Se registra diputado Blásquez para buscar alcaldía de Tijuana por el PT

Mexicali, Baja California.-Busca el diputado Marco Antonio Blázquez ser candidato a la alcaldía de Tijuana por el Partido del Trabajo tras registrarse en dicho partido para ser coordinador del movimiento en dicha ciudad.

Ayer me registré para ser coordinador de afiliación del Partido del Trabajo en Tijuana y me expidieron el comprobante respectivo ya certificado, esto me permite promover mi partido con nuestras ideas”