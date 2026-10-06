SEP confirma próximo puente de octubre 2026: ¿qué días no habrá clases?

Revisa las fechas que marca el calendario escolar 2026-2027 y descubre cuándo habrá suspensión de clases para educación básica.

La SEP no contempla un puente oficial en octubre de 2026 dentro del calendario escolar de educación básica. Sin embargo, el viernes 30 de octubre está programada una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que las actividades escolares de ese día deben revisarse conforme al calendario aplicable a cada plantel.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar 2026-2027 en el Diario Oficial de la Federación mediante el Acuerdo 07/07/26. El calendario establece 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Calendario escolar 2026-2027. | Crédito: SEP

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¿Hay puente de octubre 2026 para estudiantes de la SEP?

No hay una suspensión de labores docentes general por un día festivo en octubre de 2026. Lo que aparece en el calendario nacional es la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar programada para el viernes 30 de octubre. Esto es importante porque el calendario de la SEP distingue entre suspensiones de labores docentes y las fechas destinadas a actividades del Consejo Técnico Escolar.

¿Qué ocurre el viernes 30 de octubre?

El 30 de octubre de 2026 corresponde a una sesión ordinaria del CTE. El calendario federal establece ocho sesiones durante el ciclo 2026-2027; tres de ellas se realizan en 2026: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre.

Para educación básica, el calendario señala como suspensiones de labores docentes durante 2026 las siguientes fechas:

16 de septiembre de 2026

2 de noviembre de 2026

16 de noviembre de 2026

25 de diciembre de 2026

Por lo tanto, octubre no tiene un día festivo federal contemplado como suspensión de labores docentes en el calendario escolar de la SEP.

¿Cuándo será el próximo puente escolar después de octubre?

Después de octubre, el calendario marca el lunes 2 de noviembre de 2026 como suspensión de labores docentes y posteriormente el lunes 16 de noviembre, en sustitución del aniversario de la Revolución Mexicana.

La fecha del 2 de noviembre cae en lunes, por lo que forma un fin de semana largo para las comunidades escolares sujetas al calendario federal.

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Calendario de próximos días sin clases

Viernes 30 de octubre: sesión ordinaria del CTE.

sesión ordinaria del CTE. Lunes 2 de noviembre: suspensión de labores docentes.

suspensión de labores docentes. Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes.

suspensión de labores docentes. Viernes 25 de diciembre: suspensión de labores docentes.

¿A quiénes aplica el calendario de la SEP?

El calendario de 185 días aplica a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria. La SEP señala que el ciclo escolar 2026-2027 inició el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027.

No obstante, las autoridades educativas locales pueden realizar ajustes al calendario bajo las condiciones establecidas por la legislación educativa y previa autorización correspondiente, por lo que conviene revisar también la información de la entidad federativa y del propio plantel.

La información oficial puede consultarse en el calendario escolar 2026-2027 de la SEP y en el acuerdo publicado en el DOF, que constituyen las referencias primarias para verificar las fechas de suspensión y actividades escolares.