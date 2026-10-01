¿El huracán Rachel llegará a Sonora? El ciclón se intensifica a categoría 3 mientras avanza por el Pacífico y estas son sus posibles afectaciones

El sistema también producirá vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h en costas del sur de Baja California Sur. Foto: Especial.

Rachel registra vientos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h; aunque mantiene su trayectoria sobre el mar, Sonora permanece atento a posibles efectos indirectos

El huracán Rachel se intensificó este jueves a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza sobre el océano Pacífico, aunque su trayectoria prevista mantiene al sistema alejado de Sonora, sin que actualmente exista un escenario de impacto directo en el estado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 15:00 horas el centro de Rachel se encontraba a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

Rachel se desplazaba hacia el oeste a 6 kilómetros por hora y, de acuerdo con el pronóstico, permanecerá sobre aguas abiertas del Pacífico, alejándose de la costa continental mexicana.

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¿Qué estados tendrán lluvias por Rachel?

Protección Civil mantiene monitoreo ante la posibilidad de las primeras lluvias de la temporada en Tijuana. Foto: Archivo

La circulación del huracán mantiene condiciones de lluvia y oleaje elevado principalmente en el noroeste y occidente del país.

Se pronostican:

Lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en el sur de Baja California Sur y zonas centro y sur de Sinaloa.

en el sur de Baja California Sur y zonas centro y sur de Sinaloa. Lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en regiones occidentales de Nayarit y Jalisco.

en regiones occidentales de Nayarit y Jalisco. Rachas de viento de 60 a 70 km/h en las costas del sur de Baja California Sur.

en las costas del sur de Baja California Sur. Oleaje de 4 a 6 metros en costas de Baja California Sur.

en costas de Baja California Sur. Olas de 3 a 4 metros en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

El SMN advirtió que estas condiciones pueden ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas y vulnerables.

¿Rachel afectará a Sonora?

Por ahora, no se prevé un impacto directo de Rachel en Sonora. La trayectoria mantiene al huracán sobre el mar y alejándose de la costa mexicana.

La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia sobre el sistema, pero reporta condiciones relativamente estables para la entidad, con cielos mayormente despejados y sin lluvias significativas previstas para este jueves.

En las zonas serranas de Sonora se esperan temperaturas mínimas de entre 10 y 12 grados Celsius, mientras que municipios como Hermosillo, Ciudad Obregón, Navojoa y San Luis Río Colorado tendrán temperaturas máximas de entre 32 y 38 grados.

Sonora todavía atiende afectaciones de Polo

Aunque Rachel no representa actualmente una amenaza directa para Sonora, el estado continúa con labores de atención tras las afectaciones provocadas por el huracán Polo.

La Secretaría de Marina mantiene acciones de auxilio y recuperación en comunidades afectadas de Sonora y Sinaloa, incluyendo traslado de personas, apoyo humanitario, limpieza de vialidades y retiro de escombros.

Por ello, las autoridades mantienen el monitoreo de Rachel y recomiendan a la población consultar los avisos oficiales ante cualquier cambio en su trayectoria.

Hasta el momento, el pronóstico mantiene a Rachel en el océano Pacífico y sin impacto directo previsto para Sonora.

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