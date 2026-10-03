En qué estados de México está más cara la mandarina este octubre de 2026 debido a los efectos del clima en las huertas y el alza en los costos de transporte que elevan el precio del kilo hasta los 67.90 pesos

Mandarinas frescas de temporada colocadas en una canasta de mimbre, listas para su consumo en otoño. | Canva

Factores climáticos en huertas y mayores costos de transporte impulsan el precio del fruto, con diferencias de hasta 39 pesos entre entidades.

MÉXICO.- El inicio de la temporada de otoño en México marca el regreso de la mandarina a los mercados y supermercados, una de las frutas más consumidas por las familias durante el fin de año. Sin embargo, los monitoreos de mercado correspondientes a octubre de 2026 registran un incremento en el precio por kilogramo debido a complicaciones climáticas en las zonas de cultivo y al encarecimiento de la logística de distribución.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el costo del fruto presenta marcadas diferencias regionales, con precios que van desde los $28.00 MXN hasta casi los $68.00 MXN por kilo en diferentes entidades del país.

El inicio de la temporada de otoño en México marca el regreso de la mandarina a los mercados y supermercados. | Foto: Especial

¿Por qué aumentó el precio de la mandarina en octubre de 2026?

El incremento en los anaqueles responde a tres factores principales que afectaron la cadena de suministro agrícola:

Impacto de sequías y lluvias irregulares: Sequías prolongadas seguidas de precipitaciones atípicas en las principales regiones citrícolas dañaron la floración en las huertas, reduciendo el volumen de fruta comercializable por hectárea.

Sequías prolongadas seguidas de precipitaciones atípicas en las principales regiones citrícolas dañaron la floración en las huertas, reduciendo el volumen de fruta comercializable por hectárea. Aumento en costos logísticos y de producción: El alza en los combustibles, insumos agrícolas, empaques y fletes refrigerados para trasladar la cosecha desde el sur y centro del país elevó el costo final de distribución.

El alza en los combustibles, insumos agrícolas, empaques y fletes refrigerados para trasladar la cosecha desde el sur y centro del país elevó el costo final de distribución. Fuerte demanda de temporada: La alta demanda habitual de otoño para el consumo fresco, jugos y festividades presiona los precios ante una oferta de cosecha más limitada.

La producción nacional se concentra en estados como Puebla, Veracruz y Nuevo León, desde donde se abastece al resto de las regiones durante el periodo formal de cosecha que abarca de octubre a marzo.

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¿Cuáles son los estados con el kilo de mandarina más caro y más barato?

Los monitoreos a finales de septiembre e inicios de octubre muestran variaciones notables según la cercanía a las zonas productoras y los costos de transporte regional:

Estados con precios más altos:

Querétaro: $67.90 MXN/kg

$67.90 MXN/kg Chihuahua: $65.99 MXN/kg

$65.99 MXN/kg Michoacán (Morelia): $65.00 MXN/kg

$65.00 MXN/kg Nuevo León (Monterrey): $64.90 MXN/kg

$64.90 MXN/kg Baja California (Tijuana): $54.90 MXN/kg

Estados en rango promedio:

Yucatán (Mérida): $50.00 MXN/kg

$50.00 MXN/kg Ciudad de México, Puebla y Guanajuato (León): $47.80 MXN/kg

Estados con precios más accesibles:

Coahuila (Torreón): $40.00 MXN/kg

$40.00 MXN/kg Campeche: $35.00 MXN/kg

$35.00 MXN/kg Estado de México (Toluca): $28.00 MXN/kg, el nivel más bajo reportado.

Los monitoreos a finales de septiembre e inicios de octubre muestran variaciones notables según la cercanía a las zonas productoras y los costos de transporte regional

En regiones del norte como Sonora, los costos se ubican en el rango alto debido a la necesidad de fletes de larga distancia y refrigeración continua. En supermercados de la entidad, el kilo de fruta seleccionada se comercializa en un promedio de $78.90 MXN, mientras que en comercios tradicionales y fruterías de Hermosillo es posible adquirir fruta a granel entre $45.00 y $55.00 MXN por kilo. En el caso de variedades de importación o zonas con logística compleja como Chiapas, los precios en cadenas comerciales pueden oscilar entre $100.00 y $120.00 MXN por kilo.

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Recomendaciones para la compra en el hogar

Las autoridades de consumo recuerdan que las cifras reportadas funcionan como referencia de mercado y no representan una tarifa obligatoria ni fija. El precio final puede variar según la variedad (Clementina, Satsuma, Dancy u Oro Valle), la presentación de venta a granel o en malla, y el canal de comercialización elegido. Para verificar y comparar las tarifas actualizadas en cada ciudad, las familias pueden consultar el programa Quién es Quién en los Precios de la Profeco antes de realizar sus compras.