Frente frío 1 provocará lluvias torrenciales de hasta 250 mm en Chiapas y Tabasco, además de precipitaciones intensas en 8 estados

El frente frío número 1 y dos zonas de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico provocarán lluvias intensas a torrenciales en varios estados de México; mientras que el noroeste tendrá temperaturas de hasta 45 grados.

Este lunes 5 de octubre, el frente número 1 mantendrá condiciones de lluvia en buena parte del país, con precipitaciones torrenciales en zonas de Tabasco y Chiapas, además de lluvias intensas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

El sistema frontal se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), interactuará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos sobre el centro del país, un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México y dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Estas condiciones podrían generar descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos e inundaciones, principalmente en las regiones donde se esperan las lluvias más fuertes.

¿Dónde lloverá más fuerte este lunes?

El pronóstico establece las siguientes condiciones:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros: Tabasco, principalmente en el norte, este y sur; y Chiapas, en el norte, este y sur.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros: Nuevo León y Campeche.

También se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

En Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

Mientras tanto, Baja California y Sonora podrían registrar lluvias aisladas de hasta 5 milímetros.

¿Habrá inundaciones y granizo?

Las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en entidades del norte y noreste.

Además, las precipitaciones de mayor intensidad podrían provocar encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

El SMN también advierte que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué estados tendrán más calor?

Aunque las lluvias serán protagonistas en buena parte del territorio, el ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el noroeste de México.

Las temperaturas máximas alcanzarán:

40 a 45 °C: noreste de Baja California y noroeste de Sonora.

noreste de Baja California y noroeste de Sonora. 35 a 40 °C: noreste de Baja California, oeste de Baja California Sur, noroeste de Sonora, noroeste de Sinaloa, Campeche y Yucatán.

noreste de Baja California, oeste de Baja California Sur, noroeste de Sonora, noroeste de Sinaloa, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

En contraste, durante la mañana se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

¿Dónde habrá fuertes vientos?

Se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h, en Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca y la costa de Sonora.

También habrá rachas de 30 a 50 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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¿Cómo estará el oleaje?

Las condiciones marítimas también serán relevantes este lunes.

Se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa sur de Baja California Sur, mientras que las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima podrían registrar olas de 1.5 a 2.5 metros.

En las costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz se espera oleaje de 1 a 2 metros.

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¿Qué pasará con el huracán Rachel?

Por otra parte, Rachel continuará desplazándose hacia el oeste y alejándose de las costas mexicanas, por lo que gradualmente dejará de afectar al territorio nacional.

El SMN mantiene bajo vigilancia los efectos del frente número 1 y de las dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico.

Ante las lluvias intensas y torrenciales, se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas susceptibles a inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.