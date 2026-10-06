Después de Rachel y Polo, frente frío y dos posibles ciclones alertan a México: esto se espera en los próximos días

Clima en México: conoce lo que viene para los próximos días

Conoce qué estados tendrán lluvias intensas, dónde se prevén temperaturas de hasta 45 °C y qué zonas registrarán hasta 0 °C durante los próximos días.

Las lluvias continuarán en distintas regiones de México durante los próximos días debido a la presencia del primer frente frío de la temporada y a dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico, una ubicada en el Pacífico Sur y otra en el suroeste del Golfo de México.

De acuerdo con el pronóstico publicado por Meteored, la interacción del frente frío estacionado frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz con vaguadas, divergencia en niveles superiores de la tropósfera y las zonas de baja presión favorecerá un periodo de precipitaciones fuertes a intensas, además de viento y oleaje elevado.

📣⚠️ ¡Semana de tormentas! #FrenteFrío y 2 posibles #Ciclones mantendrán lluvias intensas en gran parte de México 🌧️🌀.



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¿Qué estados tendrán lluvias intensas durante los próximos días?

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el oriente, sur y sureste de México, donde algunos acumulados podrían alcanzar entre 75 y 100 milímetros.

El pronóstico de Meteored contempla el siguiente escenario:

6 de octubre: lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

lluvias intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 6 de octubre: lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán y Guerrero.

lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Puebla, Morelos, Estado de México, Michoacán y Guerrero. 7 de octubre: lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 7 de octubre: lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo. 8 de octubre: se mantendrán las lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

se mantendrán las lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. 8 de octubre: continuarán las lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

En la zona centro del país, incluyendo Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, también se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas.

¿Dónde se encuentran las dos zonas con posible desarrollo ciclónico?

Meteored señala que se mantienen bajo vigilancia dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Pacífico Sur: una zona de baja presión localizada frente a las costas de esta región.

una zona de baja presión localizada frente a las costas de esta región. Golfo de México: otra zona de baja presión situada en el suroeste del golfo.

Por ahora, se trata de dos posibles sistemas ciclónicos, por lo que no deben presentarse como ciclones ya formados. Su evolución podría modificar las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

El escenario ocurre mientras Rachel mantiene una trayectoria hacia el oeste-noroeste, alejándose gradualmente de México y dejando de representar un riesgo directo para el territorio nacional, de acuerdo con la información incluida en el pronóstico de Meteored.

¿Habrá fuertes vientos y oleaje elevado?

Además de las lluvias, se pronostican rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3 metros en zonas costeras.

Las condiciones se esperan principalmente en:

Costas del Golfo de México.

Península de Yucatán.

Guerrero.

Oaxaca.

Baja California Sur.

La combinación de lluvia, viento y oleaje puede generar condiciones adversas principalmente en zonas costeras y durante el desarrollo de las precipitaciones más fuertes.

¿Qué temperaturas se esperan en México?

El pronóstico también contempla un marcado contraste térmico entre distintas regiones del país. En el noroeste, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

En contraste, durante las madrugadas se esperan temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de:

Chihuahua.

Durango.

Estado de México.

Tlaxcala.

Puebla.

De esta manera, mientras algunas entidades enfrentarán lluvias intensas, otras continuarán con temperaturas elevadas y algunas regiones serranas tendrán condiciones frías durante la madrugada.

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¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias intensas?

Las precipitaciones fuertes pueden generar inundaciones y encharcamientos en zonas bajas, además de aumentar los niveles de ríos y arroyos.

Entre los posibles efectos asociados con las condiciones meteorológicas se encuentran:

Desbordamientos de ríos y arroyos.

Deslaves en zonas montañosas.

Desprendimientos de tierra.

Caída de árboles.

Caída de anuncios publicitarios por las rachas de viento.

Ante este escenario, la recomendación incluida en el pronóstico es mantenerse atento a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

¿Hasta cuándo se esperan las lluvias?

El pronóstico presentado por Meteored contempla lluvias intensas y muy fuertes durante los días 6, 7 y 8 de octubre, principalmente en estados del oriente, sur y sureste de México.

La evolución de las dos zonas de baja presión será determinante para el comportamiento del tiempo durante los siguientes días. Debido a que ambas tienen posibilidad de desarrollo ciclónico, su trayectoria y organización pueden modificar el pronóstico conforme avance su evolución.