Cimarrones y Revolución buscarán el ascenso a la Liga Urbana de Primera Fuerza

MEXICALI, Baja California.- Cimarrones y Revolución buscarán ascender a la Liga Urbana de Primera Fuerza ya que ganaron sus respectivas series de Semifinales de la Liga Intermedia en su temporada 2022-2023.

En la primera llave, el equipo de Revolución derrotó 3-1 a Venezia, cotejo que se desarrolló en el campo de la Nacozari.

Muy rápido en el juego, Christian García cerró la pinza en el segundo poste para empujar el esférico y adelantar a la “Revo” 1-0 apenas al minuto 10. Ya para la segunda mitad, Venezia empató el juego con un gran tiro libre de Mario Acosta quien disparó de derecha y superó la barrera para el 1-1 al 70´.

Ya en los minutos finales del partido; primero Emmanuel Vázquez logró un gran remate de derecha desde fuera del área para el 2-1 al 82´y por último Vázquez logró su doblete y aseguró el pase a la final con una gran definición de zurda dentro del área para el 3-1 final al 85´.

“Sabíamos el comportamiento de nuestro rival, pero sé que tengo grandes jugadores, el objetivo es ascender, sino será un fracaso, se que los jugadores no la dejarán ir”, destacó Marco Antonio Meza,

entrenador de la Revolución.

En la otra llave, con una destacada actuación bajo los tres postes de Rubén Jiménez quien atajó tres penales, Cimarrones venció en la tanda definitiva 3-2 a Alamitos Lirios, luego de terminar empatados en el global 4-4.

Durante los 90 minutos, Alamitos se llevó el triunfo 3-2, gracias a las anotaciones de Vicente Menase al 2´, Carlos Brigides al 44´y Eder Preciado cerró la cuenta al 67´. Por Cimarrones descontaron Christian Meza al 38´y Sergio Arredondo al 83´.

Ya en la tanda de penales, anotaron por UABC Oswaldo Méndez, Miguel Hidalgo y Meza, fallaron Alejandro Armenta, Alejandro Aguilar y Fabian Ramírez. Por Alamitos anotaron Ismael García y Jonathan Hernández, en tanto que fallaron Jonathan Romero, Juan Coronado, Eder Preciado y Kevin Ramírez.

“Me siento muy emocionado, no nomas fui yo, son todos mis compañeros que me apoyan y confían en mí, sin ellos no estaría donde estoy actualmente, ahora el equipo está muy enfocado en llevarnos el campeonato”, comentó el portero de Cimarrones.