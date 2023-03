"Cachas" recibe este sábado a Guaymas

MEXICALI, Baja California.- Cachanillas Fútbol Club buscará regresar a la senda del triunfo ya que recibirán este 25 de marzo a Guaymas FC, duelo que se estará celebrando en el Campo Necaxa a partir de las 19:00 horas.

Este compromiso, corresponde a la Jornada 19 de la liga de Tercera División Profesional (TDP).

Para este juego, la tropa de José Pérez viene de perder un partido fundamental en sus aspiraciones de escalar posiciones y llegar a la liguilla, ya que cayó 3-1 ante Toros Ceproffa, mientras que Guaymas cayó 2-1 en casa ante Obson Dynamo.

En cuestión de estadísticas, los “Cachas” marchan en la octava posición con 20 puntos, mientras que Guaymas se ubica en la última posición con solamente seis puntos, donde ha ganado solo un juego en la presente temporada.

Por otro lado, Cachanillas buscará seguir invicto en la segunda vuelta de local, ya que venció a Fútbol Premier, Xolos en tiempo regular y en penales derrotó a Cimarrones.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PTS

Chihuahua 37pts

Cd. Juárez 32pts

Búhos 32pts

Etchojoa 31pts

Cimarrones 27pts

Xolos 26pts

Ceproffa 24pts

Cachanillas 20pts

Obson 18pts

Fútbol Premier 10pts

Guaymas 6pts

JORNADA 19

Búhos vs Xolos

F. Premier vs Cimarrones

Etchojoa vs Ceproffa

Cd. Juárez vs Chihuahua

Descansa: Obson.