Cachanillas la rompen en programa de Netflix

Con una destacada participación en el programa de Netflix “Piñata Masters”, José Luís Tapia y Jorge Alberto Arenas mostraron su talento y probaron que el trabajo en equipo lo es todo para triunfar.

El programa se estrenó el pasado 23 de diciembre en la plataforma de Netflix, en la cual se pueden encontrar los 7 capítulos.

Para José Luís, quien lleva 11 años en la elaboración de piñatas, se trató de una aventura inesperada, pues todo inició durante la pandemia cuando se vio afectado en sus ingresos debido a las restricciones establecidas en la ciudad y el mundo.

Como pudo buscó la manera de sobrevivir, hasta que un año después recibió una llamada que le cambió la vida.

“En diciembre de 2021 me llaman, bueno, me mandan un mensaje primero y me dicen que si quería participar en un reality show de piñatas, dudé un poquito pero entonces me llamó y me dijo que no tenía que hacer nada”, expresó.

Con emoción y felicidad fue hacía su esposa y le contó lo sucedido, dando inicio a la aventura más grande de su vida.

“La segunda llamada fue para decirme que necesitaba una pareja y con Jorge siempre me he llevado muy bien, soy de que siempre visito su taller de carpintería; resultó ser el compañero perfecto”, expresó.

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO

Jorge Arenas tiene su taller de carpintería, no sabía nada de la elaboración de piñatas cuando José Luís se acercó a él, pero su cercanía lo llevó a tomar el reto y dar lo mejor de él.

“Cuando él me avisó yo pensé que no se iba a hacer, lo veía algo difícil, él es piñatero, yo que iba a hacer ahí con él, entonces cuando le hablaron a él y me dijo sabes qué, vente, tomamos la decisión de venirme con él y aprender bien a hacer piñatas”, expresó Jorge.

Cerró su taller de carpintería y por dos meses estuvo con José Luís aprendiendo el arte de hacer piñatas, pues no quería fallarle y estaba decidido a darlo todo por el equipo.

“La verdad me daba miedo llegar al show en cero, no en cero, pero no a la misma calidad que él, entonces me daba miedo que si se llegaba a hacer el show, quedar mal con mi primo y quedar mal con toda la gente que lo viera”, expresó.

Esos dos meses fueron complicados, pues eran dos primos intentando acoplarse, uno con más de 10 años de experiencia en la elaboración de piñatas y otro dejándolo todo para convertirse en un buen elemento, dos solitarios que tenían que hacer equipo.

“La verdad yo creo que fue súper armonioso estar trabajando juntos, ya que teníamos una vibra más del show que de intentar ganar dinero”, expresó Jorge.

CAMINO AL ÉXITO, UNA VICTORIA MERECIDA

Durante el programa, José Luis y Jorge Alberto se enfrentaron a una infinidad de retos, pero cuentan que el mayor de todos fue realizar las piñatas con tanta rapidez y con un ritmo al cual no estaban acostumbrados.

A pesar de todo, salieron de Mexicali con un plan, el cual era divertirse, darlo todo y entregar un show, romperla con sus piñatas sin dejar que la presión se apoderara de ellos.

“Teníamos un sistema dondetodos los días en el hotel nos bajábamos al área de estar de ahíafuera y nos poníamos a dibujar,a vomitar ideas y ahí es un juegoque hemos tenido durante muchotiempo”, expresó Jorge.

Su mentalidad los llevó a superar cada reto y aunque no sesentían los favoritos, lograron elobjetivo, ganaron el programa ycon orgullo expresaron su felicidad por ser dos mexicalensesque la rompieron.

“Yo si pensé que no la íbamosa armar; cuando salió morado nopude hacer nada más que abrazar a José Luis yllorar”, expresóJorge.

Con orgullocuentan que representar a suciudad fue de lomás hermosoque les ha pasado y es por esoque en cada piñata buscabanexpresarlo de alguna manera.

PLANES A CORTO PLAZO Y CONSEJOS

Tras terminar el programa, ambos se preparan para perseguirsus sueños y continuar con susproyectos a futuro.

José Luís espera industrializar sus piñatas, hacer contenidos, cursos y mostrar su talentoa más personas para que se animen a conocer más sobre la elaboración de piñatas.

Con felicidad le piden a la genteque persigan sus sueños, que si algo los apasiona lo hagan realidad,pues solo ellos pueden lograrlo.

“He estado en grupos de piñata, he sabido que la pandemia lepegó durísimo a muchos, no serindan, yo también pase por lomismo, justo cuando decidí hacer piñatas empezó la pandemia,pero lo logré y ellos también pueden”, expresó José Luís.

“No es fácil, él tiene 10 añosintentándolo hasta que le salióalgo, yo tengo 8 años de carpintero hasta que pude tener mi negocio yo solo, nunca va a ser fácil y nunca va a ser rápido, sirealmente lo quieres se va a tardar, pero va a llegar”, finalizóJorge Alberto.