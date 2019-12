Invitan a vacunarse contra la influenza

BAJA CALIFORNIA, México.- Para evitar que en esta temporada se incrementen los casos por Influenza, se refuerzan las actividades de promoción para que la población proteja su salud y la de su familia, por lo que la Secretaría de Salud del Estado reitera el llamado a aplicarse la vacuna contra este padecimiento.

El titular de la dependencia, Alonso Óscar Pérez Rico, mencionó que la mejor manera de prevenir esta enfermedad es la vacunación, sobre todo a los grupos susceptibles como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, personas con obesidad, con problemas de inmunosupresión: Diabetes

Mellitus, VIH, cáncer, insuficiencia renal, trasplantes, uso de esteroides o agentes biológicos; con enfermedades respiratorias: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), asma, tabaquismo, hipertensión arterial pulmonar.

Recomendó que para evitar las infecciones respiratorias se deben seguir las siguientes medidas preventivas: lavarse las manos constantemente, no saludar de beso ni de mano a personas enfermas, no compartir alimentos ni bebidas, lavar constantemente manijas de puertas, no ir a la escuela ni al trabajo para evitar contagiar a más población.

Además, acudir al médico si presenta síntomas como: tos, malestar general, irritación de garganta, escurrimiento nasal, dolor de oído o garganta, dolor de cabeza leve.

Recordó a la población que es responsabilidad de todos, el ayudar a evitar el contagio, por lo cual es necesario que todos tomen las medidas de prevención. La vacuna contra la Influenza está disponible en el sector salud y es gratuita.