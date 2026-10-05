Estos son los estados en donde habrá frente frío y lluvias

Pronóstico del clima en México: Frente frío número 8 traerá lluvias intensas y descenso de temperaturas. Foto: Especial

Las condiciones meteorológicas forman parte de un escenario de temporal que se extiende sobre distintas regiones del país por la interacción de varios sistemas atmosféricos.

El frente frío número 1, una circulación ciclónica, un canal de baja presión y dos zonas con potencial de desarrollo ciclónico mantendrán este lunes condiciones para lluvias de fuertes a torrenciales en buena parte de México, con los mayores acumulados previstos en regiones de Chiapas y Tabasco.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en el norte, este y sur de Chiapas, así como en zonas de Tabasco.

Ante la intensidad de las precipitaciones, el organismo advirtió sobre la posibilidad de inundaciones, deslaves y un incremento en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en regiones donde las lluvias sean persistentes.

Las condiciones meteorológicas forman parte de un escenario de temporal que se extiende sobre distintas regiones del país por la interacción de varios sistemas atmosféricos.

Chiapas y Tabasco concentran las lluvias más intensas

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias torrenciales, de 150 a 250 mm: zonas de Chiapas y Tabasco.

zonas de Chiapas y Tabasco. Lluvias intensas, de 75 a 150 mm: regiones de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

regiones de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Lluvias muy fuertes: Nuevo León y Campeche.

Nuevo León y Campeche. Lluvias fuertes: Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México.

Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México. Lluvias aisladas: Baja California y Sonora.

Las precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, mientras que existe posibilidad de caída de granizo principalmente en entidades del norte y noreste.

¿Qué sistemas están provocando las lluvias?

El SMN explicó que el frente frío número 1 se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz y se combinará con otros sistemas atmosféricos.

Entre ellos se encuentran:

Una circulación ciclónica sobre el centro del país.

sobre el centro del país. Un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México.

en el suroeste del golfo de México. Una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca.

Otra zona de baja presión bajo vigilancia en el golfo de México.

La interacción de estos sistemas con el ingreso de humedad favorece la formación de lluvias de distinta intensidad en amplias regiones del territorio nacional.

CDMX tendrá chubascos; Edomex, lluvias fuertes

En la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos, además de rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

En el Estado de México, las precipitaciones serán de mayor intensidad en el oeste y suroeste, donde se pronostican lluvias fuertes.

El escenario también contempla actividad eléctrica asociada con las precipitaciones, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen el llamado a tomar precauciones ante posibles encharcamientos y afectaciones en zonas vulnerables.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México el martes 22 de septiembre y su masa de aire frío avanzará sobre el norte y noreste durante los días siguientes. Foto: Ilustrativa/ChatGPT

Rachel se aleja de México

Mientras el frente frío mantiene las lluvias sobre buena parte del país, el huracán Rachel continúa alejándose del territorio nacional.

El aviso emitido durante la madrugada de este lunes ubicó a Rachel como huracán categoría 1, desplazándose hacia el oeste y a unos 650 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. El sistema presentaba vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora.

El SMN señaló que Rachel ya no genera efectos de lluvia sobre territorio mexicano y continuará alejándose de las costas nacionales.

Sin embargo, todavía se prevé oleaje de 2.5 a 3.5 metros en la costa sur de Baja California Sur, así como olas de hasta 2.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

El riesgo continúa por las lluvias, aunque Rachel se retire

La salida de Rachel no significa el fin de las condiciones adversas para México.

El principal riesgo para este lunes estará asociado con la interacción del frente frío 1 y los sistemas de baja presión, que mantendrán un escenario favorable para lluvias fuertes, intensas y torrenciales en diferentes estados.

En las zonas donde se esperan los mayores acumulados, las precipitaciones pueden provocar desbordamiento de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas, deslaves y afectaciones en caminos y comunidades.

Por ello, el SMN mantiene especial atención en Chiapas y Tabasco, donde los acumulados previstos alcanzan entre 150 y 250 milímetros, mientras que otras entidades del oriente, sur, noreste y sureste también enfrentarán lluvias significativas.

La recomendación ante este tipo de condiciones es mantenerse atento a los avisos de Protección Civil y autoridades locales, evitar cruzar corrientes de agua y extremar precauciones en zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.