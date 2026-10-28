Sheinbaum confirma que México desconectó temporalmente páginas del Gobierno por fallas críticas de PHP, una alerta mundial que llevó a distintas organizaciones a reforzar sus sistemas antes de que las vulnerabilidades pudieran ser aprovechadas

El Gobierno de México desconectó temporalmente algunas páginas oficiales como medida preventiva ante fallas críticas de seguridad en PHP; Claudia Sheinbaum informó que los sitios fueron restablecidos tras las revisiones. (REUTERS)

La presidenta confirmó que algunos portales gubernamentales fueron retirados temporalmente como medida de seguridad y después restablecidos. La alerta internacional se originó por fallas críticas en PHP que podían permitir ataques remotos contra servidores vulnerables

El Gobierno de México desconectó temporalmente algunos sitios web oficiales después de que se detectaran vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje de programación utilizado para desarrollar páginas y aplicaciones web. Las plataformas fueron restablecidas posteriormente, de acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria reconoció la medida luego de que surgieran preguntas sobre la respuesta de las autoridades mexicanas ante la alerta internacional, según información de El Universal. Sin embargo, no detalló cuántos portales fueron retirados, cuáles eran ni si alguno registró un intento de intrusión.

La decisión se enmarca en las medidas que pueden adoptar las organizaciones cuando identifican riesgos en sus sistemas conectados a internet. En estos casos, limitar temporalmente el acceso a un servicio puede ayudar a reducir la exposición mientras se revisan los equipos y se aplican las correcciones necesarias.

Por ahora, la información pública disponible no permite afirmar que las páginas gubernamentales mexicanas hayan sido hackeadas. La desconexión preventiva y la confirmación de que los sitios volvieron a estar disponibles no constituyen, por sí mismas, evidencia de un ataque exitoso.

¿Qué fallas se detectaron en PHP?

La alerta internacional se publicó el 21 de octubre de 2026, cuando el equipo de seguridad de PHP dio a conocer actualizaciones para corregir dos vulnerabilidades críticas identificadas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619.

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), la Comisión Europea y otras instituciones especializadas recomendaron a las organizaciones revisar sus sistemas, instalar las actualizaciones correspondientes y priorizar los servidores accesibles desde internet.

De acuerdo con el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Unión Europea (CERT-EU), los fallos podían permitir que un atacante ejecutara código malicioso de manera remota en un servidor vulnerable, incluso sin contar con una cuenta autorizada.

En términos prácticos, esto significa que un sistema sin la corrección correspondiente podía quedar expuesto a acciones no autorizadas. El riesgo concreto dependía de la versión de PHP utilizada, la configuración del servidor y las medidas de seguridad implementadas.

Las vulnerabilidades no implicaban que todas las páginas desarrolladas con PHP estuvieran comprometidas. La alerta se dirigió a los sistemas que utilizaban versiones afectadas y que debían recibir las actualizaciones correspondientes.

¿Por qué desconectar una página puede ayudar a protegerla?

Cuando se detecta una falla que puede ser explotada desde internet, los responsables de un sistema tienen distintas alternativas para reducir el riesgo. Entre ellas están instalar un parche de seguridad, revisar los registros de actividad, limitar el acceso al servidor o aislar temporalmente una aplicación expuesta.

Las recomendaciones de CERT-EU contemplaron aplicar las actualizaciones de PHP y, cuando no fuera posible corregir de inmediato los sistemas afectados, considerar su aislamiento de las redes públicas hasta completar la reparación y verificar su funcionamiento.

Esta medida puede impedir que un servicio vulnerable siga expuesto durante el proceso de revisión. No obstante, retirar un portal de internet no sustituye la actualización del software ni demuestra que se haya eliminado cualquier riesgo.

En el caso de los sitios del Gobierno de México, la presidenta confirmó que algunos fueron desconectados temporalmente y después regresaron a operación. La información disponible no identifica las acciones técnicas específicas aplicadas en cada plataforma.

La alerta se extendió a organizaciones de distintos países

Las fallas de PHP generaron advertencias fuera de México debido a que este lenguaje se utiliza en numerosas páginas web, sistemas de gestión de contenidos y aplicaciones digitales.

El problema requería atención porque una vulnerabilidad en un componente compartido puede afectar a diferentes servicios que lo utilizan. Por ello, las autoridades y los equipos de seguridad recomendaron revisar las versiones instaladas y corregir los sistemas expuestos.

El Centro Canadiense de Ciberseguridad informó el 27 de octubre que las dos vulnerabilidades habían sido incorporadas por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras de Estados Unidos (CISA) a su catálogo de fallas conocidas como explotadas. Esto indica que, a escala internacional, ya existían reportes de explotación de esas vulnerabilidades.

Ese antecedente no significa que los portales mexicanos desconectados hayan sufrido ataques. No se ha confirmado públicamente que las páginas del Gobierno de México involucradas en esta medida fueran vulneradas, por lo que ambos hechos deben mantenerse separados.

La respuesta de cada organización dependía de sus sistemas, de la versión instalada y de la rapidez con que pudiera implementar las correcciones de seguridad.

¿Qué es PHP y por qué se utiliza en páginas web?

PHP es un lenguaje de programación que funciona principalmente en el servidor. Se utiliza para crear páginas dinámicas y aplicaciones capaces de procesar información, gestionar formularios y comunicarse con bases de datos.

A diferencia de un archivo que solo muestra contenido estático, una aplicación que utiliza PHP puede ejecutar instrucciones en el servidor antes de entregar una respuesta al usuario. Por eso, una falla en el propio lenguaje puede representar un riesgo para los servicios que dependen de versiones vulnerables.

La alerta de octubre puso de relieve la importancia de mantener actualizado el software que sostiene los servicios digitales. Las organizaciones deben identificar qué versiones utilizan, aplicar las correcciones disponibles y revisar los componentes de terceros que también puedan incorporar PHP.

En México, el caso dejó una pregunta pendiente sobre el alcance de la medida preventiva: cuántos sitios fueron desconectados y qué revisiones se realizaron antes de restablecerlos. Hasta que las autoridades proporcionen esos detalles, no es posible determinar con precisión qué plataformas estuvieron involucradas ni cuál fue el nivel de exposición de cada una.