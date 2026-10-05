Empresas de las Fuerzas Armadas requerirán 46 mil 529 millones de pesos de recursos públicos en 2027; recibirán 127.4 millones diarios en promedio

Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, Ferrocarril del Istmo e Islas Marías contemplan apoyos federales ante ingresos propios insuficientes para cubrir sus necesidades de operación.

Las empresas administradas por las Fuerzas Armadas requerirán 46 mil 529 millones de pesos de recursos públicos durante 2027, de acuerdo con las cifras del Paquete Económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión.

El cálculo equivale a un promedio de 127.4 millones de pesos al día para cinco compañías: Tren Maya, Mexicana de Aviación, Grupo Mundo Maya, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec e Islas Marías. La información fue reportada originalmente por El Universal a partir de los documentos presupuestarios entregados el 8 de septiembre.

El dato adquiere relevancia porque las proyecciones de Hacienda muestran que estas empresas enfrentarán ingresos propios insuficientes para cubrir sus gastos.

De hecho, otro análisis de El Universal señala que seis empresas operadas por las Fuerzas Armadas, al incluir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), prevén ingresos conjuntos por 5 mil 179 millones de pesos en 2027, 42% menos que los 8 mil 942 millones de pesos aprobados para 2026.

¿Cuánto dinero recibirá cada empresa?

El mayor apoyo previsto corresponde al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, administrado por la Secretaría de Marina (Semar), con un equivalente de 69.2 millones de pesos diarios.

El Tren Maya, bajo la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), requerirá alrededor de 49.8 millones de pesos diarios.

Los otros proyectos tendrán los siguientes apoyos estimados:

Grupo Mundo Maya: 5.9 millones de pesos diarios.

Mexicana de Aviación: 2.4 millones de pesos diarios.

Islas Marías: 0.1 millones de pesos diarios.

En conjunto, estas cantidades representan los 127.4 millones de pesos diarios señalados para 2027.

El Ferrocarril del Istmo concentra la mayor cantidad

El proyecto que requerirá el mayor apoyo es el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con una estimación de 69.2 millones de pesos diarios.

El dato contrasta con sus ingresos previstos. De acuerdo con las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, sus ingresos pasarían de 719 millones de pesos contemplados para 2026 a 329 millones de pesos en 2027, una reducción de 54.2%.

El proyecto forma parte de la infraestructura vinculada con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya administración corresponde a la Marina.

¿Qué pasa con el Tren Maya?

El Tren Maya requerirá aproximadamente 49.8 millones de pesos diarios en 2027, de acuerdo con las cifras citadas por El Universal.

Al mismo tiempo, sus ingresos propios están proyectados a la baja. El análisis presupuestario señala que el Tren Maya pasaría de ingresos estimados por mil 271 millones de pesos en 2026 a mil 90 millones de pesos en 2027, una disminución de 14.3%.

El tren comenzó operaciones en diciembre de 2023 y es administrado por la Sedena.

Mexicana también necesitará recursos públicos

La aerolínea estatal Mexicana de Aviación contempla un apoyo equivalente a 2.4 millones de pesos diarios durante 2027.

Su situación también aparece entre las de mayor variación en las proyecciones de ingresos. El Universal reportó que sus ventas pasarían de mil 591 millones de pesos en 2026 a 124 millones en 2027, de acuerdo con el proyecto presupuestario.

La nueva etapa de Mexicana bajo control del Estado comenzó en diciembre de 2023.

¿Por qué necesitan subsidios?

El punto central es la diferencia entre los ingresos que generan estas empresas y los recursos que requieren para operar.

Cuando una empresa pública no obtiene suficientes ingresos propios para cubrir sus costos, el presupuesto federal puede destinar recursos para sostener su operación. En este caso, las proyecciones para 2027 contemplan apoyos para cubrir esa brecha.

De acuerdo con el análisis publicado por El Universal, durante 2026 estas empresas han requerido alrededor de 159 millones de pesos diarios en subsidios. Para 2027, la cifra promedio diaria señalada para las cinco empresas sería menor, de 127.4 millones de pesos.

Esto no significa que el Gobierno federal vaya a entregar físicamente 127.4 millones de pesos cada día. Se trata de un promedio derivado del monto anual previsto en el presupuesto.

¿También está incluido el AIFA?

No en la cifra de 46 mil 529 millones de pesos correspondiente a las cinco empresas señaladas en el reporte de El Universal.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es otra empresa operada por las Fuerzas Armadas y aparece en otros cálculos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al incluirlo junto con Tren Maya, Mexicana, Grupo Mundo Maya, Ferrocarril del Istmo e Islas Marías, el análisis de ingresos contempla seis empresas y calcula ventas conjuntas por 5 mil 179 millones de pesos para 2027, frente a 8 mil 942 millones presupuestados para 2026.

Especialistas advierten sobre la presión para las finanzas públicas

El especialista en infraestructura Juan Carlos Machorro señaló a El Universal que estas empresas enfrentan riesgos financieros relacionados con el crecimiento de sus costos de operación y mantenimiento frente a ingresos que no aumentarían al mismo ritmo.

Machorro sostuvo que desde la planeación de algunos proyectos existieron advertencias sobre su viabilidad financiera y mencionó como ejemplo los sobrecostos documentados en las primeras etapas del Tren Maya.

También cuestionó los niveles de transparencia y control financiero de algunas de estas compañías.

Por su parte, el académico de la UNAM Clemente Ruiz Durán consideró que uno de los problemas está relacionado con la planeación de los proyectos y señaló que los subsidios pueden convertirse en compromisos financieros para el Gobierno.

Estos proyectos van a requerir apoyos fiscales o subsidios que se convertirán en compromisos financieros para el gobierno”, dijo a El Universal.

Las cifras todavía pueden cambiar

Es importante considerar que los 46 mil 529 millones de pesos corresponden a las proyecciones del Paquete Económico 2027, por lo que no deben interpretarse como un gasto definitivo hasta que concluya el proceso presupuestario.

El Congreso de la Unión debe discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Durante ese proceso pueden modificarse partidas y montos.

Por ahora, el dato principal es que las empresas operadas por las Fuerzas Armadas contemplan para 2027 una necesidad de recursos públicos que, en el caso de las cinco compañías señaladas, equivale a 127.4 millones de pesos diarios en promedio, mientras sus propios ingresos permanecen por debajo de sus necesidades de operación.