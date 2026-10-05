El AICM otorga un plazo de 15 días hábiles para recuperar objetos olvidados en sus terminales si presentas tu pase de abordar e identificación oficial por ambos lado

Perder una pertenencia durante el paso por un recinto aéreo genera incertidumbre, pero el AICM cuenta con un protocolo específico para la devolución de artículos extraviados en sus instalaciones.Foto: @AICM_mx en X.

Las oficinas de ambas terminales reciben artículos extraviados en áreas comunes o taxis, solicitando factura cuando el valor supera los 500 pesos.

MÉXICO.- Perder una pertenencia durante el paso por un recinto aéreo genera incertidumbre, pero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuenta con un protocolo específico para la devolución de artículos extraviados en sus instalaciones. Los pasajeros que hayan dejado objetos en áreas comunes, filtros de revisión, pasillos, módulos de Migración, Aduanas o taxis autorizados disponen de un periodo máximo de 15 días hábiles para acudir a las oficinas correspondientes y realizar el reclamo.

Para llevar a cabo la recuperación, el trámite exige cumplir con la entrega presencial de documentación física en copia y original. En caso de que el reclamo lo efectúe el propietario del artículo, se debe presentar identificación oficial vigente por ambos lados y el pase de abordar del vuelo correspondiente.

Para llevar a cabo la recuperación, el trámite exige cumplir con la entrega presencial de documentación física en copia y original. Foto: Canvas

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¿Qué documentos se requieren según el tipo de reclamo?

Cuando el titular no puede acudir de manera personal, existe la opción de designar a un apoderado mediante una carta poder simple. Esta representación exige entregar la identificación oficial por ambos lados tanto del propietario como del representante, el pase de abordar e incluir en la carta las especificaciones detalladas del objeto extraviado.

Un factor determinante en el proceso se aplica según el valor del bien. Si el objeto supera los $500 pesos en su estimación comercial (como dispositivos electrónicos o prendas de alto valor), la oficina de Objetos Perdidos exige presentar una copia de la factura o ticket de compra que acredite legalmente la propiedad.

¿Dónde se ubican las oficinas de Objetos Perdidos en cada terminal?

El AICM opera módulos de atención independientes en sus dos instalaciones principales, con horarios de atención establecidos de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 a 17:00 horas:

Terminal 1: La oficina se ubica en la Puerta 2 , debajo de las escaleras eléctricas. La atención telefónica se realiza en el número 55 2482 2400, extensión 2289, o mediante el correo electrónico objetosolvidadost1@aicm.com.mx.

La oficina se ubica en la , debajo de las escaleras eléctricas. La atención telefónica se realiza en el número 55 2482 2400, extensión 2289, o mediante el correo electrónico objetosolvidadost1@aicm.com.mx. Terminal 2: El módulo atiende en la planta baja, situándose entre las puertas 1 y 2 (a un costado del restaurante La Casa de Toño). El contacto telefónico es el 55 2482 2400, extensión 7169, y el correo es objetosolvidadost2@aicm.com.mx.

El AICM opera módulos de atención independientes en sus dos instalaciones principales, con horarios de atención establecidos de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 a 17:00 horas /Reuters

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Excepción en objetos dejados dentro de las aeronaves

El protocolo aeroportuario establece una distinción clara sobre el lugar exacto donde se registró el olvido. Las oficinas de Objetos Perdidos del AICM resguardan únicamente lo hallado dentro de las dependencias terrestres y vehículos autorizados del aeropuerto.

Si el pasajero dejó un artículo dentro de la cabina de un avión, la gestión no corresponde a las autoridades del recinto; el usuario debe contactar directamente a la aerolínea en la que viajó para tramitar el rastreo con su personal de cabina y servicio en tierra.