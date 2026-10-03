En qué estados de México está más cara la mandarina este octubre de 2026 debido a los efectos del clima en las huertas y el alza en los costos de transporte que elevan el precio del kilo hasta los 67.90 pesos
Factores climáticos en huertas y mayores costos de transporte impulsan el precio del fruto, con diferencias de hasta 39 pesos entre entidades.
MÉXICO.- El inicio de la temporada de otoño en México marca el regreso de la mandarina a los mercados y supermercados, una de las frutas más consumidas por las familias durante el fin de año. Sin embargo, los monitoreos de mercado correspondientes a octubre de 2026 registran un incremento en el precio por kilogramo debido a complicaciones climáticas en las zonas de cultivo y al encarecimiento de la logística de distribución.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo del fruto presenta marcadas diferencias regionales, con precios que van desde los $28.00 MXN hasta casi los $68.00 MXN por kilo en diferentes entidades del país.
¿Por qué aumentó el precio de la mandarina en octubre de 2026?
El incremento en los anaqueles responde a tres factores principales que afectaron la cadena de suministro agrícola:
- Impacto de sequías y lluvias irregulares: Sequías prolongadas seguidas de precipitaciones atípicas en las principales regiones citrícolas dañaron la floración en las huertas, reduciendo el volumen de fruta comercializable por hectárea.
- Aumento en costos logísticos y de producción: El alza en los combustibles, insumos agrícolas, empaques y fletes refrigerados para trasladar la cosecha desde el sur y centro del país elevó el costo final de distribución.
- Fuerte demanda de temporada: La alta demanda habitual de otoño para el consumo fresco, jugos y festividades presiona los precios ante una oferta de cosecha más limitada.
La producción nacional se concentra en estados como Puebla, Veracruz y Nuevo León, desde donde se abastece al resto de las regiones durante el periodo formal de cosecha que abarca de octubre a marzo.
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¿Cuáles son los estados con el kilo de mandarina más caro y más barato?
Los monitoreos a finales de septiembre e inicios de octubre muestran variaciones notables según la cercanía a las zonas productoras y los costos de transporte regional:
Estados con precios más altos:
- Querétaro: $67.90 MXN/kg
- Chihuahua: $65.99 MXN/kg
- Michoacán (Morelia): $65.00 MXN/kg
- Nuevo León (Monterrey): $64.90 MXN/kg
- Baja California (Tijuana): $54.90 MXN/kg
Estados en rango promedio:
- Yucatán (Mérida): $50.00 MXN/kg
- Ciudad de México, Puebla y Guanajuato (León): $47.80 MXN/kg
Estados con precios más accesibles:
- Coahuila (Torreón): $40.00 MXN/kg
- Campeche: $35.00 MXN/kg
- Estado de México (Toluca): $28.00 MXN/kg, el nivel más bajo reportado.
En regiones del norte como Sonora, los costos se ubican en el rango alto debido a la necesidad de fletes de larga distancia y refrigeración continua. En supermercados de la entidad, el kilo de fruta seleccionada se comercializa en un promedio de $78.90 MXN, mientras que en comercios tradicionales y fruterías de Hermosillo es posible adquirir fruta a granel entre $45.00 y $55.00 MXN por kilo. En el caso de variedades de importación o zonas con logística compleja como Chiapas, los precios en cadenas comerciales pueden oscilar entre $100.00 y $120.00 MXN por kilo.
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Recomendaciones para la compra en el hogar
Las autoridades de consumo recuerdan que las cifras reportadas funcionan como referencia de mercado y no representan una tarifa obligatoria ni fija. El precio final puede variar según la variedad (Clementina, Satsuma, Dancy u Oro Valle), la presentación de venta a granel o en malla, y el canal de comercialización elegido. Para verificar y comparar las tarifas actualizadas en cada ciudad, las familias pueden consultar el programa Quién es Quién en los Precios de la Profeco antes de realizar sus compras.