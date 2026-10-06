¿Te gusta el azúcar? Estos son los seis nombres como viene disfrazado en tu cereal

En México, el etiquetado frontal también puede advertir cuando un producto presenta exceso de azúcares, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa sanitaria. Foto: Pexels.

No basta con buscar únicamente la palabra “azúcar” entre los ingredientes. Para comparar cereales, conviene revisar la declaración nutrimental y el tamaño de la porción, además de la lista completa de ingredientes.

El azúcar puede aparecer en las etiquetas de los cereales de caja con distintos nombres, lo que dificulta identificar de inmediato cuánto endulzante contiene un producto. Entre las denominaciones señaladas están el jarabe de maíz de alta fructosa, la maltodextrina, la sacarosa, la dextrosa, el jugo de caña evaporado y el jarabe o extracto de malta.

Sin embargo, es importante distinguir entre azúcares añadidos y otros carbohidratos o ingredientes derivados de cereales: no todos los nombres mencionados son sinónimos químicos del azúcar de mesa.

Para conocer la cantidad de azúcar que aporta un cereal, la referencia principal en México es la información nutrimental declarada en el etiquetado, particularmente el apartado de azúcares y azúcares añadidos.

El año pasado la Secretaría de Salud exhortó a que se limitara el consumo de azúcar desde temprana edad a lo que se implementó la estrategia nacional llamada “Vive saludable, vive feliz”. Secretaria de Salud

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó en una oportunidad que se busca prevenir el desarrollo de obesidad, diabetes y caries dental en las infancias.

“El consumir azúcar desde niños es lo que determina que después tengamos tanta obesidad y tanto sobrepeso. Si logramos influir en que no desarrollen esa tolerancia y no desarrollen la adicción al azúcar, sería la mejor manera de prevenir el desarrollo de obesidad, diabetes y caries dental”.

No basta con buscar únicamente la palabra “azúcar” entre los ingredientes. Para comparar cereales, conviene revisar la declaración nutrimental y el tamaño de la porción, además de la lista completa de ingredientes. Foto: Especial

¿Qué nombres puede tener el azúcar en los cereales de caja?

La lista de ingredientes puede utilizar diferentes denominaciones para los componentes que aportan dulzor. Los seis nombres señalados en la información de referencia son:

Jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF): endulzante líquido elaborado a partir del almidón de maíz y utilizado en distintos alimentos procesados.

endulzante líquido elaborado a partir del almidón de maíz y utilizado en distintos alimentos procesados. Maltodextrina: carbohidrato producido a partir del almidón. Aunque puede aportar dulzor dependiendo de su procesamiento, no debe clasificarse automáticamente como azúcar añadido solo por aparecer en la lista de ingredientes.

carbohidrato producido a partir del almidón. Aunque puede aportar dulzor dependiendo de su procesamiento, solo por aparecer en la lista de ingredientes. Sacarosa: es el nombre químico del azúcar común de mesa.

es el nombre químico del azúcar común de mesa. Dextrosa: es glucosa, un monosacárido que puede utilizarse como ingrediente endulzante.

es glucosa, un monosacárido que puede utilizarse como ingrediente endulzante. Jugo de caña evaporado: ingrediente derivado de la caña de azúcar que aporta azúcares.

ingrediente derivado de la caña de azúcar que aporta azúcares. Jarabe o extracto de malta: ingrediente obtenido de cereales malteados, principalmente cebada, que puede aportar carbohidratos, sabor y color.

¿Cómo saber realmente cuánto azúcar tiene un cereal?

No basta con buscar únicamente la palabra “azúcar” entre los ingredientes. Para comparar cereales, conviene revisar la declaración nutrimental y el tamaño de la porción, además de la lista completa de ingredientes.

En México, el etiquetado frontal también puede advertir cuando un producto presenta exceso de azúcares, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa sanitaria.

Qué revisar en la etiqueta:

Azúcares añadidos: permite identificar la cantidad declarada de azúcares incorporados al producto.

permite identificar la cantidad declarada de azúcares incorporados al producto. Tamaño de la porción: dos cereales pueden declarar cantidades distintas si sus porciones de referencia no son iguales.

dos cereales pueden declarar cantidades distintas si sus porciones de referencia no son iguales. Lista de ingredientes: aparecen de mayor a menor cantidad, conforme a las reglas de etiquetado aplicables.

aparecen de mayor a menor cantidad, conforme a las reglas de etiquetado aplicables. Sello “EXCESO AZÚCARES”: cuando corresponde conforme a los criterios establecidos para el etiquetado frontal.

cuando corresponde conforme a los criterios establecidos para el etiquetado frontal. Ingredientes con azúcares: términos como sacarosa, dextrosa o jarabes pueden aparecer en la lista aunque la palabra “azúcar” no figure como tal.

¿Es lo mismo cualquier ingrediente que aparece como endulzante?

No todos los ingredientes que pueden aparecer en un cereal tienen la misma composición química ni deben considerarse automáticamente azúcar.

La maltodextrina, por ejemplo, es un carbohidrato derivado del almidón, mientras que la sacarosa es un disacárido compuesto por glucosa y fructosa.

Por ello, afirmar que todos estos ingredientes son simplemente “disfraces del azúcar” puede resultar impreciso. La manera más confiable de conocer el contenido de azúcares de un cereal es consultar la información nutrimental, revisar los azúcares añadidos y contrastarlos con la lista de ingredientes.

En términos prácticos, si el objetivo es saber cuánto azúcar contiene un cereal, la lista de ingredientes sirve para identificar las fuentes de azúcares y la tabla nutrimental permite conocer la cantidad declarada. (Imagen ilustrativa)

¿Qué debe revisar el consumidor antes de comprar un cereal?

La revisión puede hacerse en pocos pasos:

Ubicar el etiquetado frontal y comprobar si el producto presenta el sello de exceso de azúcares. Consultar la tabla nutrimental para conocer la cantidad de azúcares declarada. Revisar los ingredientes, especialmente si se busca identificar jarabes, sacarosa, dextrosa u otros ingredientes que aporten azúcares. Comparar productos con la misma referencia de porción, para evitar conclusiones equivocadas. Considerar el cereal completo, incluyendo fibra, proteínas, grasas y otros nutrientes, y no únicamente un ingrediente aislado.

¿Dónde se puede verificar la información del etiquetado?

La información declarada en los empaques debe cumplir con las disposiciones mexicanas de etiquetado de alimentos preenvasados. Para verificar los criterios aplicables, pueden consultarse las disposiciones oficiales de la Secretaría de Salud y la normativa mexicana correspondiente.

En términos prácticos, si el objetivo es saber cuánto azúcar contiene un cereal, la lista de ingredientes sirve para identificar las fuentes de azúcares y la tabla nutrimental permite conocer la cantidad declarada.

El etiquetado frontal ofrece además una referencia rápida sobre si el producto cumple los criterios para llevar el sello de exceso de azúcares.