conoce los requisitos y qué toma en cuenta la plataforma para entregar recompensas.

TikTok tiene en México un esquema de monetización que recompensa a creadores por contenido original y de calidad, y algunos casos conocidos por la plataforma han alcanzado ingresos de entre 60,000 y 70,000 pesos al mes. Sin embargo, esa cantidad no representa un pago fijo, promedio ni garantizado para quienes participan.

La información fue publicada por Expansión tras una entrevista con Jorge Taboada, director de deportes de TikTok Latinoamérica, quien explicó que el desempeño económico depende de distintos factores relacionados con el contenido. TikTok, por su parte, anunció en octubre de 2025 el Programa de Recompensas para Creadores en México, dirigido a cuentas personales que producen videos originales de más de un minuto.

Probablemente haya alguien que reciba más”, aseguró.

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¿Cuánto puede ganar un creador de TikTok al mes?

De acuerdo con Taboada, citado por Expansión, existen creadores que reciben alrededor de 60,000 a 70,000 pesos mensuales mediante los esquemas de recompensas, aunque la propia entrevista aclara que no se trata de un ingreso garantizado.

El monto depende del desempeño y de las características de los videos. Entre los elementos que la plataforma considera están la originalidad, la duración de reproducción, el valor de búsqueda y la interacción con la audiencia.

La experiencia de creadores como David Kaleb (@leoncitodelfut) también muestra cómo la monetización puede convertirse en un recurso para invertir nuevamente en la producción. El creador explicó a Expansión que los ingresos del programa le permitieron contratar editores de video y dedicar más recursos a sus contenidos.

¿Qué requisitos pide TikTok para monetizar?

Para el Programa de Recompensas para Creadores, TikTok estableció en México requisitos de acceso relacionados con la cuenta, la audiencia y el tipo de contenido.

Tener una cuenta personal ; las cuentas empresariales, gubernamentales y de medios no son elegibles.

; las cuentas empresariales, gubernamentales y de medios no son elegibles. Ser mayor de 18 años .

. Tener al menos 10,000 seguidores .

. Haber conseguido 100,000 visualizaciones durante los últimos 30 días .

. Mantener la cuenta pública .

. Residir en México .

. Cumplir las Normas de la Comunidad de TikTok .

. Publicar contenido original y de alta calidad.

Crear videos de más de un minuto.

Estos requisitos corresponden al programa anunciado oficialmente por TikTok para México. Por ello, no debe confundirse el número de seguidores con una garantía de ingresos: tener 10,000 seguidores permite cumplir uno de los criterios de acceso, pero no significa que la cuenta vaya a recibir 60,000 o 70,000 pesos mensuales.

¿Qué toma en cuenta TikTok para pagar recompensas?

La cantidad de seguidores por sí sola no determina cuánto puede recibir un creador. De acuerdo con la información proporcionada por TikTok y las declaraciones de Taboada a Expansión, la calidad y el desempeño del contenido tienen un peso relevante.

Entre los aspectos señalados se encuentran:

Originalidad: el contenido debe aportar una creación propia.

el contenido debe aportar una creación propia. Calidad de producción: audio comprensible, imagen estable y edición adecuada.

audio comprensible, imagen estable y edición adecuada. Duración de reproducción: TikTok considera cuánto tiempo permanece la audiencia viendo el video.

TikTok considera cuánto tiempo permanece la audiencia viendo el video. Interacción: las respuestas de la audiencia forman parte de los criterios de evaluación.

las respuestas de la audiencia forman parte de los criterios de evaluación. Valor de búsqueda: el contenido también puede beneficiarse de responder a intereses y consultas de los usuarios.

el contenido también puede beneficiarse de responder a intereses y consultas de los usuarios. Narrativa y especialización: desarrollar un tema de manera consistente ayuda a construir una audiencia alrededor de una determinada área.

desarrollar un tema de manera consistente ayuda a construir una audiencia alrededor de una determinada área. Uso de herramientas: recursos como edición, pantallas verdes y otros elementos deben contribuir al contenido, no sustituirlo.

Taboada explicó a Expansión que un video puede alcanzar muchas visualizaciones sin necesariamente ser considerado contenido de alta calidad para este esquema de recompensas. Por ello, la viralidad no equivale automáticamente a monetización.

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¿Qué es el Special Rewards Program de TikTok?

El Special Rewards Program (SRP) es presentado por Expansión como una segunda etapa de monetización que llevaba alrededor de tres meses operando en México al momento de su publicación, y que busca reconocer contenidos que combinan desempeño con calidad de producción.

La publicación señala que este esquema no funciona como un reparto directo de los ingresos publicitarios asociados a un video. Se trata de un sistema de recompensas con criterios propios.

Entre las categorías señaladas por Taboada aparecen:

Deportes.

Entretenimiento.

Cine.

Gastronomía.

Autos.

La especialización permite que los creadores desarrollen contenido dirigido a comunidades concretas, aunque la selección y las recompensas dependen de los criterios aplicables al programa.

¿Dónde puede revisar un creador sus recompensas de TikTok?

Los creadores participantes pueden consultar el rendimiento y las recompensas desde TikTok Studio, herramienta que concentra información sobre sus contenidos y resultados.

El anuncio oficial del programa para México señala que los participantes tienen acceso a un panel para consultar sus ganancias y el rendimiento de sus videos. TikTok también estableció que los pagos del programa se realizarían mediante TikTok Wallet o PayPal, de acuerdo con las condiciones comunicadas para el lanzamiento.

Además del Programa de Recompensas para Creadores, TikTok cuenta con otros mecanismos de monetización, entre ellos TikTok LIVE, TikTok Shop y TikTok One, aunque cada uno opera bajo condiciones diferentes y no debe mezclarse con el programa de recompensas.

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¿Qué sigue para quienes quieren ganar dinero en TikTok?

El primer paso es revisar desde TikTok Studio si la cuenta cumple con las condiciones de elegibilidad disponibles. Cumplir los requisitos de seguidores y visualizaciones no garantiza una cantidad determinada de dinero: las recompensas dependen del contenido y de las métricas consideradas por TikTok.

La plataforma también contempla mecanismos de apelación para determinados casos de descalificación o videos que no generan recompensas. En su anuncio para México, TikTok indicó que las apelaciones relacionadas con el programa podían realizarse desde la aplicación dentro de los plazos establecidos.