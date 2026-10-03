Profeco analiza 43 cereales y detecta irregularidades en grasa, sodio, proteína, etiquetado y contenido neto

Los resultados mostraron diferencias entre lo declarado en algunos empaques y lo encontrado durante los análisis de laboratorio.

Kellogg’s, Great Value, First Street, Groovies, Nüwa, Dasavena y Wipala aparecen entre las marcas con irregularidades detectadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, luego de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sometiera a pruebas 43 cereales de caja disponibles en el mercado mexicano.

El estudio incluyó 16 variedades de cereales, entre productos horneados y elaborados a base de arroz, avena, maíz, trigo, amaranto y quinoa. En total, se realizaron 2 mil 942 pruebas para verificar aspectos como la información comercial, contenido nutrimental, aporte energético y cumplimiento de las disposiciones establecidas en la legislación mexicana.

Los resultados mostraron diferencias entre lo declarado en algunos empaques y lo encontrado durante los análisis de laboratorio.

Cereales que declararon menos grasa de la que contienen

Uno de los principales hallazgos de Profeco fue que ocho productos presentaron una cantidad de grasa superior a la declarada en su empaque, situación que derivó en observaciones por incumplimientos comerciales.

Los productos señalados son:

Kellogg’s All Bran Original

Kellogg’s Corn Pops

Great Value Azucaradas

First Street Berry Bunch O’Krunch

Groovies Tropical Frootys

Groovies Cocoa Groove Chocolate

Nüwa Barrinolas Canela

Nüwa Barrinolas Cocoa

La diferencia entre el contenido declarado y el determinado mediante las pruebas de laboratorio representa un problema de información comercial, debido a que el consumidor utiliza los datos nutrimentales del envase para conocer qué está comprando y calcular su consumo.

Nüwa también presenta problemas con la denominación y el sodio

El estudio encontró otras irregularidades en los productos Nüwa Barrinola horneados con canela y con cocoa.

De acuerdo con Profeco, ambos productos utilizan una denominación que no corresponde con su composición al señalar que contienen “cereal proteico”.

Las pruebas determinaron que se trata de una mezcla de soya y almidón de tapioca, por lo que la denominación utilizada en el empaque no describe correctamente las características del producto.

Además, los dos productos superan la cantidad de sodio declarada por el proveedor.

Este dato adquiere relevancia porque el sodio es uno de los componentes que la normativa mexicana contempla dentro de la información nutrimental y del etiquetado frontal de advertencia.

Wipala declara cero sodio, pero Profeco encuentra 416 miligramos

Uno de los casos que más destaca dentro del estudio corresponde al cereal de quinoa y arroz sabor canela de Wipala.

El producto declara en su información nutrimental 0 miligramos de sodio por cada 100 gramos. Sin embargo, las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor encontraron 416 mg/100 g.

La diferencia representa una inconsistencia importante en la información proporcionada al consumidor.

Profeco señaló que esta situación implica un riesgo por tratarse de información comercial errónea, ya que una persona que consulta la etiqueta podría asumir que el producto no contiene sodio cuando los análisis encontraron una cantidad considerablemente mayor.

También encuentran menos proteína de la declarada

Las irregularidades no se limitaron a las grasas y el sodio.

La Dirección de Investigaciones Químico-Biológicas detectó que dos productos no cumplieron con la cantidad de proteína indicada en su etiquetado:

Dasavena Cereal Artesanal , hojuelas integrales con granos enteros, semillas y frutas con un toque de miel de abeja.

, hojuelas integrales con granos enteros, semillas y frutas con un toque de miel de abeja. Wipala, cereal de quinoa y arroz sabor canela.

En ambos casos, las pruebas de laboratorio encontraron un contenido de proteína diferente al que el consumidor puede interpretar a partir de la información impresa en el envase.

Profeco también revisó etiquetado, leyendas y contenido neto

El análisis no se concentró exclusivamente en los componentes nutrimentales.

La Procuraduría revisó el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la información comercial y el etiquetado y encontró distintas inconsistencias.

Entre los aspectos observados estuvieron:

Denominaciones que no describen correctamente las características del producto.

Uso incorrecto de símbolos de unidades .

. Leyendas que no corresponden con las disposiciones aplicables.

Imágenes y colores que no cumplen con lo establecido en la normatividad.

que no cumplen con lo establecido en la normatividad. Información comercial presentada en idioma inglés .

. Inconsistencias en el etiquetado frontal .

. Productos cuyo contenido neto es inferior al declarado .

. Irregularidades relacionadas con las fechas de consumo preferente y caducidad.

Estos elementos forman parte de la información que, de acuerdo con la Profeco, debe permitir a los consumidores conocer de manera clara qué producto están adquiriendo.

Profeco analizó 43 cereales de caja en 2 mil 942 pruebas y encontró diferencias en grasa, proteína, sodio, contenido neto y etiquetado.

¿Qué analizó Profeco?

Para realizar el estudio, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor efectuó 2 mil 942 pruebas sustentadas en distintas disposiciones legales y normas oficiales mexicanas.

Entre ellas se encuentran:

Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOM-086-SSA1-1994 , relacionada con alimentos y sus características nutrimentales.

, relacionada con alimentos y sus características nutrimentales. NOM-051-SCFI/SSA1-2010 , referente al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

, referente al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. NOM-002-SCFI-2011, relacionada con el contenido neto y métodos de verificación.

El objetivo fue comprobar tanto la información comercial como las características nutrimentales y el contenido energético de los cereales estudiados.

El problema de consumir cereales sin revisar el etiquetado

Los cereales de caja suelen presentarse como una alternativa rápida para el desayuno, pero Profeco advierte que su composición puede variar considerablemente entre productos.

Además del contenido de azúcar, algunos cereales pueden aportar cantidades importantes de calorías, sodio y grasas saturadas, por lo que la recomendación de la Procuraduría es revisar el etiquetado y moderar su consumo, particularmente cuando presentan sellos de advertencia por exceso de alguno de estos nutrimentos.

La institución también recomienda limitar el consumo de azúcares y considerar el conjunto de la alimentación diaria, en lugar de evaluar un producto únicamente por la publicidad, las imágenes del empaque o denominaciones como “integral”, “con granos” o “con proteína”.

Una revisión que busca que el consumidor compare antes de comprar

El estudio de Profeco pone el énfasis en un elemento fundamental de la compra de alimentos procesados: la información del empaque debe corresponder con el contenido real del producto.

Las diferencias detectadas en grasa, sodio y proteína, así como los problemas de denominación, contenido neto y etiquetado, muestran por qué la Procuraduría recomienda comparar productos y revisar cuidadosamente la información nutrimental.

Finalmente, Profeco llamó a la población a mantener una alimentación equilibrada y acompañarla con actividad física, como parte de las medidas para reducir factores asociados con sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

El estudio completo puede consultarse en la edición 596 de la Revista del Consumidor, donde se presentan los resultados del análisis de calidad realizado a los cereales.

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