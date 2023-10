Hay que revisar caso por caso de violencia vicaria: Fiscal

Mexicali, B.C.- Hay avances en las investigaciones por los casos de violencia vicaria, sin embargo debido a su complejidad, se necesitaría revisar caso por caso, manifestó la fiscal general del Estado, Maria Elena Andrade Ramirez.

A pesar de que miembros de colectivos feministas, han señalado, hay una falta de atención y seguimiento a los casos de violencia vicaria, principalmente en el Ministerio Público, donde el personal ni siquiera los clasifica como tal, sino como violencia familiar.

Andrade Ramirez, asegura que las investigaciones avanzan y que aquellas madres de familia que tengan demandas, pueden acercarse cualquier día a las oficinas de la fiscalía, para saber el seguimiento del caso con el fiscal encargado.

De acuerdo al colectivo CESODI, hay retrasos de hasta tres a cuatro años en los expedientes de violencia vicaria, quienes aseguraron que en Fiscalía y en el Ministerio Público únicamente dan largas.

‘’No hay manera de poner una denuncia de violencia vicaria, porque cuando tú llegas al Ministerio Público, las personas que te atienden no saben que es una violencia vicaria, te hacen una denuncia de violencia familiar, no puede ser posible que a estas alturas ellos no estén preparados para hacer una denuncia de violencia vicaria’’ manifestó, Monserrat Saldaña, una de las madres afectadas.