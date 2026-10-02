Tras el ataque en una secundaria de Torreón, México alista nuevas reglas para obligar a plataformas digitales a retirar contenido violento y proteger a menores

El Gobierno federal plantea nuevas obligaciones para las plataformas digitales, además de reforzar la prevención en escuelas, la participación de las familias y el monitoreo de posibles amenazas en internet.

El Gobierno de México prepara un proyecto de decreto para establecer nuevas obligaciones a las plataformas digitales y exigirles detectar, reportar y retirar contenidos que inciten directamente a la violencia, el abuso o el acoso, particularmente cuando puedan estar al alcance de niñas, niños y adolescentes.

La medida fue anunciada este viernes 2 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ampliada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, durante la conferencia matutina. La información fue difundida por Presidencia de la República y la SEP, después del ataque registrado en una secundaria de Torreón, Coahuila.

La propuesta todavía no constituye una nueva obligación vigente para las redes sociales. El Gobierno federal anunció que un grupo de trabajo elaborará el proyecto y que se presentará la próxima semana.

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¿Qué cambiaría para las plataformas digitales?

El uso de celulares durante la jornada escolar tendrá restricciones para estudiantes de primaria y secundaria. Foto: Generada con IA

De acuerdo con lo informado por el Gobierno federal, el objetivo es establecer una ruta que obligue a las plataformas a detectar, reportar y retirar oportunamente publicaciones que inciten directamente a la violencia.

Mario Delgado señaló que las empresas deben asumir responsabilidad sobre los contenidos a los que tienen acceso menores de edad.

“Deben hacerse responsables de algunos contenidos violentos que provocan que los jóvenes realicen ciertas acciones”.

El secretario también cuestionó la capacidad de las plataformas para identificar este tipo de publicaciones mediante sus sistemas tecnológicos y algoritmos.

La propuesta contempla que las empresas puedan tener que alertar a las autoridades cuando detecten contenidos relacionados con amenazas o llamados a la violencia.

¿Quiénes participarán en el nuevo grupo de trabajo?

El Gobierno federal anunció un equipo interinstitucional coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

En los trabajos participarán:

Secretaría de Educación Pública (SEP)

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

Consejería Jurídica de la Presidencia

Instituciones académicas y especialistas

La finalidad será definir una ruta preventiva frente a posibles riesgos en comunidades escolares y espacios digitales. ¿Qué relación tiene con el ataque de Torreón?

El anuncio ocurre después de la agresión registrada el jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón.

Según la información proporcionada sobre la investigación, dos jóvenes de 18 años, señalados como hermanos y exalumnos del plantel, fueron detenidos por su presunta participación en el ataque.

El hecho dejó una integrante del personal directivo fallecida y cuatro personas lesionadas, entre ellas trabajadores de la escuela y estudiantes.

Las autoridades investigan también posibles elementos relacionados con contenidos difundidos en internet. De acuerdo con declaraciones atribuidas al fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, los análisis de los teléfonos celulares podrían ayudar a determinar si existía alguna relación con un grupo en línea que rendía culto a autores de ataques similares.

¿Qué otras medidas prepara el Gobierno?

La estrategia anunciada no se limita a las redes sociales. También contempla reforzar acciones de prevención dentro de las escuelas y con las familias.

Entre las medidas planteadas se encuentran:

Coordinación entre dependencias para detectar riesgos y responder de manera oportuna.

para detectar riesgos y responder de manera oportuna. Fortalecimiento de “El ABC de las Emociones” , con participación de madres, padres y tutores.

, con participación de madres, padres y tutores. Buzones confidenciales para alertas tempranas.

para alertas tempranas. Orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes.

Mayor participación de las familias en la prevención.

Medidas de protección digital acordes con la edad de niñas, niños y adolescentes.

de niñas, niños y adolescentes. Reforzamiento del monitoreo especializado para identificar amenazas reales y diferenciarlas de expresiones cotidianas.

La SEP ya había avanzado en este tema. El 22 de septiembre publicó un acuerdo para establecer condiciones de uso responsable, seguro y educativo de dispositivos digitales en las escuelas, con medidas diferenciadas según el nivel educativo.

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