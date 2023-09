Marchan feministas en conmemoración al Día de Acción Global por el Aborto Legal

Mexicali, B.C. Alrededor de 80 mujeres marcharon este jueves por la noche en conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en México.

Los colectivos feministas se congregaron en la explanada de la plaza de los Tres Poderes y marcharon en contingente en dirección al monumento a Vicente Guerrero frente a Sol del Niño.

Durante la marcha no hubo incidentes relevantes y se enfocó en la expresión contra el machismo, transfobia, el patriarcado y la exigencia del derecho a la interrupción legal del embarazo.

Agentes de la Policía Municipal estuvieron derivando y bloqueando el tránsito al paso del contingente, así como se pudieron observar a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizando recorridos durante la marcha.

Tania, integrante del movimiento Las Centinelas, dijo que se trata de una lucha que ha tomado más de 18 años, dándose cuenta de la gran cantidad de carencias que hay en el tema de la legalidad dentro del estado.

"Para mí significa libertad, el poder decir que yo soy lo suficientemente inteligente para saber e involucrarme en mi destino. Si quiero ser o no madre por ejemplo. La libertad que me da el organizarme con las compañeras y saber que todas somos conscientes de eso me hace sentir plena y feliz", expresó.