Huracán Rachel se aleja de las costas mexicanas como categoría 1, pero mantiene lluvias muy fuertes y oleaje de hasta 4 metros

El ciclón se ubica al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos de 130 km/h, mientras mantiene lluvias y oleaje elevado en varios estados

MÉXICO. — El huracán Rachel, actualmente categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, comienza a alejarse lentamente de las costas mexicanas, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte de las 15:15 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se ubicó a 435 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 160 km/h. El sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 7 km/h.

Aunque el huracán se aleja de territorio mexicano, sus efectos continuarán durante las siguientes horas, principalmente con lluvias intensas y oleaje elevado.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Rachel?

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur.

Además, se prevé oleaje de entre 3 y 4 metros de altura en las costas de Baja California Sur.

En las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, se esperan olas de entre 2 y 3 metros de altura.

¿Qué efectos pueden provocar las lluvias?

Las precipitaciones asociadas con Rachel podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados señalados.

Por ello, las autoridades mantienen el llamado a la población para permanecer atenta a la evolución del sistema y a los avisos meteorológicos oficiales.

Recomendaciones ante el paso de Rachel

El Servicio Meteorológico Nacional exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil ante las condiciones de lluvia, viento y oleaje.

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