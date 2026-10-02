La cronología del ataque donde dos ex alumnos gemelos mataron a subdirectora en la secundaria 13 de Torreón

Tras el ataque en la Secundaria 13 de Torreón que dejó una maestra muerta y cuatro heridos, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo para exigir a las plataformas digitales que retiren contenidos que promuevan la violencia, el abuso o el acoso.

Dos hermanos gemelos de 18 años, ex alumnos de la Secundaria 13 en Torreón, Coahuila, irrumpieron armados con machetes, hachas y petardos en el plantel la mañana del jueves, asesinando a la subdirectora Nery Edith Narváez González.

COAHUILA. — La comunidad escolar de la Secundaria 13, ubicada en el ejido La Unión, en la zona conurbada de Torreón, vive horas de luto y consternación tras el ataque perpetrado la mañana del jueves por dos hermanos gemelos de 18 años, ex alumnos del plantel, que dejó como saldo una maestra muerta y cuatro personas heridas, algunas de gravedad.

El terror comenzó unos minutos antes de las 9:00 horas (tiempo local), cuando un poderoso estruendo aturdió a alumnos y maestros. Casi de inmediato se sucedieron al menos cuatro estallidos más —en total se escucharon siete detonaciones— y se desataron gritos de horror y confusión.

Dos jóvenes vestidos con ropa negra, suéteres con pentagramas estampados y los rostros cubiertos con pañuelos con imágenes de calaveras irrumpieron en el plantel armados con petardos, machetes y hachas.

“¡Primer aviso! ¡Vamos por todas las mujeres!”, gritaron los agresores, según el relato de un alumno que fue confirmado por otros testigos.

La víctima mortal: una subdirectora que intentó proteger a los alumnos

La subdirectora del plantel, Nery Edith Narváez González, de 56 años, falleció durante el ataque. De acuerdo con padres de familia y vecinos, recibió heridas mortales cuando intentó detener a los agresores y proteger a los estudiantes.

La familia de la maestra solicitó privacidad para despedirla. El velorio comenzó al mediodía del viernes en una funeraria local, hasta donde acudieron familiares, amigos, decenas de docentes e integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Entre los arreglos florales se recibió uno a nombre del ex Gobernador y actual Alcalde, Miguel Ángel Riquelme.

El funeral concluirá mañana sábado con una misa programada a las 10:00 horas, tras la cual partirá el cortejo fúnebre.

Los heridos: cuatro personas, una en estado delicado

El ataque dejó además cuatro personas lesionadas:

Ricardo, de 54 años , profesor de Español, quien resultó con una herida en el cuello y permanece grave en un hospital privado de Torreón.

, profesor de Español, quien resultó con una herida en el cuello y permanece grave en un hospital privado de Torreón. Alexis, de 13 años , alumno de primer grado, quien de manera extraoficial se informó que habría perdido una mano.

, alumno de primer grado, quien de manera extraoficial se informó que habría perdido una mano. Alejandro, de 22 años .

. Romina, de 17 años, quien fue la primera víctima de los agresores, atacada a cuadra y media del plantel, antes del ataque principal.

El Fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que tres de los heridos se encuentran fuera de peligro y uno de ellos en situación delicada.

La cronología del ataque: rondaron la zona antes de atacar

De acuerdo con testimonios de vecinos y cámaras de vigilancia, los agresores rondaron la zona antes de perpetrar el ataque:

8:20 horas: Los dos hermanos pasaron con la cabeza y el rostro descubierto frente al plantel, según cámaras de un taller contiguo a la secundaria.

Los dos hermanos pasaron con la cabeza y el rostro descubierto frente al plantel, según cámaras de un taller contiguo a la secundaria. Posteriormente, rodearon una cuadra y pasaron frente a la escuela primaria Agustín Melgar y el jardín de niños Enriqueta Camarillo. Habitantes del sector señalaron que es probable que hayan querido atacar en esas escuelas, pero las puertas están reforzadas y permanecen cerradas durante el horario de clase.

y pasaron frente a la escuela primaria Agustín Melgar y el jardín de niños Enriqueta Camarillo. Habitantes del sector señalaron que es probable que hayan querido atacar en esas escuelas, pero las puertas están reforzadas y permanecen cerradas durante el horario de clase. Antes del ataque principal , agredieron a Romina, de 17 años, en una tienda de la esquina, a cuadra y media del plantel. Los dependientes pensaron que querían asaltarla.

, agredieron a Romina, de 17 años, en una tienda de la esquina, a cuadra y media del plantel. Los dependientes pensaron que querían asaltarla. 8:42 horas: Los agresores pasan encapuchados frente al plantel.

Los agresores pasan encapuchados frente al plantel. Minuto y medio después: Se escucha la primera detonación, seguida de gritos muy fuertes y las siguientes explosiones más continuas. En total, siete detonaciones.

Se escucha la primera detonación, seguida de gritos muy fuertes y las siguientes explosiones más continuas. En total, siete detonaciones. 8:50 horas: Se registra la última detonación.

“En el video sí se escucha que mi vecina dice ‘andan personas con machetes en la secundaria, háblenle a la policía’”, relató Andrea, vecina del plantel.

El perfil de los agresores: “Los Cuates”

La autoridad identificó a los atacantes como dos hermanos de 18 años y ex alumnos de la secundaria, a quienes llamaban “Los Cuates”. Hasta anoche no se habían revelado sus nombres.

El Fiscal de Coahuila señaló que los agresores venían de una familia disfuncional, que “idolatraban figuras de otros países que llevaron a cabo ataques como éstos” y que arrastraban rencores contra la secundaria, pero sin tener una persona específica como objetivo.

La motivación: imitar ataques escolares de otros países

En entrevistas vía remota con medios de la Ciudad de México, el Fiscal Fernández Montañez confirmó que los dos hermanos pretendían con su ataque seguir los pasos de atacantes similares en otras latitudes.

“Por sus declaraciones estas dos personas platican que realizan estos ataques en un contexto en el que ellos idolatran o son parte de un grupo de seudo fanatismo de personajes que han perpetrado ataques en otras latitudes, en otros países y que ellos desean imitar estos actos, es decir, con esto se descarta totalmente un tema de delincuencia organizada, de un grupo criminal”, dijo el Fiscal.

“Estamos compartiendo con autoridades federales los elementos para que puedan profundizar en la red a la que ellos querían pertenecer, previendo que no vaya a pasar en otras entidades”, agregó.

Entre las pertenencias de los dos hermanos se encontraron referencias a otros atacantes en escuelas: “Encontramos entre sus pertenencias (evidencias de) algunos grupos a los que ellos pertenecen o desean pertenecer, seudo fanáticos de personajes que incluso se escapan de los contextos nacionales, personajes que han cometido en otras latitudes ataques similares, ataques a escuelas, universidades, terroristas”.

Los delitos y la posible condena

El Fiscal dijo que son al menos cuatro delitos como homicidio y lesiones que ponen en riesgo la vida los que podrían causarles una condena de más de 50 años de prisión.

Peritos estatales analizan a detalle los teléfonos celulares de los dos atacantes y a principios de la próxima semana podrán dar un avance sobre lo ahí encontrado.

La detención: vecinos los golpearon y entregaron a las autoridades

Medios locales reportaron que los dos hermanos recibieron atención médica el jueves en instalaciones de la Cruz Roja, donde permanecían bajo custodia policial. Esto, luego de que vecinos de la secundaria los golpearan al detenerlos tras detectar el ataque, antes de entregarlos a las autoridades.

Los familiares de los agresores: abandonaron su vivienda

El Fiscal informó que, a raíz de la agresión, los familiares directos de los dos hermanos dejaron la vivienda que ocuparon por años en el ejido La Unión y ahora no saben en dónde están.

“Estamos en busca de los familiares de estos dos para hacer contacto, con los familiares directos de estos dos probables responsables, no hemos podido localizarlos, tenemos entendido que movieron su lugar de ubicación ahí del ejido La Unión a un lugar indeterminado”.

La respuesta federal: Sheinbaum anuncia grupo de trabajo contra contenido violento en redes

Tras los episodios de violencia registrados en escuelas del País, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo para exigir a las plataformas digitales que retiren contenidos que promuevan la violencia, el abuso o el acoso.

La decisión fue anunciada luego del asesinato de la subdirectora en la secundaria de Coahuila, cometido por dos ex alumnos, un hecho que la Mandataria calificó como “muy lamentable” y que se suma, dijo, a otros casos registrados en los últimos años.

“Es pasarle la responsabilidad a las plataformas para que si ellos se encuentran que hay comunicación, interacción de algo, que tiene que ver con actos violentos como los que ya ocurrieron, pues que bajen esos contenidos y reporten a la autoridad”, señaló.

Sheinbaum informó que pidió a los Secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Educación Pública, Mario Delgado, participar en la definición de medidas para enfrentar este tipo de violencia. También ordenó integrar un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en el que participarán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Transformación Digital.

“El primer objetivo es exigir a las plataformas digitales que bajen de su contenido, en el momento en que encuentren comunicados o acciones que tiendan a la violencia, al abuso o al acoso, prohibir que haya ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales”, afirmó.

La Mandataria hizo además un llamado a madres y padres de familia para vigilar los contenidos que consumen sus hijos en redes sociales, aunque sostuvo que las empresas tecnológicas tienen una responsabilidad en el problema.

Las 10 medidas anunciadas por el Gobierno federal

Tras los recientes episodios de violencia en planteles escolares, el Gobierno federal anunció medidas para obligar a las plataformas digitales a detectar, retirar y reportar contenidos violentos, reforzar la vigilancia en redes, chats y foros, y establecer mayores controles para proteger a niñas, niños y adolescentes:

Obligar a plataformas a detectar, retirar y reportar contenidos violentos. Reforzar vigilancia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en redes, chats y foros. Regular el acceso de menores a redes sociales. Establecer mecanismos de verificación y protección por edad. Impedir contenidos sobre abuso sexual y actividades delictivas. Elaborar un decreto como primer paso para nuevas regulaciones. Instalar buzones confidenciales para detectar riesgos en escuelas. Reforzar el programa ABC de las Emociones. Ampliar orientación y atención psicológica para estudiantes. Involucrar a madres y padres en la detección de conductas de riesgo.

El plantel permanece bajo resguardo

La Secundaria 13 permanece con sellos de restricción y es vigilada por policías municipales. Incluso en la zona hay rondines ocasionales de Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Al igual que en la secundaria donde se registró la agresión, en la primaria y el kínder cercanos se suspendieron las clases el viernes.

La lluvia nocturna apagó las veladoras junto a la foto de la subdirectora Nery Edith Narváez González, aunque otros padres y ex alumnos llevaron flores aún por la mañana.