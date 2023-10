De las 13 asociaciones que se registraron para constituirse como partido político, ninguna completó su registro

Mexicali, Baja California.-De las 13 asociaciones que se inscribieron para consolidarse como un partido político ante el Instituto Electoral Estatal de Baja California (IEEBC), ninguna logró completar su registro.

Al respecto, la consejera electoral Guadalupe Flores Meza, quien preside la Comisión de Partidos Políticos en el instituto, dijo que si bien hubo bastante participación al inicio, solo una cumplió con la realización de todas sus asambleas.

Una nada más hizo todas sus asambleas e informes y demás, sin embargo, no terminó cumpliendo con todos los requisitos que se tenían para hacerse partido político entonces se generó el dictamen de no cumplimiento y pues no se le dio el registro’’ detalló Flores Meza.